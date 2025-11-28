Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Cứ 220 người có 1 người thành nạn nhân của lừa đảo trực tuyến

Thanh Duy
Thanh Duy
28/11/2025 17:39 GMT+7

Tỷ lệ nạn nhân của tội phạm mạng ngày càng báo động. Cứ 220 người sử dụng smartphone thì có 1 người trở thành nạn nhân của các vụ việc lừa đảo trực tuyến.

Ngày 28.11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP.Cần Thơ phối hợp Trường ĐH Nam Cần Thơ tổ chức workshop "Không một mình" - Cùng nhau an toàn trực tuyến. Workshop này nhằm nâng cao kỹ năng tự bảo vệ cho sinh viên trước thực trạng lừa đảo, dụ dỗ, tệ nạn xảy ra ngày càng phức tạp trên không gian mạng.

Cứ 220 người thì có 1 người thành nạn nhân của lừa đảo trực tuyến - Ảnh 1.

Workshop nhằm nâng cao kỹ năng tự bảo vệ cho sinh viên trước tình trạng lừa đảo, dụ dỗ, tệ nạn... ngày càng phức tạp trên không gian mạng

ẢNH: THANH DUY

Thượng úy Nguyễn Thùy Ngân, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP.Cần Thơ, cho biết dụ dỗ, lừa đảo, thao túng trực tuyến hiện nay đang trở thành một cơn bão ngầm đe dọa an ninh mạng và tinh thần xã hội. Những vấn nạn này gây thiệt hại lớn, không chỉ về tài sản mà còn về sức khỏe, tâm lý.

Theo báo cáo của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, cuối năm 2024, Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tội phạm mạng, gây thiệt hại ước tính gần 18.900 tỉ đồng (cao gấp đôi năm 2023). 

Đáng báo động, tỷ lệ nạn nhân tiềm năng của tội phạm mạng ngày càng cao. Cứ 220 người sử dụng smartphone thì có 1 người trở thành nạn nhân của các vụ việc lừa đảo trực tuyến; 70% người dân tiếp xúc ít nhất với 1 cuộc gọi hoặc tin nhắn lừa đảo mỗi tháng.

Cứ 220 người thì có 1 người thành nạn nhân của lừa đảo trực tuyến - Ảnh 2.

Thượng tá Phan Hoàng Long, Phó trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP.Cần Thơ, phát biểu tại buổi workshop

ẢNH: THANH DUY

Thượng tá Phan Hoàng Long, Phó trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP.Cần Thơ, cho biết gần đây bắt cóc online đã diễn ra phức tạp. Theo thống kê của Cục An ninh mạng, TP.Cần Thơ từng đứng thứ 2 cả nước về vấn nạn này, chỉ sau TP.HCM. Tuy nhiên, kể từ khi thực hiện chiến dịch "Không một mình" - Cùng nhau an toàn trực tuyến, đến nay, tín hiệu đáng mừng là trên địa bàn không ghi nhận thêm tình trạng bắt cóc online nào.

Cũng theo thượng tá Phan Hoàng Long, trong kỷ nguyên số, không gian mạng mở ra cánh cửa vô tận về tri thức, tạo ra thế hệ trẻ là những công dân số kiến tạo cho đất nước. 

Nhưng không gian mạng cũng tiềm ẩn không ít hiểm nguy từ những hành vi như dụ dỗ, thao túng tâm lý, xâm hại quyền riêng tư, lan truyền thông tin xấu độc, thu thập dữ liệu cá nhân.

Trước thực trạng này, cần có những hành động thiết thực để bảo vệ thanh thiếu niên. Chiến dịch "Không một mình" - Cùng nhau an toàn trực tuyến, không chỉ là một khẩu hiệu, mà là một lời cam kết hành động của toàn xã hội. Trong sự chung tay đó, gia đình phải là nơi lắng nghe, đồng hành cùng các con khi có biến động tâm lý, gặp áp lực. Nhà trường cần tạo ra không gian giáo dục kỹ năng số và văn minh ứng xử trên không gian mạng. Các cơ quan, doanh nghiệp phải là người kiến tạo hệ sinh thái trực tuyến an toàn để bảo vệ học sinh, sinh viên.

Tin liên quan

Tiếp nhận 64 công dân Việt Nam chạy thoát khỏi cơ sở lừa đảo trực tuyến

Tiếp nhận 64 công dân Việt Nam chạy thoát khỏi cơ sở lừa đảo trực tuyến

64 công dân Việt Nam chạy thoát khỏi 1 cơ sở lừa đảo trực tuyến ở Campuchia, vừa được lực lượng chức năng Campuchia bàn giao cho Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư.

Cảnh giác với những biến tấu lừa đảo trực tuyến

Khám phá thêm chủ đề

lừa đảo bắt cóc online tội phạm mạng không gian mạng lừa đảo trực tuyến
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận