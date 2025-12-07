Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Con bạc người Trung Quốc bị bắt giam ép trả nợ, bạn gái cầu cứu công an

Huy Đạt
Huy Đạt
07/12/2025 20:22 GMT+7

Công an TP.Đà Nẵng vừa giải cứu một 'con bạc' người Trung Quốc bị nhóm người bắt giam trong khách sạn ở P.Ngũ Hành Sơn để ép trả nợ, sau khi bạn gái nạn nhân hoảng hốt cầu cứu.

Ngày 7.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Ma Xingfa (35 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) và Hứa Phú Đức (37 tuổi, trú P.Cẩm Lệ), Nguyễn Thành Trung (39 tuổi, trú P.Thanh Khê), Mai Thanh Duy (34 tuổi, trú P.Ngũ Hành Sơn, cùng TP.Đà Nẵng), để điều tra về tội "bắt giữ người trái pháp luật" khi nhóm này có hành vi bắt giam một "con bạc" người Trung Quốc.

Con bạc người Trung Quốc bị bắt giam ép trả nợ, bạn gái cầu cứu công an- Ảnh 1.

Công an TP.Đà Nẵng khởi tố 4 bị can có hành vi bắt giữ người trái pháp luật

ẢNH: Đ.X

Trước đó, tối 3.12, chị Hu Jingjia (38 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) trình báo việc bạn trai là Wang Wenqiang (35 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) có dấu hiệu bị bắt giữ khi đang lưu trú tại khách sạn P.L (P.Ngũ Hành Sơn). Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an P.Ngũ Hành Sơn kiểm tra hành chính tại khách sạn nói trên, phát hiện Wang Wenqiang đang bị giữ trong phòng 305, trong phòng này có Hứa Phú Đức; tại phòng 301 có Nguyễn Thành Trung và một người khác (quốc tịch Trung Quốc).

Các bị can khai, ngày 30.11, tại một casino ở TP.Đà Nẵng, Wang Wenqiang gặp Ma Xingfa và vay số tiền 100.000 nhân dân tệ để đánh bạc. Tại đây, Mai Thanh Duy hướng dẫn Wang viết giấy nhận nợ và Ma Xingfa giữ toàn bộ giấy tờ tùy thân của Wang. 

Đến trưa 30.11, Wang đánh bạc thua hết số tiền đã vay nên bị Ma Xingfa bắt đưa về giam giữ tại một phòng ở một khách sạn khu vực phía nam TP.Đà Nẵng.

Đến trưa 1.12, do Wang chưa có tiền trả nợ nên Ma Xingfa điện thoại cho Hứa Phú Đức chở Wang ra khách sạn P.L (P.Ngũ Hành Sơn) thuê phòng để giam giữ. Nhiệm vụ của Hứa Phú Đức và Nguyễn Thành Trung là trông coi, giữ không cho Wang bỏ trốn.

Ma Xingfa được xác định là người chuyên đổi "thẻ chip" cho khách vay tiền đánh bạc tại casino. Khi con bạc không còn khả năng trả nợ, nhóm này sẽ giữ người, gây áp lực để buộc gia đình nạn nhân từ Trung Quốc chuyển tiền. Mai Thanh Duy có nhiệm vụ liên hệ, thông báo cho gia đình nạn nhân để thúc ép trả nợ.

Căn cứ tài liệu điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Ma Xingfa, Hứa Phú Đức, Nguyễn Thành Trung và Mai Thanh Duy, điều tra về tội "bắt giữ người trái pháp luật". 

Tin liên quan

Đà Nẵng: Tạm giữ con bạc trộm cắp ở phố đi bộ, phá máy bán hàng tự động

Đà Nẵng: Tạm giữ con bạc trộm cắp ở phố đi bộ, phá máy bán hàng tự động

Từ tỉnh Thái Bình vào TP.Đà Nẵng tìm việc, nhưng do mê cờ bạc qua mạng nên Nguyễn Văn Hiệp trộm cắp ở phố đi bộ Bạch Đằng, bẻ gương chiếu hậu ô tô, phá máy bán hàng tự động...

Khám phá thêm chủ đề

con bạc đánh bạc Casino trả nợ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận