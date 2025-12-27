‘Muay TP.HCM phải nâng tầm có nhiều mũi nhọn như Nguyễn Trần Duy Nhất’

Cần nhiều mũi nhọn như Nguyễn Trần Duy Nhất để phát triển muay TP.HCM

Không phải ngẫu nhiên mà muay là một trong những môn thể thao mới được TP.HCM chọn đi tiên phong và phát triển mạnh mẽ trong hơn 15 năm qua. Dù sinh sau đẻ muộn so với các môn võ khác, nhưng muay TP.HCM đã tạo thế đứng khá vững chắc và tạo dựng được vị thế, niềm tin cho người hâm mộ. Đặc biệt thành tích của "độc cô cầu bại" Nguyễn Trần Duy Nhất trong suốt gần 15 năm qua cùng với những cái tên khác như Nguyễn Thị Thanh Trúc, Lê Hoàng Đức, Võ Văn Đài, Huỳnh Hà Hữu Hiếu đã đưa muay TP.HCM trở thành một thế lực đáng kể ở sân chơi quốc gia lẫn quốc tế.

Nguyễn Trần Duy Nhất là niềm tự hào của muay TP.HCM ẢNH: MUAY TP.HCM

Sự thăng tiến không ngừng này đi liền với sự ra đời của Hội muay TP.HCM từ năm 2010 sau đó là Liên đoàn Muay TP.HCM từ năm 2017 đã tập hợp được nhiều nguồn lực, phát huy vai trò xã hội hóa làm cho chất lượng hoạt động của bộ môn này luôn sục sôi. Cùng với việc tổ chức được nhiều giải đấu quốc tế, cọ xát liên tục với Thái Lan và những quốc gia mạnh khác trên thế giới, đều đặn tham gia giải đại hội thể thao thế giới và các giải vô địch thế giới, châu Á... đã tạo cho muay TP.HCM một sức sống mãnh liệt.

Ông Mai Bá Hùng, Ủy viên thường vụ Ủy ban Olympic Việt Nam đánh giá: "Muay TP.HCM với nhiều võ sĩ hàng đầu, đặc biệt là thầy trò Giáp Trung Thang và Nguyễn Trần Duy Nhất đã vượt khỏi khuôn khổ quốc gia và trở thành một hình ảnh đầy tự hào cho thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế".

HLV Giáp Trung Thang và Nguyễn Trần Duy Nhất đã làm rạng danh muay TP.HCM trên bầu trời quốc tế với HCV World Games ẢNH: T.K

Thế nhưng trong 2-3 năm trở lại đây sau khi Nguyễn Trần Duy Nhất chia tay để chuyển sang công tác huấn luyện, một vài tên tuổi khác cũng rút lui vì nhiều lý do khác nhau đã khiến muay TP.HCM rơi vào khó khăn. Dù vẫn đào tạo tốt lớp kế thừa nhưng để tìm ra những võ sĩ có bản sắc và đầy bản lĩnh khi bước ra sân chơi quốc tế thì còn một khoảng cách không nhỏ.

Ông Giáp Trung Thang, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Muay TP.HCM chia sẻ: "Chúng tôi phải xây dựng lại lực lượng, phải để các em trẻ thử thách nhiều hơn và chấp nhận ở giai đoạn này làm nền cho tương lai". Với 3 HCB SEA Games 33 vừa qua của Nguyễn Thanh Tùng (hạng 71 kg), Phạm Ngọc Mẫn (hạng 63 kg) và Dương Đức Bảo (hạng 48 kg), chính là cách để từng bước muay TP.HCM lấy lại vị thế.

Phạm Ngọc Mẫn (phải) giành HCB sau khi thắng võ sĩ Indonesia vào chung kết SEA Games 33 ẢNH: PHÚ HIỂN

Ông Nguyễn Nam Nhân, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM nhấn mạnh: "Liên đoàn Muay TP.HCM nhiệm kỳ 1 2025-2030 cần phải thực sự tiến mạnh hơn nữa. 15 năm hình thành và phát triển đã để lại nhiều cột mốc và dấu ấn, là thành quả của tập thể BCH khi huy động được sức mạnh tổng hợp.

Nhưng ở giai đoạn mới trong bối cảnh không gian đã được quy hoạch mới, muay phải đặt nền móng tốt hơn nữa, phải phát triển một cách bài bản, chính quy để trở thành một thế lực châu Á và thế giới bền vững. Phải quyết liệt đào tạo cho được các mũi nhọn, ngôi sao như Nguyễn Trần Duy Nhất để sớm lấy lại vị thế hàng đầu của mình".

Ông Nguyễn Nam Nhân phát biểu tại đại hội ẢNH: DƯ HẢI

Chủ tịch Liên đoàn Muay TP.HCM Phan Ngọc Huy bày tỏ quyết tâm: "Liên đoàn sẽ đoàn kết một lòng, cùng nhau tiếp tục xây dựng thành một tổ chức xã hội nghề nghiệp mạnh, kiến tạo các hệ sinh thái đúng chuẩn, lấy hội viên làm trung tâm, lan tỏa các giá trị văn hóa phát triển vào trường học, nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng nhiều giải đấu và sự kiện văn hóa thể thao hấp dẫn lôi cuốn nhiều người tham gia để tạo nguồn thu.

Liên đoàn sẽ ứng dụng khoa học công nghệ vào đào tạo, huấn luyện để nâng tầm vị thế và sức mạnh vốn có, mục tiêu là phải có những võ sĩ tiêu biểu hàng đầu đủ sức tranh chấp HCV SEA Games, Asian Games và thế giới".

Chủ tịch Liên đoàn Muay TP.HCM Phan Ngọc Huy ẢNH: DƯ HẢI