Đà Nẵng: Giải cứu một nữ sinh viên bị 'bắt cóc online'

Chiều nay 24.10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa giải cứu thành công một nữ sinh viên bị nhóm người lừa đảo “bắt cóc online”, nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, khoảng 6 giờ sáng nay 24.10, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo của gia đình chị L.T.A.N (sinh viên một trường đại học trên địa bàn, tạm trú tại P.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) về việc nữ sinh có dấu hiệu bị mất liên lạc bất thường.

Theo trình báo, trưa hôm qua 23.10, N. gọi điện cho gia đình thông báo vừa “nhận được học bổng du học nước ngoài” và yêu cầu người thân chuyển 220 triệu đồng để “chứng minh tài chính, làm thủ tục du học”. Nghi ngờ bị lừa đảo, người thân tìm đến nơi trọ thì không thấy chị N., liên lạc điện thoại cũng không gặp được.

Nhận định đây là thủ đoạn “bắt cóc online”, chiếm đoạt tài sản bằng cách khống chế tâm lý nạn nhân, Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương triển khai 5 tổ trinh sát, phối hợp công an các phường Thanh Khê, Hòa Cường truy tìm tung tích nạn nhân.

Sau hơn 2 giờ đồng hồ xác minh, đến 8 giờ 30 cùng ngày, lực lượng công an xác định chị N. đang lưu trú tại khách sạn trên đường Nguyễn Hữu Thọ, P.Hòa Cường (TP.Đà Nẵng). Các trinh sát đã kịp thời giải cứu an toàn nữ sinh trong sự xúc động và cảm phục của gia đình.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ nhóm người đứng sau vụ “bắt cóc online” này; đồng thời cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác trước chiêu trò, thủ đoạn lừa đảo tinh vi này.