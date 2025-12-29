TP.HCM: Tạm giữ nhóm hành hung người đang nhậu trên vỉa hè

Ngày 29.12, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Thuận Giao (thuộc Bình Dương cũ) tạm giữ 5 người để điều tra vụ dùng hung khí hành hung người khác đang nhậu trên vỉa hè đường D2, khu phố Hòa Lân 2.

Nhóm người dùng hung khí hành hung một người đang nhậu ở vỉa hè ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nhóm người cầm nhiều loại hung khí hành hung một người đang nằm dưới đất. Vừa đánh, nhóm này vừa chửi bới, la hét. Nạn nhân không dám phản kháng, chỉ nằm ôm đầu. Gần đó là một chiếc xe máy bị ngã chắn giữa đường. Vụ việc làm nạn nhân bị thương, nhóm hành hung bỏ đi sau khi có người can ngăn.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Thuận Giao đã vào cuộc xác minh, làm rõ. Công an xác định vụ việc xảy ra khoảng 19 giờ ngày 28.12 tại khu vực đường D2, khu phố Hòa Lân 2.

Đến sáng 29.12, công an đã truy xét được 5 người trong nhóm hành hung và lấy lời khai. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, nhóm hành hung và nạn nhân quen biết nhau từ trước và phát sinh mâu thuẫn. Tối 28.12, nhóm này phát hiện "đối phương" đang ngồi nhậu ở vỉa hè khu phố Hòa Lân 2 nên mang theo hung khí đến và tấn công.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.