Cứ 220 người có 1 người thành nạn nhân của lừa đảo trực tuyến

Ngày 28.11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP.Cần Thơ phối hợp Trường ĐH Nam Cần Thơ tổ chức workshop "Không một mình" - Cùng nhau an toàn trực tuyến. Workshop này nhằm nâng cao kỹ năng tự bảo vệ cho sinh viên trước thực trạng lừa đảo, dụ dỗ, tệ nạn xảy ra ngày càng phức tạp trên không gian mạng.

Workshop nhằm nâng cao kỹ năng tự bảo vệ cho sinh viên trước tình trạng lừa đảo, dụ dỗ, tệ nạn... ngày càng phức tạp trên không gian mạng ẢNH: THANH DUY

Thượng úy Nguyễn Thùy Ngân, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP.Cần Thơ, cho biết dụ dỗ, lừa đảo, thao túng trực tuyến hiện nay đang trở thành một cơn bão ngầm đe dọa an ninh mạng và tinh thần xã hội. Những vấn nạn này gây thiệt hại lớn, không chỉ về tài sản mà còn về sức khỏe, tâm lý.

Theo báo cáo của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, cuối năm 2024, Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tội phạm mạng, gây thiệt hại ước tính gần 18.900 tỉ đồng (cao gấp đôi năm 2023).

Đáng báo động, tỷ lệ nạn nhân tiềm năng của tội phạm mạng ngày càng cao. Cứ 220 người sử dụng smartphone thì có 1 người trở thành nạn nhân của các vụ việc lừa đảo trực tuyến; 70% người dân tiếp xúc ít nhất với 1 cuộc gọi hoặc tin nhắn lừa đảo mỗi tháng.

Thượng tá Phan Hoàng Long, Phó trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP.Cần Thơ, phát biểu tại buổi workshop ẢNH: THANH DUY

Thượng tá Phan Hoàng Long, Phó trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP.Cần Thơ, cho biết gần đây bắt cóc online đã diễn ra phức tạp. Theo thống kê của Cục An ninh mạng, TP.Cần Thơ từng đứng thứ 2 cả nước về vấn nạn này, chỉ sau TP.HCM. Tuy nhiên, kể từ khi thực hiện chiến dịch "Không một mình" - Cùng nhau an toàn trực tuyến, đến nay, tín hiệu đáng mừng là trên địa bàn không ghi nhận thêm tình trạng bắt cóc online nào.

Cũng theo thượng tá Phan Hoàng Long, trong kỷ nguyên số, không gian mạng mở ra cánh cửa vô tận về tri thức, tạo ra thế hệ trẻ là những công dân số kiến tạo cho đất nước.

Nhưng không gian mạng cũng tiềm ẩn không ít hiểm nguy từ những hành vi như dụ dỗ, thao túng tâm lý, xâm hại quyền riêng tư, lan truyền thông tin xấu độc, thu thập dữ liệu cá nhân.

Trước thực trạng này, cần có những hành động thiết thực để bảo vệ thanh thiếu niên. Chiến dịch "Không một mình" - Cùng nhau an toàn trực tuyến, không chỉ là một khẩu hiệu, mà là một lời cam kết hành động của toàn xã hội. Trong sự chung tay đó, gia đình phải là nơi lắng nghe, đồng hành cùng các con khi có biến động tâm lý, gặp áp lực. Nhà trường cần tạo ra không gian giáo dục kỹ năng số và văn minh ứng xử trên không gian mạng. Các cơ quan, doanh nghiệp phải là người kiến tạo hệ sinh thái trực tuyến an toàn để bảo vệ học sinh, sinh viên.