TP.HCM: Công an Thạnh Mỹ Tây giải cứu thần tốc sinh viên bị 'bắt cóc online'

Vụ việc bắt đầu vào lúc 13 giờ ngày 31.10, người thân của T.P.Tr liên hệ với ông H.V.T (37 tuổi, ở tỉnh Đồng Nai, là quản lý khu nhà trọ ở đường Nguyễn Văn Thương, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) nhờ ông T. đến Công an phường Thạnh Mỹ Tây trình báo Tr. có dấu hiệu bị lừa đảo và bắt cóc.

Công an phường Thạnh Mỹ Tây giải cứu thành công nam sinh bị bắt cóc sau 90 phút nhận được tin báo ẢNH: CTV

Ông T. cho biết, Tr. là sinh viên đang ở thuê tại nhà trọ của ông, đã rời khỏi nhà trọ vào 23 giờ ngày 30.10, không biết đi đâu.

Đến 11 giờ ngày 31.10, người thân của Tr. có điện thoại nhờ ông T. đến Công an phường Thạnh Mỹ Tây trình báo sự việc do thân nhân của Tr. nhận được những tin nhắn nói đang ở khách sạn và mượn tiền 150 triệu đồng, nghi có dấu hiệu bị bắt cóc và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngay khi nhận được tin báo, Tổ phòng chống tội phạm - Công an phường Thạnh Mỹ Tây huy động toàn bộ lực lượng, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM.

Công an đã rà soát toàn bộ mối quan hệ và thông tin về nam sinh T.P.Tr. Đồng thời, nhanh chóng liên hệ với thân nhân của Tr. tại tỉnh Bình Phước để làm việc. Ban chỉ huy cũng phân công tổ tuần tra tăng cường tuần tra các tuyến đường để tìm Tr.

Nửa đêm, nhận cuộc gọi và rời khỏi nhà trọ

Mũi nhọn điều tra tập trung vào hành trình di chuyển cuối cùng của Tr. Khoảng 14 giờ, qua rà soát, phân tích hệ thống camera, phát hiện 22 giờ 11 phút ngày 30.10, Tr. ra khỏi nhà trọ. Điểm đến cuối cùng được xác định là đường số 20, phường An Khánh. Đây là chi tiết then chốt, xác định khu vực nghi vấn.

Ban chỉ huy nhận định tình hình và cử ngay một tổ công tác tức tốc có mặt tại điểm đến để tiếp cận Tr. trong thời gian nhanh nhất để tránh tình huống xấu xảy ra.

Một tổ công tác khác liên hệ Công an phường An Khánh để phối hợp xử lý. Thời điểm lực lượng công an ập vào phòng khách sạn kiểm tra, Tr. đang hốt hoảng, lo lắng do bị đối tượng thao túng tâm lý, gây sức ép nhanh chóng chuyển tiền.

Đúng 14 giờ 30 phút chiều, chỉ sau vỏn vẹn 90 phút kể từ lúc tiếp nhận thông tin từ gia đình, Tr. được giải cứu.

Nhờ vào công tác "giải cứu" nhanh chóng và chính xác đến từng phút giây này, âm mưu của kẻ lừa đảo đã bị chặn đứng. Nam sinh T.P.Tr chưa kịp thực hiện bất kỳ giao dịch chuyển tiền nào. Tốc độ phá án nhanh kỷ lục cho thấy sự phản ứng kịp thời, quyết liệt và phối hợp nhịp nhàng của Tổ phòng chống tội phạm.

Cảnh sát giả quay những người bị còng tay để đe doạ nạn nhân

Tại cơ quan công an, Tr. cho hay, nhận được cuộc gọi điện thoại xưng là nhân viên kho hàng, sau đó chuyển hướng nạn nhân kết nối Zalo với một số khác có tên "Nguyễn Văn A" . Kẻ lừa đảo thường xuyên nhắc nhở và đe dọa, thúc giục nạn nhân phải chuyển tiền nhanh chóng.

Tr. bị yêu cầu phải đến một khách sạn yên tĩnh làm việc và tuyệt đối không được nói nội dung này với bất kỳ ai khác . Do hoảng sợ, Tr. đã làm theo, tự đặt xe công nghệ và chọn ngẫu nhiên là khách sạn ở phường An Khánh.

Khi kết nối qua Zalo, nhóm đối tượng này liền sử dụng hình ảnh giả mạo công an và những người bị còng tay để đe dọa, cáo buộc Tr. liên quan đến đường dây mua bán ma túy và rửa tiền.

Sau khi vào phòng khách sạn thì Tr. tiếp tục tương tác với "Nguyễn Văn A" và đối tượng yêu cầu Tr. đăng nhập vào app Zoom, vô phòng chat với một người có nick "điều tra viên" và yêu cầu Tr. phải có số dư 150 triệu đồng để chứng minh Tr. là người có điều kiện và không phải tham gia hoạt động phạm tội để kiếm tiền.

Đối tượng dụ dỗ khi nào có đủ 150 triệu đồng thì chuyển khoản vào tài khoản do "Nguyễn Văn A" chỉ định để kiểm tra xong sẽ hoàn trả lại. Tr. đã nhắn tin cho nhiều bạn bè và người thân để vay mượn tiền. Tr. còn nhắn tin cho gia đình nói cần 150 triệu đồng để làm hồ sơ đi du học Đức và phải chuyển tiền liền.

Nam sinh bị "bắt cóc online" đã về với gia đình

"Nguyễn Văn A" thường xuyên nhắc nhở và đe dọa Tr. phải nhanh chóng chuyển tiền. Trong suốt thời gian trên Tr. chỉ ở trong khách sạn chứ không bước ra ngoài, ăn bánh quy có sẵn trong ba lô của Tr.

Sau khi được giải cứu, gia đình và Tr. xúc động gửi thư cảm ơn đến Công an phường Thạnh Mỹ Tây ẢNH: CTV

Sau 90 phút giải cứu thành công nam sinh viên, Công an phường Thạnh Mỹ Tây đã bàn giao Tr. cho thân nhân, cả gia đình rất xúc động, vui mừng và viết thư cảm ơn đến lực lượng Công an phường Thạnh Mỹ Tây.

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP.HCM xảy ra nhiều vụ bắt cóc online và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của đối tượng là điện thoại cho người dân và thông báo người dân có liên quan đến tới tổ chức tội phạm ma túy hoặc rửa tiền xuyên quốc gia.

Sau đó, đối tượng yêu cầu người dân kết nối Zalo và Zoom để bật chế độ camera phone thấy cảnh công an đang bắt người phạm tội, rồi kết luận người dân có liên quan đến tội phạm và yêu cầu phải chuyển khoản tiền vào tài khoản của đối tượng. Số tiền bị chiếm đoạt từ vài trăm triệu đồng đến vài tỉ đồng.

Cá biệt, có nhiều trường hợp khi người dân không chuyển tiền thì đối tượng thực hiện thao tác chiếm quyền sử dụng mạng xã hội của người dân để liên lạc với thân nhân đòi tiền chuộc. Đã có trường hợp người dân đã bị đối tượng khống chế, giam giữ để đòi tiền chuộc.

Công an phường Thạnh Mỹ Tây (Công an TP.HCM) cảnh báo người dân hết sức thận trọng, không làm theo yêu cầu của đối tượng. Hãy bình tĩnh xử lý và báo ngay cho gia đình và cơ quan công an gần nhất.