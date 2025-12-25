Thể thao Việt Nam gấp rút chuẩn bị ASIAD 20

Ban tổ chức ASIAD 20 đã công bố 41 môn thể thao chính thức với 460 bộ huy chương, trong đó có những môn đáng chú ý như: bóng đá, bơi, điền kinh, bắn cung, cầu lông, quyền anh, đua thuyền (canoeing, kayak), xe đạp, thể thao điện tử, đấu kiếm, TDDC, judo, karate, cầu mây, bắn súng, bóng bàn, taekwondo, bóng chuyền, quần vợt, cử tạ, vật, wushu. Từ trước SEA Games 33, thể thao VN đã quyết định đầu tư trọng điểm cho 17 môn thể thao nhằm cạnh tranh ở ASIAD 20, trong đó bắn súng, karate, cầu mây từng đoạt HCV ở ASIAD 19 tiếp tục là mũi nhọn.

Ông Nguyễn Hồng Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 1, Ủy ban TDTT (nay là Cục TDTT VN), từng làm trưởng đoàn thể thao VN tham dự SEA Games, ASIAD, nhiều lần nhấn mạnh sự khác biệt trong cạnh tranh chuyên môn ở SEA Games với ASIAD. Bởi lẽ ở đấu trường ASIAD có sự tham gia tranh tài của các VĐV hàng đầu châu lục, nhiều người trong số đó cũng là tài năng hàng đầu thế giới. Đơn cử ở môn bắn súng, đội tuyển Trung Quốc có 4 xạ thủ nam ĐKVĐ Olympic là Xie Yu (10 m súng ngắn), Li Yuehong (25 m súng ngắn bắn nhanh), Sheng Lihao (10 m súng trường hơi) và Liu Yukun (50 m súng trường 3 tư thế). Đội tuyển Hàn Quốc có 3 xạ thủ nữ ĐKVĐ Olympic là Oh Ye-jin (10 m súng ngắn), Yang Ji-in (25 m súng ngắn), Ban Hyo-jin (10 m súng trường hơi). Ngoài ra, trên bảng huy chương Olympic Paris 2024 còn có các xạ thủ châu Á của Ấn Độ, Kazakhstan. Trong khi đó, tại SEA Games 33 vừa kết thúc ở Thái Lan, đội tuyển bắn súng VN khẳng định sức mạnh khi đoạt 8 HCV, nữ xạ thủ Trịnh Thu Vinh ấn tượng nhất khi đoạt 4 HCV, phá 3 kỷ lục SEA Games. Tuy nhiên nhà vô địch ASIAD 19 Phạm Quang Huy thi đấu không thành công ở nội dung sở trường.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh hứa hẹn giữ vững phong độ ở ASIAD 20 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ở môn mũi nhọn tiếp theo là karate, VN tiếp tục khẳng định vị thế số 1 ở SEA Games 33 khi đoạt 6 HCV. Trong đó, ở nội dung sở trường kata đồng đội nữ, 4 võ sĩ Hoàng Thị Thu Uyên, Nguyễn Ngọc Trâm, Nguyễn Thị Phương, Bùi Ngọc Nhi giành chiến thắng tuyệt đối. Còn ở môn cầu mây, VN là ĐKVĐ ASIAD ở nội dung đồng đội nữ 4 người nhưng để thua Thái Lan ở chung kết SEA Games 33. Tín hiệu vui cho cầu mây VN khi đội nam cho thấy sự tiến bộ với tấm HCV ở nội dung đồng đội 4 người. Với việc ASIAD 20 tiếp tục có môn cầu mây, thể thao VN đủ sức cạnh tranh thành tích cao nhất, trong đó đối thủ đáng gờm nhất vẫn là Thái Lan.

Nhìn từ thành tích của thể thao VN ở SEA Games 33 cùng tương quan sức mạnh của các đối thủ cùng châu lục, giới chuyên môn đánh giá ngoài mũi nhọn bắn súng, karate, cầu mây, chúng ta có khả năng cạnh tranh thành tích cao ở một số nội dung của các môn tại ASIAD 20 như canoeing, wushu, taekwondo, thể thao điện tử, vật, cử tạ, điền kinh, TDDC…