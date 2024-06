Nhiều sai phạm tại dự án Khu dân cư và du lịch sinh thái Giang Điền

Quyền chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Tấn Đức vừa ký kết luận thanh tra toàn diện đối với dự án Khu dân cư mật độ thấp và du lịch sinh thái Giang Điền tại H.Trảng Bom (Đồng Nai) do Công ty CP du lịch Giang Điền làm chủ đầu tư.

Theo kết luận thanh tra, dự án Khu du lịch sinh thái Giang Điền ban đầu có diện tích 67,5 ha, sau đó chủ đầu tư đề nghị mở rộng thêm 50 ha (tổng cộng là 118 ha) và điều chỉnh bổ sung thêm 2 khu dân cư (khu B, C). Các sai phạm cũng xuất phát từ sự điều chỉnh này.

Mặc dù chưa được các cơ quan có thẩm quyền ở Đồng Nai cấp quyết định chủ trương đầu tư; chưa được chấp thuận thuê đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật nhưng Công ty CP Du lịch Giang Điền đã sử dụng đất không đúng mục đích, tự ý chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp là vi phạm điều 36 luật Đất đai năm 2003 và điều 57 luật Đất đai năm 2013.

Bên cạnh đó, Công ty CP Du lịch Giang Điền đã không lấy ý kiến tham vấn của khu dân cư tại địa bàn các xã như: Đồi 61, Quảng Tiến (thuộc H.Trảng Bom) tại báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mật độ thấp và du lịch sinh thái Giang Điền.

Công ty CP Du lịch Giang Điền cũng không công bố rộng rãi quy hoạch và chưa thực hiện cắm mốc trên thực địa được phê duyệt; hồ sơ lập quy hoạch không lấy ý kiến người dân trong khu vực; hiện khu A chưa có quy hoạch chi tiết 1/500… là chưa đúng quyết định phê duyệt của UBND tỉnh Đồng Nai và quy định của Chính phủ.

Đặc biệt, Công ty CP Du lịch Giang Điền đã ký các hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng nguyên tắc, góp vốn, ủy quyền cho khách hàng khi dự án chưa được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư, chưa được giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định; chưa được UBND tỉnh cho phép phân lô bán nền; chưa được Sở Xây dựng thông báo đủ điều kiện mở bán... là chưa đúng quy định pháp luật.

Khởi tố vụ án 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'

Liên quan đến dự án Khu dân cư mật độ thấp và du lịch sinh thái Giang Điền của Công ty CP Du lịch Giang Điền, mới đây Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo cơ quan công an, quá trình điều tra xác định Công ty CP Du lịch Giang Điền chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư; giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; cấp phép xây dựng và chưa đủ điều kiện bán đất nền tại khu B và khu C của dự án.

Tuy nhiên, công ty đã trực tiếp và thông qua các công ty môi giới bất động sản để quảng bá, giới thiệu sản phẩm và ký kết hợp đồng bán đất nền tại dự án nêu trên.

Ngoài ra, Công ty CP Du lịch Giang Điền còn để cho các doanh nghiệp môi giới tổ chức các sự kiện với quy mô lớn, chương trình bốc thăm trúng thưởng; đưa ra thông tin gian dối, không đúng sự thật về pháp lý về dự án để thu hút khách hàng mua đất nền, xây nhà mẫu và cam kết sau khi ký hợp đồng từ 12 tháng đến 24 tháng sẽ bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng. Từ đó, nhiều khách hàng đã tin tưởng, tiến hành ký hợp đồng và thanh toán giá trị hợp đồng theo tiến độ mà công ty yêu cầu.

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết từ năm 2010 - 2018, Công ty CP du lịch Giang Điền đã ký kết khoảng 1.267 hợp đồng mua bán đất nền tại dự án với các khách hàng, nhà đầu tư để thu lợi số tiền hơn 1.000 tỉ đồng.