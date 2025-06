Đường dây ‘lùa’ khách đi xem đất để lừa đảo: Truy tố 87 bị can

Sau một thời gian lập chuyên án, sáng 31.8.2023, biết tin Công ty Lộc Phúc tổ chức sự kiện mở "sàn giao dịch" có dấu hiệu của hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tại một dự án ở xã An Viễn, H.Trảng Bom (Đồng Nai); Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động và Công an H.Trảng Bom, chia thành nhiều tổ, triệt phá đường dây lừa đảo này.