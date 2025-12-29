Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Tạm giữ nhóm hành hung người đang nhậu trên vỉa hè

Trần Duy Khánh - Đỗ Trường
29/12/2025 11:47 GMT+7

Có mâu thuẫn từ trước, nhóm người xách hung khí lao đến hành hung một người đang nhậu trên vỉa hè ở TP.HCM.

Ngày 29.12, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Thuận Giao (thuộc Bình Dương cũ) tạm giữ 5 người để điều tra vụ dùng hung khí hành hung người khác đang nhậu trên vỉa hè đường D2, khu phố Hòa Lân 2.

TP.HCM: Bắt nhóm dùng hung khí hành hung người đang nhậu trên vỉa hè - Ảnh 1.

Nhóm người dùng hung khí hành hung một người đang nhậu ở vỉa hè

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nhóm người cầm nhiều loại hung khí hành hung một người đang nằm dưới đất. Vừa đánh, nhóm này vừa chửi bới, la hét. Nạn nhân không dám phản kháng, chỉ nằm ôm đầu. Gần đó là một chiếc xe máy bị ngã chắn giữa đường. Vụ việc làm nạn nhân bị thương, nhóm hành hung bỏ đi sau khi có người can ngăn.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Thuận Giao đã vào cuộc xác minh, làm rõ. Công an xác định vụ việc xảy ra khoảng 19 giờ ngày 28.12 tại khu vực đường D2, khu phố Hòa Lân 2.

Đến sáng 29.12, công an đã truy xét được 5 người trong nhóm hành hung và lấy lời khai. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, nhóm hành hung và nạn nhân quen biết nhau từ trước và phát sinh mâu thuẫn. Tối 28.12, nhóm này phát hiện "đối phương" đang ngồi nhậu ở vỉa hè khu phố Hòa Lân 2 nên mang theo hung khí đến và tấn công.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Tin liên quan

TP.HCM: Lấy lời khai 14 thanh, thiếu niên đánh người đi đường bằng thắt lưng

14 thanh, thiếu niên chặn xe, đánh người đi đường bằng thắt lưng và mũ bảo hiểm. Công an phường Xóm Chiếu (TP.HCM) đang phối hợp lấy lời khai với nhóm này.

Khám phá thêm chủ đề

hành hung người đang nhậu nhậu vỉa hè hành hung Hung khí TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận