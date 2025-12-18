Lật mặt ông trùm đường dây lừa đảo tiền ảo nghìn tỉ

Dự án 'ma' lừa đảo nghìn tỉ

Trong nhiều năm, Huỳnh Đức Vân (còn được biết đến với tên Kao Van, 33 tuổi, ở P.Hòa Cường, TP.Đà Nẵng) xuất hiện với hình ảnh một doanh nhân trẻ thành đạt, sáng tạo, gắn với những câu chuyện truyền cảm hứng khởi nghiệp, người sáng lập cộng đồng công nghệ hàng chục nghìn người và các hoạt động thiện nguyện.

Thế nhưng, phía sau "vỏ bọc" hào nhoáng ấy là một đường dây lừa đảo đa cấp tiền ảo quy mô toàn quốc vừa bị Công an TP.Đà Nẵng triệt phá, với số tiền lừa đảo chiếm đoạt lên đến gần 2.000 tỉ đồng (Thanh Niên đã thông tin).

Huỳnh Đức Vân vừa bị cơ quan công an xác định là người cầm đầu đường dây lừa đảo tiền ảo nghìn tỉ ẢNH: N.H.V

Hôm nay (18.12), Công an TP.Đà Nẵng phát thông báo tìm người bị hại liên quan đến Huỳnh Đức Vân, bị can được xác định là cầm đầu cùng 7 đồng phạm khác gồm: Võ Việt Anh, Đỗ Thành Danh, Huỳnh Minh Đức, Huỳnh Thị Thùy Trang, Nguyễn Văn Thành, Phạm Đình Hùng, Nguyễn Tấn Lộc lừa đảo sử dụng công nghệ cao với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, quy mô hoạt động trải rộng trên toàn quốc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm 2020, Huỳnh Đức Vân cùng các bị can liên quan đã tạo ra một dự án tiền ảo riêng mang tên "DRK". Đây là dự án "ma", không có giá trị thực nhưng được các bị can tổ chức truyền thông rầm rộ trên mạng xã hội bằng nhiều thông tin sai sự thật nhằm thu hút, dẫn dụ nhà đầu tư tham gia.

Với kịch bản được dựng công phu, dự án nhanh chóng thu hút lượng lớn người đầu tư, dòng tiền liên tục đổ vào hệ thống.

Biệt thự gần sân bay Đà Nẵng, nơi Huỳnh Đức Vân từng giới thiệu là văn phòng làm việc "chuẩn Google" trị giá khoảng 30 tỉ đồng

ẢNH: N.H.V

Đến cuối năm 2021, khi đã đạt được mục đích, nhóm lừa đảo này đồng loạt đánh sập dự án DRK, xóa website, fanpage và toàn bộ các hội nhóm liên quan, qua đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nhà đầu tư. Số tiền điện tử này sau đó được quy đổi sang tiền Việt Nam để các bị can sử dụng cho mục đích cá nhân.

Từ các tài liệu, dữ liệu điện tử thu thập được, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền nhóm này đã chiếm đoạt tương đương 2.000 tỉ đồng.

'Hào quang' CEO 9X

Đáng chú ý, song song với hoạt động phạm tội, Huỳnh Đức Vân đã xây dựng cho mình hình ảnh một CEO trẻ thành đạt, năng động và sáng tạo.

Trên các nền tảng truyền thông, bị can Vân thường xuất hiện với câu chuyện đổi mới tư duy làm việc, xây dựng văn phòng theo mô hình biệt thự, view sân bay tại TP.Đà Nẵng, tạo môi trường làm việc linh hoạt, được ví như "chuẩn Google".

Hình ảnh "doanh nhân trẻ Huỳnh Đức Vân" đã tạo sự chú ý lớn trên truyền thông và mạng xã hội, góp phần tạo dựng niềm tin, sự ngưỡng mộ từ không ít người, đặc biệt là giới trẻ.

Huỳnh Đức Vân (giữa) bị can cầm đầu đường dây lừa đảo đa cấp tiền ảo gần 2.000 tỉ đồng tại cơ quan công an ẢNH: N.H.V

Huỳnh Đức Vân còn được giới thiệu là một trong những thành viên sáng lập Group BGC City - cộng đồng công nghệ với khoảng 45.000 thành viên tham gia, hoạt động với mục tiêu chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng khởi nghiệp.

Một hoạt động trao quà của nhóm “Nghiện từ thiện Đà Nẵng”, hội nhóm từng được Huỳnh Đức Vân giới thiệu trích một phần thu nhập của thành viên để làm công tác xã hội ẢNH: N.H.V

Ngoài ra, bị can Huỳnh Đức Vân cũng tham gia nhóm "Nghiện từ thiện Đà Nẵng", kêu gọi các thành viên trích một phần thu nhập để làm từ thiện. Những yếu tố đó đã tạo nên một "vỏ bọc" doanh nhân thành đạt, có trách nhiệm với cộng đồng, qua đó giúp nhóm này dễ dàng tiếp cận, tạo niềm tin với nhiều nhà đầu tư.

Tuy nhiên, toàn bộ lớp vỏ hào nhoáng ấy đã bị cơ quan chức năng bóc trần khi chuyên án được phá thành công.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án và bảo đảm quyền lợi của công dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng thông báo: những ai là người bị hại liên quan đến vụ việc trên cần trình báo tại công an địa phương nơi cư trú hoặc gửi đơn về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng (47 Lý Tự Trọng, P.Hải Châu, TP.Đà Nẵng). Người bị hại cũng có thể liên hệ trực tiếp các điều tra viên được phân công để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.