Thế giới

Facebook thử nghiệm tính phí chia sẻ link, thay đổi luật chơi phân phối nội dung

Trí Đỗ
19/12/2025 08:27 GMT+7

Facebook đang thử nghiệm một cơ chế tính phí người dùng khi chia sẻ liên kết web, động thái này có thể giáng thêm một đòn mạnh vào các hãng tin tức và các nhà xuất bản.

Meta, công ty sở hữu Facebook, xác nhận đây là một thử nghiệm giới hạn. Theo đó, các tài khoản Facebook không đăng ký Meta Verified chỉ được phép chia sẻ tối đa hai liên kết bên ngoài mỗi tháng.

Cuộc thử nghiệm hiện chỉ áp dụng với một nhóm nhỏ các trang và tài khoản cá nhân ở chế độ chuyên nghiệp, hình thức thường được các nhà sáng tạo nội dung sử dụng để kiếm tiền, theo The Guardian ngày 19.12.

Facebook siết chia sẻ liên kết, thay đổi luật chơi phân phối nội dung - Ảnh 1.

Facebook thử nghiệm thu phí chia sẻ liên kết, gây sức ép lớn cho giới xuất bản

ẢNH: REUTERS

Theo Meta, gói Meta Verified có mức phí khởi điểm 9,99 bảng Anh/tháng (khoảng 350.000 đồng), cho phép người dùng chia sẻ nhiều liên kết hơn, đồng thời nhận các quyền lợi như huy hiệu xác minh, hỗ trợ tài khoản và tăng cường bảo mật.

Dù các tổ chức tin tức không nằm trong diện thử nghiệm, động thái này vẫn làm dấy lên lo ngại trong giới xuất bản, bởi nó có thể hạn chế khả năng người dùng tự do chia sẻ nội dung báo chí.

Trước đó, các nhà xuất bản đã chịu tổn thất đáng kể về lưu lượng truy cập sau khi Meta năm 2023 giảm ưu tiên nội dung tin tức, chuyển trọng tâm sang video và nội dung ngắn mang tính lan truyền. Dù lưu lượng truy cập từ Facebook có dấu hiệu phục hồi trong năm 2025, một số thống kê cho thấy năm 2024 vẫn giảm khoảng 50% so với giai đoạn trước.

Trong các ảnh chụp màn hình do người dùng chia sẻ, Facebook thông báo rằng từ ngày 16.12, một số tài khoản không có Meta Verified sẽ bị giới hạn số bài đăng chứa liên kết, đồng thời khuyến khích người dùng đăng ký gói trả phí để "chia sẻ nhiều liên kết hơn và nhận các lợi ích bổ sung".

Giới phân tích cho rằng đây là bước đi tiếp theo trong chiến lược rút dần khỏi lĩnh vực tin tức của Meta. Ông David Buttle, nhà sáng lập công ty tư vấn DJB Strategies (Anh), nhận định việc chấm dứt trả tiền cho các nhà xuất bản và chặn hoàn toàn liên kết tin tức tại Canada cho thấy tin tức không còn là ưu tiên chiến lược của Meta.

Theo ông, thử nghiệm mới phản ánh xu hướng chuyển từ phân phối miễn phí sang kiếm tiền từ phạm vi tiếp cận, trong bối cảnh Meta tìm cách tối đa hóa doanh thu từ các nền tảng truyền thống, đồng thời dồn nguồn lực cho trí tuệ nhân tạo (AI) sau những thất bại tốn kém trong Metaverse.

Phát ngôn viên Meta khẳng định đây chỉ là một thử nghiệm nhằm đánh giá liệu khả năng đăng nhiều liên kết hơn có tạo thêm giá trị cho người dùng Meta Verified hay không.

Từ đầu năm nay, Meta cho biết sẽ áp dụng cách tiếp cận "cá nhân hóa" hơn đối với nội dung chính trị, cho phép người dùng chủ động lựa chọn mức độ tiếp cận. Phân tích của Press Gazette và Similarweb cho thấy động thái này đã giúp nội dung tin tức xuất hiện nhiều hơn trở lại.

Trong số đó, tờ Express (thuộc tập đoàn Reach) là một trong những đơn vị hưởng lợi rõ nét, khi lưu lượng truy cập từ mạng xã hội tăng 26% trong vòng một năm.

Xem thêm bình luận