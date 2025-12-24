Bẫy lừa đảo xuyên biên giới: Hành trình trốn chạy của người 5 lần bị bán

8 tháng bị bán 5 lần

Tháng 3.2025, V.V.S (30 tuổi, ở tỉnh Phú Thọ) nhập cảnh Campuchia với mục đích ban đầu là thăm bạn gái đang làm việc tại đây. Sau 1 tháng ở cùng nhau, tiêu hết số tiền mang theo, S. bắt đầu lo lắng thì được bạn gái rủ vào công ty mình đang làm. Nghĩ đơn giản là công việc lao động bình thường nên S. đồng ý và vào khu vực mọi người thường gọi là "khu robot" để làm việc.

Tuy nhiên, ngay khi bước chân vào công ty, S. nhận ra thực tế công việc không như tưởng tượng, mà là hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. Anh kể mình được dạy quy trình đóng giả làm chuyên gia IT, lên mạng kết bạn với những phụ nữ nhẹ dạ, cả tin để nói chuyện làm quen, sau đó sẽ có người khác hỗ trợ tiếp tục kịch bản lừa đảo. Mọi quy trình đều được công ty hướng dẫn cụ thể từng bước.

V.V.S kể lại hành trình trốn chạy sau khi bị bán qua 5 công ty lừa đảo khác nhau ẢNH: HOÀNG GIÁP

Sau 1 tháng, do không làm được việc như công ty yêu cầu, S. xin nghỉ việc thì ngay lập tức bị quản lý từ chối, đe dọa. Cũng từ thời điểm này, S. không còn được rời khỏi công ty nữa, bị tịch thu điện thoại, giấy tờ và cũng mất liên lạc với bạn gái.

Tiếp tục thêm 2 tuần, do vẫn không làm được việc, S. đã bị bán qua một công ty khác. "Đầu tiên tôi làm việc trong khu robot, do không làm được việc, họ đã liên hệ với một công ty khác - nghe nói là Công ty Hai con voi - và bán tôi với giá 1.500 USD. Họ nói đó là trừ chi phí tiền ăn, tiền ở khi mà mình không làm được việc", S. kể.

Qua Công ty Hai con voi, S. làm việc ở tầng 6 của một tòa nhà, cũng được đưa một tài khoản Facebook để lên mạng, bắt chuyện làm quen với người lạ để tiến hành lừa đảo. "Tôi ở công ty mới 16 ngày và cũng không làm được, họ lại bán tôi qua một công ty khác ở tầng 8 trong cùng tòa nhà. Sau đó 2 tuần lại tiếp tục bị bán qua khu gọi là Kim Sa 3. Mỗi lần chuyển công ty thì số tiền tôi phải gánh lại tăng thêm 1.000 USD. Tôi có gọi điện về nhà cầu cứu nhưng khi đó gia đình cũng bất lực, bảo không có tiền chuộc", S. nhớ lại.

Qua khu Kim Sa 3, "giá" của S. đã tăng lên 3.300 USD (thực chất là số tiền anh phải gánh khoản nợ với chủ mới - PV). Tại đây, công việc khắt khe hơn, phải làm việc thời gian nhiều hơn với sự giám sát của quản lý người Trung Quốc và phiên dịch người Việt.

Do nhận thức được các công việc mình làm đều là chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng, nên dù chuyển đến các công ty khác nhau S. đã không làm theo và tiếp tục bị bán qua 2 công ty khác - đồng nghĩa với việc khoản nợ phải gánh lại tăng lên, nhưng anh không rõ "giá" của mình lúc này là bao nhiêu.

Địa ngục trần gian

Đỉnh điểm là khi S. bị chuyển đến công ty thứ sáu, tại một khu vực văn phòng được gọi là Osamat thuộc tỉnh Oddar Meanchey (Campuchia), giáp biên giới Thái Lan. Tại đây không còn giống những nơi làm việc trước đó, mà thực chất là một "trại tập trung" đầy rẫy bạo hành.

S. nhớ lại, khác với những công ty trước đó, nếu không làm được việc thì chỉ bị bán đi, tại công ty này, ngay từ ngày đầu tiên, S. đã bị quản lý gọi vào đánh đập dã man để thị uy, ép phải làm theo các thủ đoạn đoạn lừa đảo, nếu không muốn bị hành hạ.

"Hôm đầu tiên đến nơi, tôi đã bị quản lý gọi vào, bắt quỳ xuống và hỏi "mày biết đến đây là đến chỗ nào rồi chứ?". Ngay sau đó có khoảng 7 - 8 người, đa số là người Việt, liên tục dùng tay, chân đánh đập khắp cơ thể tôi. Lúc đó tôi chỉ có thể ôm mặt chịu trận", S. kể lại.

Đúng như lời răn đe, suốt gần 1 tháng làm việc tại đây, S. tiếp tục bị đánh và chứng kiến không biết bao nhiêu lần những người trong công ty do không làm được việc, bị lôi vào phòng, còng tay lại và bị chích điện, đánh đập kêu la thảm thiết trong đau đớn.

Những người không làm được việc, công ty sẽ tiếp tục đăng thông tin bán đi nơi khác. Nhưng nếu chưa bán được và vẫn không làm được việc thì họ lại tiếp tục bị đánh đập, bắt đứng trong thời gian dài và chỉ cho ăn mỗi ngày 1 bữa.

Cuộc trốn chạy "sinh tử"

Giữa tháng 11.2025, khi mọi người đang làm việc thì nghe thấy những tiếng bom nổ khá lớn và một cửa kính tại công ty bị vỡ. Ngay sau đó, tất cả đã bị các quản lý, bảo vệ dồn vào những căn phòng kín nhốt lại. Mỗi ngày họ chỉ cho ăn 1 hộp mì để cầm cự và chờ đợi.

Trong 3 ngày bị nhốt, S. tiếp tục chứng kiến nhiều người Việt bị bạo hành, áp bức, đánh đập, chích điện nhưng không dám kháng cự. Những kẻ quản lý sẵn sàng dùng bạo lực tàn khốc để khiến các nạn nhân hoàn toàn khuất phục.

Khi thấy tình hình chiến sự bất ổn, công ty quyết định di chuyển mọi người sang một địa điểm khác. Lúc này, S. cùng nhiều người Việt bị nhốt chung, cùng bị đánh đập nhiều lần, đã bí mật bàn bạc kế hoạch trốn chạy. Tất cả đều biết rằng nếu không chạy thoát lần này, có thể họ sẽ tiếp tục bị bán đi những nơi khác, đối mặt với những trận đánh đập, chích điện cùng số nợ càng phình to và hy vọng được trở về quê hương cũng dần khép lại.

Trước khi lên xe, một số người bị quản lý dùng cây gỗ đánh mạnh vào gót chân để khiến chân tổn thương, nhằm ngăn chặn trốn chạy. Dù vậy, khi lên xe, mọi người thống nhất nếu đến địa điểm đổ xăng hoặc xe dừng đỗ thì sẽ hô hoán nhau để cùng bỏ chạy.

Khi xe chạy được một quãng đường khá dài thì dừng đèn đỏ. Lúc này 2 người Trung Quốc đi chung xe đang ngủ gục, mọi người nhận thấy cơ hội đến nên đã cùng hành động. S. kể: "Khi xe dừng lại, tôi cầm 2 máy tính ném về phía 2 người Trung Quốc và hô hoán mọi người cùng làm theo, khiến cả xe hỗn loạn. Lái xe hoảng loạn, mở cửa tháo chạy, 2 người Trung Quốc cũng chạy xuống theo. Khi xuống xe, 1 người Trung Quốc rút súng ra, trong khi 1 người Myanmar (đi cùng để hộ tống xe trên đường di chuyển - PV) rút dao đe dọa".

"Thấy người Myanmar cầm dao, tôi liều mình lao tới ôm người này lại. Ngay lúc đó thì thấy người Trung Quốc rút súng ra. Sợ bị bắn nên tôi ôm người Myanmar kia làm bia đỡ và bị người này dùng dao đâm về phía mạn sườn, nhưng may mắn tôi né được, chỉ bị sượt vào ngón tay. Tôi buông người đó ra và cùng mọi người bỏ chạy, mỗi người mỗi ngả để thoát thân", S. nhớ lại, giọng chưa hết sợ hãi.

Cố gắng chạy một mạch suốt quãng đường dài, đến một ngôi chùa địa phương thì S. dừng lại lấy hơi. May mắn lúc này lực lượng chức năng Campuchia cũng đến nơi và phát hiện, đưa anh về tập trung cùng những người may mắn trốn thoát trên chuyến xe trước đó.

Chỉ đến khi trực tiếp được làm việc với Tổng lãnh sự quán VN tại Battambang, Campuchia và trở về VN qua Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (Đồng Nai) ngày 17.12 vừa qua, S. mới thực sự dám tin rằng mình đã sống sót trở về. Nhưng theo anh, không phải ai cũng may mắn như vậy.

Trải qua quá trình bi kịch, bị bán nhiều lần như một món hàng xuất phát từ lời giới thiệu việc làm từ chính bạn gái của mình nhưng đến khi trở về VN, anh S. vẫn tỏ ra tin tưởng bạn gái và cho rằng có thể cô ấy cũng không biết câu chuyện này (!?). (còn tiếp)