Hy hữu vụ trốn khỏi ổ lừa đảo ở Campuchia

Chiều 22.12, trong cơn mưa rả rích giữa vùng núi phía tây Quảng Ngãi, khi PV Thanh Niên vượt qua những con dốc trơn trượt, lầy lội để tìm đến ngôi nhà nhỏ ở thôn Đăk Lúp, xã Măng Bút, A.Nghĩa (19 tuổi, người Xơ Đăng) gương mặt gầy rộc, ánh mắt vẫn còn ám ảnh. "Nếu không liều phá cửa xe hôm đó, chắc giờ em đã bị đưa sang Myanmar, không biết sống chết ra sao", A.Nghĩa nói nhỏ.

PV Thanh Niên tiếp xúc và nghe A.Nghĩa kể lại hành trình trở về quê nhà sau nhiều ngày mất tích ẢNH: CẨM ÁI

Đây là lần đầu tiên Nghĩa trở về quê nhà sau nhiều ngày mất tích. Nghĩa vừa được Công an tỉnh Quảng Ngãi đưa về từ Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (Đồng Nai).

R ỦI RO TỪ LỜI MỜI CỦA NGƯỜI LẠ

Theo lời kể của Nghĩa, khoảng tháng 5.2024, em rời quê vào TP.HCM (Bình Dương cũ) làm việc cùng dượng là ông A.Hải (41 tuổi, ở thôn Đăk Lúp, xã Măng Bút). Sau một thời gian, Nghĩa chuyển sang làm tại một công ty điện tử với mức lương khoảng 12 triệu đồng/tháng, cuộc sống tạm ổn.

Sau ca làm ban đêm kết thúc lúc 7 giờ 30 sáng 14.11.2025, Nghĩa được một người bạn cùng công ty rủ đi nhậu. Đến khoảng 9 giờ 30, khi đã ngà say, Nghĩa đi bộ một mình về phòng trọ thì có một người đàn ông lạ mặt điều khiển ô tô 4 chỗ màu đen dừng lại hỏi han. "Người đó nói trời nóng, chở em về cho mát. Lúc đó em không tỉnh táo, không nghĩ gì nhiều nên lên xe", Nghĩa kể.

A.Nghĩa kể lại hành trình trốn thoát ở Campuchia ẢNH: HẢI PHONG

Khi tỉnh dậy, Nghĩa phát hiện mình đang nằm trong một bệnh viện ở Campuchia, điện thoại, giấy tờ bị thu sạch, xung quanh là những khuôn mặt xa lạ. Một người phụ nữ nói tiếng Việt trấn an, trong khi một người đàn ông Trung Quốc liên tục trao đổi với bà này bằng tiếng Trung.

Rời bệnh viện, Nghĩa bị đưa đến một khu nhà kín cổng cao tường. Tại đây, em bị đẩy xuống một căn phòng tối dưới hầm, cửa khóa kín, gần như không có ánh sáng. Nghĩa bị giam giữ hơn một tuần, không được liên lạc với gia đình. "Em không biết mình đang ở đâu, ngày hay đêm. Mỗi ngày chỉ có người mang cơm xuống", Nghĩa nhớ lại.

Sau đó, Nghĩa được đưa lên khu nhà ăn để làm phụ bếp, rồi bị chuyển sang một khu vực khác trong một trung tâm lừa đảo trực tuyến. Theo Nghĩa, tại đây em bị ép làm việc trong bộ phận lừa đảo phụ nữ người Việt đang sinh sống ở nước ngoài thông qua các ứng dụng mạng xã hội. Nội dung kịch bản được soạn sẵn, mục tiêu là tạo quan hệ tình cảm để dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền.

Những người quản lý, phần lớn là người nước ngoài, hứa trả lương 500 USD/tháng. "Em làm không đạt chỉ tiêu nên thường xuyên bị nhốt vào phòng kín, bị đánh, bị chích roi điện vào người. Có lần họ chích vào đùi, đau đến ngất xỉu", Nghĩa kể, giọng run run.

Lực lượng an ninh cơ sở động viên A.Nghĩa sau khi từ Campuchia trở về quê hương ẢNH: HẢI PHONG

Làm công việc này được khoảng 9 ngày thì xảy ra giao tranh giữa Campuchia và Thái Lan tại khu vực gần nơi Nghĩa bị giam giữ. Tất cả những người lao động bị ép buộc, trong đó có Nghĩa, bị nhốt kín trong phòng, cắt đứt hoàn toàn thông tin. Một thời gian sau, Nghĩa cùng nhiều người khác được thông báo sẽ chuyển đi nơi khác làm việc. Thực chất họ đã bị bán cho một người Trung Quốc để đưa sang Myanmar, với giá khoảng 2.000 USD/người. Trước khi lên xe khách, các nạn nhân tiếp tục bị đánh đập, bị chích dùi cui điện vào đùi để không thể bỏ chạy trong quá trình di chuyển.

"Lúc đó, ai cũng hoảng loạn, biết sang Myanmar thì coi như mất mạng nên cả nhóm khoảng 15 người bàn bạc với nhau, có cơ hội sẽ cùng nhau bỏ trốn", Nghĩa kể.

T RỞ VỀ SAU HÀNH TRÌNH BÃO TÁP

Cũng theo lời kể của Nghĩa, chiếc xe khách chở Nghĩa cùng nhiều người khác lăn bánh rời khỏi khu vực giam giữ. Sau khoảng 6 giờ di chuyển, khi xe đi qua đoạn đường vắng, Nghĩa cùng một số người quyết định liều mạng. "Chúng em cùng nhau đập phá cửa xe, nhảy xuống chạy tán loạn. Em chỉ biết chạy thật xa", Nghĩa kể. Sau nhiều giờ lẩn trốn, Nghĩa và những người trốn thoát tiếp cận được cảnh sát Campuchia, cầu cứu trong tình trạng kiệt sức. Sau đó, mọi người được đưa về trại giam tại Bavet (Campuchia) để làm rõ vụ việc.

Đến ngày 17.12, Nghĩa được phía Campuchia trao trả về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư. Ngày 18.12, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận Nghĩa, hoàn tất thủ tục bàn giao về địa phương.

Ông A.Hải vui mừng khi A.Nghĩa trở về nhà ẢNH: HẢI PHONG

"Em nghe nói có nhiều người Việt Nam cũng bị bán từ Campuchia sang Myanmar cùng đợt, nhưng không biết họ có trốn thoát được không", Nghĩa lo lắng.

Tại thôn Đăk Lúp, ông A.Hải không giấu được xúc động khi thấy cháu bình an trở về. "Gia đình tưởng đã mất cháu rồi. Khi nhận được tin cháu nhắn từ Campuchia, tôi báo ngay cho chính quyền. Đến lúc xác nhận cháu ở Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, tôi mới dám thở phào", ông Hải nói.

Theo ông Hải, Nghĩa sống với gia đình ông từ nhỏ do cha mẹ ly hôn. Học hết lớp 9 thì Nghĩa nghỉ học, theo ông đi lên Đà Lạt làm thuê cho người thân. Sau đó, cả hai xuống tỉnh Bình Dương cũ để làm việc. Do có việc nhà nên ông Hải trở về địa phương, Nghĩa ở lại để tiếp tục làm việc. Sau đó, Nghĩa nghỉ chỗ làm với ông Hải, chuyển sang một công ty khác cho đến ngày xảy ra sự cố.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đỗ Thanh Trà, Chủ tịch UBND xã Măng Bút, cho biết địa phương đã nắm thông tin vụ việc và sẽ tăng cường tuyên truyền, quản lý thanh thiếu niên trong độ tuổi lao động, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

Công an tỉnh Quảng Ngãi làm việc với A.Nghĩa ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI

"Chúng tôi yêu cầu các hội, đoàn thể thường xuyên bám địa bàn, hướng dẫn người dân tìm việc qua các kênh chính thống, tránh tin vào lời dụ dỗ "việc nhẹ lương cao" trên mạng xã hội. Nếu muốn làm việc tại các công ty, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, cần tham khảo ý kiến của người thân hoặc chính quyền địa phương hỗ trợ", ông Trà khuyến cáo.

Tối 22.12, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi xác nhận nội dung mà A.Nghĩa trao đổi với PV Thanh Niên là đúng như anh Nghĩa trình bày với cơ quan công an. Cũng theo lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi, ngày 18.12, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận A.Nghĩa tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (Đồng Nai), sau đó động viên tinh thần và làm rõ các nội dung liên quan vụ bị đưa sang trung tâm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia, giải thích các quy định của pháp luật trên lĩnh vực xuất, nhập cảnh. Sau đó, gia đình tiếp nhận A.Nghĩa trở về sinh sống tại địa phương. A.Nghĩa cam kết chấp hành các quy định của pháp luật và các quy định trên lĩnh vực xuất, nhập cảnh nói riêng.