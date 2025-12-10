Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Campuchia, Hàn Quốc phối hợp đột kích mạng lưới lừa đảo trực tuyến, bắt 50 người

Văn Khoa
Văn Khoa
10/12/2025 20:22 GMT+7

Tổng cộng 50 nghi phạm đã bị bắt giữ trong một chiến dịch phối hợp giữa giới chức Campuchia và Hàn Quốc nhắm vào một mạng lưới lừa đảo trực tuyến tại tỉnh Preah Sihanouk của Campuchia, theo tờ Khmer Times ngày 10.12.

Chiến dịch nói trên được tiến hành bên trong tòa nhà Xin Du Hai tại thôn 4 thuộc tỉnh Preah Sihanouk của Campuchia vào ngày 9.12, sau khi giới chức nhận được báo cáo về các hoạt động phạm tội liên quan lừa đảo trực tuyến quy mô lớn.

Campuchia, Hàn Quốc cùng triệt phá mạng lưới lừa đảo trực tuyến, bắt 50 người - Ảnh 1.

Nhiều thiết bị bị tịch thu trong cuộc đột kích vào mạng lưới lừa đảo trực tuyến ở tỉnh Preah Sihanouk của Campuchia vào ngày 9.12

Ảnh: Chụp màn hình Khmer Times

Trong cuộc đột kích, lực lượng chức năng cũng đã giải cứu hai công dân Hàn Quốc, được xác định là nạn nhân của vụ lừa đảo. Cảnh sát đã thu giữ nhiều tang vật, bao gồm 63 máy tính, 60 điện thoại di động và 60 máy tính bảng iPad. Giới chức cho rằng những thiết bị này được sử dụng cho các hoạt động lừa đảo.

Sau cuộc đột kích thành công, các đơn vị chuyên trách đang phối hợp với các đối tác Hàn Quốc và các bên liên quan khác để điều tra sâu hơn về mạng lưới lừa đảo trực tuyến, xác định những kẻ chủ mưu đứng sau hoạt động và tiến hành các hành động pháp lý theo đúng quy định của pháp luật.

Giới chức đã bàn giao các nghi phạm và tang vật cho Cảnh sát Quốc gia và lực lượng đặc nhiệm chung Campuchia - Hàn Quốc để tiếp tục các thủ tục pháp lý.

Giới chức Campuchia nhấn mạnh cuộc đột kích nói trên là một phần của chiến dịch toàn quốc nhằm chống lại tội phạm mạng dựa trên công nghệ, đồng thời khẳng định các cơ quan thực thi pháp luật trên cả nước sẽ áp dụng những biện pháp pháp lý nghiêm khắc nhất đối với tất cả các cá nhân liên quan, không có ngoại lệ, theo Khmer Times.

Hôm 6.12, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Sokha tuyên bố đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo trực tuyến tại thủ đô Phnom Penh, theo cổng thông tin Fresh News. Trong cuộc đột kích đó, giới chức đã bắt giữ 7 công dân Hàn Quốc (trong đó có 2 phụ nữ) và 2 người Campuchia đang làm tài xế.

