VNG được vinh danh Top 1 nhà tuyển dụng hấp dẫn trong ngành công nghệ

Tối 19.11, Công ty cổ phần Tập đoàn VNG tiếp tục được Anphabe vinh danh Top 35 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025 khối doanh nghiệp lớn, đồng thời giữ vị trí Top 4 trong nhóm ngành công nghệ thông tin, phần mềm và ứng dụng và thương mại điện tử. Đáng chú ý, VNG được ghi nhận là Top 1 thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn trong ngành công nghệ thông tin và nằm trong Top 50 thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn với sinh viên Việt Nam 2025.

Bà Trần Xuân Ngọc Thảo, Giám đốc Nhân sự và Truyền thông VNG tại tại lễ trao giải do Anphabe tổ chức tối 19.11 ẢNH: VNG

Bảng xếp hạng do Anphabe phối hợp với công ty nghiên cứu thị trường Intage thực hiện, dưới sự bảo trợ của VCCI. Cuộc khảo sát thu thập ý kiến từ hơn 73.000 người đi làm, 7.000 sinh viên và 650 doanh nghiệp hàng đầu thuộc 18 ngành nghề, mang đến đánh giá độc lập và khách quan về môi trường làm việc và văn hóa doanh nghiệp tại Việt Nam.

Nhờ chiến lược nhân sự khác biệt, mang tầm nhìn dài hạn, cùng những triết lý nhất quán về phát triển con người và văn hóa doanh nghiệp, VNG đã nhiều lần góp mặt trong danh sách những nơi làm việc tốt nhất Việt Nam và châu Á.

Bà Trần Xuân Ngọc Thảo, Giám đốc Nhân sự và Truyền thông VNG, chia sẻ: "Ở VNG, chúng tôi luôn tin vào tiềm năng và khả năng trưởng thành của mỗi người. Sẽ không có công việc hoàn hảo, cũng không có tổ chức hay con người hoàn hảo. Nhiều năm gắn bó với VNG cho tôi niềm tin rằng, khi mỗi cá nhân nhìn rõ khoảng cách giữa hiện tại và mục tiêu, rồi kiên trì thu hẹp khoảng cách ấy, họ không chỉ tốt lên mà còn tạo ra những chuyển biến tích cực cho tập thể. Chúng tôi chọn đồng hành cùng nhân viên trên hành trình dài đó, để qua từng năm, mỗi bước trưởng thành của mỗi người đều trở thành một phần động lực giúp VNG tiến về phía trước. Đó cũng chính là tinh thần Grow People mà VNG theo đuổi".

VNG có chiến lược nhân sự khác biệt như không gian làm việc mở, hiện đại, đa dạng tiện ích, chăm sóc "tháp nhu cầu" của nhân viên tỉ mỉ tới những chi tiết nhỏ như gym, yoga, thể thao, bơi hay nhiều lựa chọn F&B uy tín. Hay văn hóa "trao quyền" cởi mở đã giúp các đội nhóm tại VNG luôn được thử nghiệm các ý tưởng mới vào thực tế. Bên cạnh đó, công ty triển khai các nền tảng học tập chung như hệ thống học trực tuyến, các khóa kỹ năng mềm, với hơn 3.200 nhân viên được cấp tài khoản Coursera và hơn 26.700 giờ học được ghi nhận... Song song, sức hút của thương hiệu tuyển dụng VNG đến từ cách tiếp cận dài hạn với các trường đại học. Trong nhiều năm, công ty ưu tiên những đóng góp thiết thực cho nhà trường và sinh viên, từ đó hình thành một mối quan hệ bền vững, vượt lên khỏi nhu cầu tuyển dụng trực tiếp...