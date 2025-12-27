TP.HCM: Lấy lời khai 14 thanh, thiếu niên đánh người đi đường bằng thắt lưng

Ngày 27.12, Công an phường Xóm Chiếu (quận 4 cũ), TP.HCM phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM củng cố hồ sơ, xử lý 14 thanh, thiếu niên có hành vi chặn xe, đánh người đi đường bằng thắt lưng, mũ bảo hiểm.

Camera ghi lại cảnh các nạn nhân bị hành hung ẢNH: CACC

Theo điều tra ban đầu, khoảng 3 giờ 45 ngày 16.12, anh T.T.Q cùng 2 người bạn chạy xe máy trên đường Nguyễn Tất Thành (phường Xóm Chiếu) thì bất ngờ bị nhiều thanh, thiếu niên đi trên 7 xe máy chặn đầu. Nhóm này dùng mũ bảo hiểm, thắt lưng… hành hung tới tấp, khiến 3 nạn nhân bị thương vùng mặt, cổ, tai.

Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân sau đó đến Công an phường Xóm Chiếu trình báo sự việc.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Xóm Chiếu đã khẩn trương xác minh, điều tra. Qua rà soát, công an xác định nhóm thanh, thiếu niên trên thường xuyên tụ tập, quậy phá tại nhiều địa bàn, gây mất an ninh trật tự.

Sau 6 ngày truy xét, Công an phường Xóm Chiếu phối hợp lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã làm việc, lấy lời khai với 14 thanh, thiếu niên (độ tuổi từ 15 - 20).

Công an nhanh chóng truy xét nhóm thanh, thiếu niên liên quan ẢNH: CACC

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật.