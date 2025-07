Đồng Nai: Tòa trả hồ sơ vụ án đường dây lừa đảo 'lùa' khách đi xem đất

Trong cáo trạng truy tố, Viện KSND tỉnh Đồng Nai xác định Trần Thị Mỹ Hạnh (kế toán) khai đã chuyển vào tài khoản Nguyễn Thị Bảo Vi (vợ Tường) hơn 8,5 tỉ đồng theo sự chỉ đạo của Tường. Tường thừa nhận số tiền nộp vào tài khoản của Vi để nhờ trả cho bố mẹ vợ do đã vay trước đó để mua bán bất động sản.

Vi khai nhận chỉ biết chồng kinh doanh buôn bán đất ở địa bàn tỉnh Bình Dương, Vũng Tàu (nay là TP.HCM), Đồng Nai. Khi Tường mua bán đất thì Vi có ký và điểm chỉ hai ngón trỏ phải và trái vào hợp đồng chuyển nhượng bán hoặc mua đất. Vi không biết gì về hoạt động của Huỳnh Hữu Tường và Công ty Lộc Phúc.

Lời khai của các bị can khác cũng xác định Vi không tham gia và không có vai trò gì trong Công ty Lộc Phúc. Căn cứ vào tài liệu như đã nêu trên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai xác định Vi không giúp sức, đồng phạm với bị can Tường vì vậy không xem xét xử lý.

Đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Duy Tâm, cáo trạng cho biết do vụ án có nhiều nhóm tội phạm được thực hiện, tội phạm xảy ra trong khoảng thời gian dài không đảm bảo yêu cầu về thời hạn điều tra vụ án nên ngày 20.3.2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tách hành vi và tài liệu có liên quan trong vụ án hình sự để tiến hành điều tra xác minh xử lý theo quy định của pháp luật.