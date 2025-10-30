Tập đoàn VNG và Tập đoàn Nguyễn Hoàng ký hợp tác chiến lược toàn diện

Tập đoàn Nguyễn Hoàng và Công ty CP Tập đoàn VNG (VNG) ký hợp tác chiến lược toàn diện, ghi nhập sự hợp tác giữa hai doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục và công nghệ của Việt Nam. Theo đó, hai bên sẽ phối hợp phát huy thế mạnh của mỗi bên nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong giáo dục, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tập đoàn Nguyễn Hoàng và Công ty CP Tập đoàn VNG ký hợp tác chiến lược toàn diện ngày 30.10 ẢNH: CTV

Cụ thể, VNG sẽ cung cấp các giải pháp công nghệ, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và hạ tầng điện toán đám mây để nâng cao năng lực quản trị, giảng dạy và học tập trong hệ sinh thái giáo dục của Tập đoàn Nguyễn Hoàng (NHG). Hai bên cũng sẽ ứng dụng công nghệ Blockchain trong quản lý văn bằng và hồ sơ học tập, đảm bảo tính xác thực và minh bạch cho người học trong nước và quốc tế.

Trong lĩnh vực dịch vụ tài chính số, VNG thông qua nền tảng Zalopay sẽ phối hợp cùng NHG tích hợp phương thức thanh toán học phí và các dịch vụ nội bộ. Đồng thời, hai bên nghiên cứu áp dụng công nghệ trong quản lý và nâng cao chất lượng khách hàng cùng các giải pháp quản lý rủi ro, phòng chống gian lận giao dịch tài chính, góp phần xây dựng môi trường giao dịch minh bạch, thuận tiện và an toàn.

Trong lĩnh vực truyền thông và kết nối cộng đồng, hai bên thống nhất phối hợp triển khai các hoạt động lan tỏa giá trị tích cực tới học sinh - sinh viên, cán bộ, nhân viên và cộng đồng. Trước mắt, VNG và NHG sẽ đồng hành trong giải chạy trực tuyến UpRace, khuyến khích lối sống lành mạnh, tinh thần gắn kết và năng lượng tích cực trong toàn hệ sinh thái giáo dục của NHG.

Ông Lê Hồng Minh, Chủ tịch HĐQT VNG chia sẻ: Mong muốn của VNG là các sản phẩm của mình thật sự mang lại hiệu quả, tạo ra những thay đổi tích cực và có ý nghĩa cho người dùng. Đặc biệt, trong lĩnh vực giáo dục, VNG vừa có mong muốn, vừa có trách nhiệm giúp cho những người làm giáo dục ở Việt Nam có thể làm công việc của họ tốt hơn, qua đó tạo ra tác động đến hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu học sinh, sinh viên. Đó là điều rất ý nghĩa mà VNG luôn hướng tới. VNG có rất nhiều chương trình hợp tác với sinh viên và các trường đại học, cơ sở giáo dục, để hỗ trợ cho các trường thực hiện tốt hơn nữa chức trách và nhiệm vụ mà họ vốn đã làm rất tốt...