Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đà Nẵng: Giải cứu một nữ sinh viên bị 'bắt cóc online'

Huy Đạt
Huy Đạt
24/10/2025 16:01 GMT+7

Sau 2 giờ truy tìm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng giải cứu thành công nữ sinh viên bị 'bắt cóc online'.

Chiều nay 24.10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa giải cứu thành công một nữ sinh viên bị nhóm người lừa đảo “bắt cóc online”, nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đà Nẵng: Giải cứu thành công nữ sinh bị 'bắt cóc online'- Ảnh 1.

Giải cứu thành công nữ sinh viên bị "bắt cóc online"

ẢNH: Đ.X

Trước đó, khoảng 6 giờ sáng nay 24.10, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo của gia đình chị L.T.A.N (sinh viên một trường đại học trên địa bàn, tạm trú tại P.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) về việc nữ sinh có dấu hiệu bị mất liên lạc bất thường.

Theo trình báo, trưa hôm qua 23.10, N. gọi điện cho gia đình thông báo vừa “nhận được học bổng du học nước ngoài” và yêu cầu người thân chuyển 220 triệu đồng để “chứng minh tài chính, làm thủ tục du học”. Nghi ngờ bị lừa đảo, người thân tìm đến nơi trọ thì không thấy chị N., liên lạc điện thoại cũng không gặp được.

Nhận định đây là thủ đoạn “bắt cóc online”, chiếm đoạt tài sản bằng cách khống chế tâm lý nạn nhân, Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương triển khai 5 tổ trinh sát, phối hợp công an các phường Thanh Khê, Hòa Cường truy tìm tung tích nạn nhân.

Sau hơn 2 giờ đồng hồ xác minh, đến 8 giờ 30 cùng ngày, lực lượng công an xác định chị N. đang lưu trú tại khách sạn trên đường Nguyễn Hữu Thọ, P.Hòa Cường (TP.Đà Nẵng). Các trinh sát đã kịp thời giải cứu an toàn nữ sinh trong sự xúc động và cảm phục của gia đình.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ nhóm người đứng sau vụ “bắt cóc online” này; đồng thời cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác trước chiêu trò, thủ đoạn lừa đảo tinh vi này.

Tin liên quan

Đà Nẵng: Giải cứu nam sinh viên 18 tuổi bị 'bắt cóc online'

Đà Nẵng: Giải cứu nam sinh viên 18 tuổi bị 'bắt cóc online'

Công an TP.Đà Nẵng vừa giải cứu kịp thời một nam sinh viên 18 tuổi bị nhóm lừa đảo thao túng, dựng cảnh 'bắt cóc online' nhằm chiếm đoạt 350 triệu đồng.

Khám phá thêm chủ đề

bắt cóc online Cảnh Sát Hình Sự lừa đảo Đà Nẵng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận