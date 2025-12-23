Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo 'lùa' khách đi xem đất ở Đồng Nai bị phạt 18 năm tù

Lê Lâm
Lê Lâm
23/12/2025 20:21 GMT+7

87 bị cáo trong đường dây lừa đảo 'lùa' khách đi xem đất ở Đồng Nai để chiếm đoạt tài sản đều bị tuyên án tù.

Ngày 23.12, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên án đối với 87 bị cáo trong đường dây "lùa" khách đi xem đất ở Đồng Nai để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, bị cáo cầm đầu là Huỳnh Hữu Tường (34 tuổi, ở TP.HCM) bị tuyên phạt 18 năm tù; Trần Thị Mỹ Hạnh (32 tuổi, cựu Kế toán trưởng Công ty Lộc Phúc) bị phạt 13 năm tù; Nguyễn Văn An (29 tuổi, cựu Tổng giám đốc Công ty Lộc Phúc) bị phạt 16 năm tù.

Tuyên án vụ 'lùa' khách đi xem đất để bày trò lừa đảo - Ảnh 1.

Bị cáo Huỳnh Hữu Tường (thứ 3 từ trái qua) cùng các nhân viên dưới trướng tại phiên tòa

ẢNH: LÊ LÂM

Các bị cáo còn lại: gồm cựu giám đốc sàn, phó giám đốc sàn, trưởng phòng, phó phòng, nhân viên công ty, người được thuê làm "chim mồi" bị tuyên mức án từ 1 năm 6 tháng tù đến 12 năm tù.

Các bị cáo đều bị tuyên án về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngoài ra, HĐXX còn tuyên các bị cáo phải bồi thường cho 169 bị hại tổng cộng hơn 155 tỉ đồng (trước đó các bị cáo đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả một phần).

HĐXX đã tuyên tịch thu, kê biên 154 thửa đất của bị cáo Tường và một số tài sản khác của các bị cáo khác để buộc các bị cáo thực hiện nghĩa vụ dân sự.

Lừa đảo 165 khách hàng, chiếm đoạt hơn 255 tỉ đồng

Theo cáo trạng, vào năm 2020, Huỳnh Hữu Tường thành lập Công ty TNHH đầu tư môi giới bất động sản Vạn Phúc (Công ty Vạn Phúc). Từ tháng 4.2022 đến tháng 8.2023, Tường thuê Nguyễn Văn An đứng tên thành lập Công ty CP đầu tư kinh doanh Lộc Phúc (Công ty Lộc Phúc) và Công ty TNHH bất động sản Green Link Real (Công ty Green Link Real). Cả 3 công ty này đều có trụ sở tại TP.HCM, do Tường trực tiếp điều hành.

Tuyên án vụ 'lùa' khách đi xem đất để bày trò lừa đảo - Ảnh 2.

Trong một thời gian ngắn, các bị cáo đã lừa đảo 165 khách hàng, chiếm đoạt hơn 255 tỉ đồng

ẢNH: LÊ LÂM

Theo đó, Tường chỉ đạo An đến các huyện ở Đồng Nai cũ (Long Thành, Trảng Bom và Thống Nhất), liên kết với chủ đất hoặc mua lại, sau đó vẽ dự án "ma" rồi giao cho các sàn giới thiệu.

Để tìm kiếm khách hàng, Tường chỉ đạo nhân viên Công ty Lộc Phúc và Công ty Green Link Real lấy hình ảnh các thửa đất, căn nhà từ mạng xã hội đăng lên website công ty, trang chotot… rao bán với giá rẻ hơn nhiều lần so với thực tế - nhằm dụ dỗ khách hàng.

Tường và các đồng phạm đã dùng nhiều chiêu trò để lừa đảo, "lùa" khách đi xem đất, mua đất. Tổng cộng, đường dây này đã lừa đảo 165 khách hàng, chiếm đoạt số tiền hơn 255 tỉ đồng.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo Tường và các đồng phạm là đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, không những trực tiếp xâm phạm đến tài sản hợp pháp của các bị hại mà còn gây mất trật tự trị an, làm nhân dân bất bình, xã hội lên án. Do đó, cần tuyên các mức án thật nghiêm để răn đe, trừng trị và phòng ngừa chung cho xã hội.

Khám phá thêm chủ đề

lừa đảo lùa khách đi xem đất TAND tỉnh Đồng Nai Chim mồi Chiếm đoạt tài sản Huỳnh Hữu Tường
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
