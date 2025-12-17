Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
42 công dân Việt Nam chạy thoát khỏi cơ sở lừa đảo trực tuyến ở Campuchia

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
17/12/2025 19:46 GMT+7

Trong số 63 công dân Việt Nam vừa được lực lượng chức năng nước bạn bàn giao cho Việt Nam, có 42 người chạy thoát khỏi một cơ sở lừa đảo trực tuyến ở Campuchia.

Ngày 17.12, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Nai (trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai) chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng tiếp nhận 63 công dân Việt Nam do phía nước bạn Campuchia trao trả.

42 công dân Việt Nam chạy thoát khỏi cơ sở lừa đảo trực tuyến ở Campuchia- Ảnh 1.

63 công dân Việt Nam được Campuchia trao trả

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trong số 63 công dân được trao trả lần này có 42 công dân chạy thoát khỏi cơ sở lừa đảo trực tuyến thuộc tỉnh Oddar Meanchey, Campuchia.

Sau khi hoàn tất các thủ tục tiếp nhận, các công dân được kiểm tra y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu và cung cấp thức ăn, nước uống trước khi các cơ quan chức năng tiến hành sàng lọc và lấy lời khai ban đầu.

42 công dân Việt Nam chạy thoát khỏi cơ sở lừa đảo trực tuyến ở Campuchia- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng 2 nước ký biên bản, bàn giao 63 công dân Việt Nam

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Qua sàng lọc, xác minh đã xác định 63 công dân trên thuộc 24 tỉnh, thành phố trên cả nước (gồm 59 nam và 4 nữ). Trong đó, nhiều nhất là TP.HCM (14 người), Lâm Đồng, Vĩnh Long, Hải Phòng (mỗi địa phương có 5 người), Đồng Nai (2 người)... Các công dân có tuổi đời từ 16 đến 44 tuổi.

Một số công dân cho biết họ bị dụ dỗ, lừa đảo đưa sang Campuchia; bị ép buộc làm việc tại các trung tâm lừa đảo trực tuyến, trên không gian mạng. Sau khi sang Campuchia, các công dân bị thu điện thoại, giữ giấy tờ tùy thân, ép buộc lao động, làm việc, sống trong điều kiện khắc nghiệt, không được trả lương và không có cơ hội liên lạc với gia đình. Nếu không làm theo yêu cầu, họ bị đe dọa, hành hung, thậm chí bị bán từ nơi này sang nơi khác như một món hàng.

42 công dân Việt Nam chạy thoát khỏi cơ sở lừa đảo trực tuyến ở Campuchia- Ảnh 3.

Các công dân đứng chờ, chuẩn bị được bàn giao và làm thủ tục nhập cảnh về nước

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang, Campuchia đề nghị cơ quan chức năng 24 địa phương có công dân được bàn giao trong đợt này báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố cũng như thông báo cho cơ quan công an về vụ việc.

42 công dân Việt Nam chạy thoát khỏi cơ sở lừa đảo trực tuyến ở Campuchia- Ảnh 4.

Các cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Nai lấy lời khai, ghi thông tin các công dân Việt Nam vừa được trao trả về nước

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ghi nhận của PV Thanh Niên, đến 19 giờ 20 phút ngày 17.12, các lực lượng thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Nai vẫn đang tiếp tục phối hợp các lực lượng chức năng làm việc với các công dân vừa được trao trả, để bàn giao họ về các địa phương.

42 công dân Việt Nam chạy thoát khỏi cơ sở lừa đảo trực tuyến ở Campuchia- Ảnh 5.

Đến 19 giờ 20 phút ngày 17.12, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục làm việc để hoàn tất các thủ tục tiếp nhận 63 công dân Việt Nam về nước

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Được biết, đây là lần thứ 3 Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư thực hiện tiếp nhận các công dân Việt Nam do phía nước bạn Campuchia trao trả với tổng số 213 công dân.

Khám phá thêm chủ đề

