Hơn 900.000 người cùng chạy 3,5 triệu km ở UpRace 2025

UpRace tạo hiệu ứng cộng đồng rất lớn ảnh: Linh Nhi

UpRace thiết lập cột mốc ấn tượng

Sau 24 ngày không ngừng nghỉ (28.11.2025 - 21.12.2025), sự kiện chạy bộ trực tuyến gây quỹ vì cộng đồng UpRace 2025 đã khép lại với những con số ấn tượng: hơn 914.000 người tham gia, đạt gần 3,5 triệu km tích lũy, quyên góp được hơn 3,7 tỉ đồng để viết tiếp ước mơ cho những hoàn cảnh khó khăn trên khắp Việt Nam.

Với chủ đề "Every Step Matters" - mỗi bước chạy đều mang ý nghĩa, UpRace 2025 tiếp tục khẳng định vị thế giải chạy vì cộng đồng có sức ảnh hưởng lớn nhất tại Việt Nam, với tổng số người đăng ký tham gia tăng gần gấp rưỡi so với mùa giải năm 2023. Gần 1 triệu người không phân biệt lứa tuổi, vùng miền đã cùng nhau xỏ giày, chuyển hóa từng bước chạy thành nguồn lực tài chính thực tế cho 3 tổ chức xã hội.

Thông qua sự tiếp sức từ Quỹ Kiến tạo ước mơ do VNG bảo trợ cùng các nhà tài trợ đồng hành, nguồn ngân sách hơn 3,7 tỉ đồng huy động được đã được đóng góp cho Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam (ASVDO) và Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Chăm sóc Bà mẹ và Trẻ sơ sinh Việt Nam kịp thời hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là tại các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bão lũ năm qua.

VĐV khắp cả nước cùng hưởng ứng Uprace 2025 ảnh: Linh Nhi

Quỹ Vừ A Dính nhận nguồn quỹ cao nhất từ UpRace 2025 với số tiền khoảng 2 tỉ đồng: hỗ trợ 8.000 suất học bổng cho học sinh sinh viên dân tộc thiểu số, trong đó 5.000 suất cho khắp cả nước và 3.000 suất riêng cho vùng hải đảo.

Lan tỏa tình yêu thương

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính; Chủ nhiệm CLB "Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu" chia sẻ: "Đến với UpRace, chúng ta chạy không chỉ để rèn luyện sức khỏe, mà còn để lan tỏa sự sẻ chia.

Mỗi bước đi, mỗi bước chạy là sự chung tay chăm lo cho các em nhỏ ở vùng sâu, vùng xa, cho các bà mẹ và trẻ em khuyết tật, mang đến thêm niềm vui, hy vọng và điều kiện để các em vững bước trưởng thành. Những kết quả UpRace đã đạt được chính là nguồn hỗ trợ quý giá để chúng tôi tiếp tục mang đến nhiều ý nghĩa cho trẻ em nghèo trong tương lai".

Nhiều hoạt động chạy bộ được Quỹ Vừ A Dính phát động ảnh: Linh Nhi

ASVDO sẽ tiếp nhận khoảng 1 tỉ đồng sẽ tiếp tục hỗ trợ vốn và sinh kế cho người khuyết tật, giúp họ giảm bớt phụ thuộc, mặc cảm để chủ động xây dựng cuộc sống của riêng mình.

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Chăm sóc Bà mẹ và Trẻ sơ sinh Việt Nam sẽ hỗ trợ 388 suất học bổng Hồi sức Sau sinh (Newborn Life Support – NLS) cho các nhân viên y tế, những lớp đào tạo giúp trao lại cơ hội sống cho hàng ngàn trẻ em sơ sinh Việt Nam.

Bà Trương Cẩm Thanh, Chủ tịch kiêm Giám đốc Quỹ Kiến tạo ước mơ chia sẻ: "Điều khiến UpRace trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở những con số, mà còn là cách mỗi chúng ta cùng nhau biến từng bước chạy trở thành hành động thiết thực.

Với vai trò đồng hành, chúng tôi tin rằng khi doanh nghiệp, cộng đồng và các tổ chức xã hội cùng đi chung một hành trình, những tác động tích cực sẽ không dừng lại ở một mùa giải, mà có thể tạo ra tác động lâu dài cho xã hội".