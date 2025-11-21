Giải chạy bộ trực tuyến UpRace 2025 trở lại: Thắp sáng hy vọng

Ông Kelly Wong, Tổng giám đốc VNG phát biểu khai mạc Ảnh: VNG

UpRace trở lại với thông điệp ý nghĩa

Sáng 21.11 tại TP.HCM, BTC UpRace 2025 chia sẻ thông điệp muốn gợi nhắc mọi người rằng đôi khi những hy vọng lớn lao lại bắt đầu từ những điều rất nhỏ, như một bước chân, một nhịp thở, một quyết định chạy vì ai đó ngoài chính bản thân mình.

Trong hành trình 24 ngày, mỗi đội chạy từ các doanh nghiệp, trường học, cộng đồng sẽ ghi nhận thành tích trên ứng dụng UpRace. Mỗi km tương đương 1.000 đồng, sẽ được các nhà tài trợ chuyển thành nguồn quỹ hỗ trợ cho các tổ chức xã hội đồng hành để những em bé sinh non được cứu sống kịp thời, những chiếc xe lăn giúp người khuyết tật tự tin di chuyển mưu sinh, hay em bé vùng cao giữ được ước mơ đến lớp…

Năm nay, Quỹ Kiến tạo ước mơ (DMF) và VNG tiếp tục là nhà tài trợ chiến lược, được đồng hành cùng 3 tổ chức xã hội uy tín, đã gắn bó lâu năm với UpRace: Quỹ học bổng Vừ A Dính, Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam (ASVDO) và Trung tâm hỗ trợ phát triển chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh Việt Nam.

Bà Trương Cẩm Thanh - Chủ tịch kiêm Giám đốc Quỹ Kiến tạo ước mơ, Phó Tổng giám đốc VNG chia sẻ tại họp báo ảnh: VNG

Bà Trần Xuân Ngọc Thảo, Giám đốc Nhân sự và Truyền thông VNG, đơn vị bảo trợ cho dự án UpRace chia sẻ: "Bước sang năm thứ 7 tổ chức, UpRace không chỉ đơn thuần là một giải chạy thiện nguyện, mà đã trở thành một nền tảng kết nối cộng đồng.

Nơi mỗi cá nhân có thể đóng góp cho xã hội chỉ bằng việc chạy bộ, và mỗi doanh nghiệp có thể tạo môi trường gắn kết nhân viên, thúc đẩy văn hóa chăm sóc sức khỏe, đồng thời triển khai các chương trình CSR dài hạn có tác động thực chất, đúng như thông điệp "Every Step Matters".

Sau 6 năm triển khai, nền tảng chạy bộ UpRace cũng đã hỗ trợ hơn 2.400 sự kiện chạy bộ nội bộ do hơn 150 doanh nghiệp, trường học và các CLB thể thao trên toàn quốc tổ chức.

"Quỹ Kiến tạo ước mơ hoạt động trên ba lĩnh vực: y tế, giáo dục và công nghệ, dưới sự bảo trợ của VNG. Với UpRace, chúng tôi tự hào khi được đồng hành cùng các tổ chức xã hội và dự án từ những ngày đầu.

Từ trái qua: Ông Nguyễn Hoành Tiến (Trung tâm hỗ trợ phát triển chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh Việt Nam), ông Nguyễn Trọng Đàm (nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, Chủ tịch Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam), bà Trương Mỹ Hoa (nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính) cùng đại diện BTC UpRace 2025

ảnh: VNG

Dù xuất phát ở những nơi khác nhau, mỗi bước chạy tại UpRace đều hướng đến mục tiêu chung: hỗ trợ cộng đồng, lan tỏa các giá trị nhân văn, đặc biệt khi nhiều địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Với uy tín của UpRace, chúng tôi mong rằng các tổ chức, cá nhân sẽ cùng tham gia để trao thêm nhiều suất học bổng, giúp đỡ thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Chúng tôi cam kết sẽ đồng hành bền bỉ cùng UpRace và các đối tác xã hội, để tạo được những tác động lâu dài cho cộng đồng", bà Trương Cẩm Thanh - Chủ tịch kiêm Giám đốc quỹ kiến tạo ước mơ, Phó tổng giám đốc VNG chia sẻ.

Hàng triệu bước chạy của UpRace 2025 được kỳ vọng sẽ hỗ trợ 388 suất học bổng hồi sức sau sinh (Newborn Life Support – NLS) cho các nhân viên y tế, những lớp đào tạo giúp trao lại cơ hội sống cho hàng ngàn trẻ em sơ sinh Việt Nam.

Dự kiến quỹ học bổng Vừ A Dính sẽ tiếp tục hỗ trợ 8.000 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường trong năm học 2025 - 2026. ASVDO hy vọng trao tặng xe lăn, hỗ trợ vốn và sinh kế cho người khuyết tật với mức 15 triệu đồng/tháng, giúp họ có thể chủ động di chuyển, giảm bớt phụ thuộc, mặc cảm để chủ động xây dựng cuộc sống của riêng mình.

Đại sứ của UpRace 2025: Diễn viên Khả Ngân và VĐV điền kinh Trần Văn Đảng ảnh: VNG

Đặc biệt, cả 3 tổ chức xã hội sẽ tập trung các hoạt động hỗ trợ tại những địa phương chịu thiệt hại nặng nề vì thiên tai, lũ lụt trong thời gian qua. Như thông lệ, UpRace năm nay cũng có sự đồng hành của hai đại sứ là diễn viên Khả Ngân và VĐV điền kinh Trần Văn Đảng.

Để tăng sức lan tỏa cho Dự án, sự kiện chạy bộ "offline" UpRace Day 2025 sẽ được tổ chức tại TP.HCM vào ngày 14.12. Dự kiến khoảng 2.000 người sẽ tham gia ở 3 cự ly: 5 km, 10 km và 21 km.

Trong suốt hành trình 6 năm tổ chức, UpRace đã thu hút hơn 632.000 người tham gia và đóng góp hơn 31,8 tỉ đồng cho các tổ chức xã hội. Năm 2023, gần 7 triệu km chạy tương đương với 7 tỉ đồng đã đem lại học bổng cho hàng ngàn học sinh, tạo sinh kế cho người khuyết tật, hỗ trợ trẻ sơ sinh nguy cơ cao hay thực hiện các dự án trồng rừng bảo vệ hệ sinh thái.







