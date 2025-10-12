200 đại biểu Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I tham quan VNG

Đoàn do ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy - Tổ trưởng Tổ 3 làm Trưởng đoàn.

Theo ông Dương Anh Đức, VNG là kỳ lân đầu tiên trong 4 kỳ lân của Việt Nam, là niềm tự hào của thành phố trong tiến trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. Môi trường làm việc của VNG tạo điều kiện cho các kỹ sư, tài năng Việt Nam phát triển tiềm năng, năng lực, sở trường. Mô hình mở này hy vọng cũng có thể lan tỏa trong các cơ quan nhà nước, để chúng ta có thể đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của thành phố, đẩy nhanh việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững.

Đoàn đại biểu tham quan VNG Campus sáng 12.10 ẢNH: CTV

Ông Lê Hồng Minh, nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT VNG chia sẻ: Kỷ nguyên vươn mình do Tổng Bí thư cùng Đảng và Chính phủ phát động đã mở ra nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp công nghệ như VNG, phát triển mạnh mẽ hơn nữa. TP.HCM sở hữu môi trường năng động, quy tụ nhiều nguồn lực như trường đại học, hệ sinh thái các doanh nghiệp khởi nghiệp và vị thế một trong những đầu cầu kinh tế lớn nhất khu vực. Những sáng kiến và dự án mới như Trung tâm tài chính quốc tế chính là cơ hội cho các doanh nghiệp như VNG nghiên cứu những hướng đi mới, như đầu tư vào các công ty Fintech toàn cầu, mở rộng đầu tư AI toàn diện để đóng góp cho sự phát triển thành phố và quốc gia số e-Vietnam.

VNG hiện sở hữu nền tảng người dùng cá nhân lớn nhất Việt Nam, cùng hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, phục vụ hàng chục triệu người dùng, doanh nghiệp và tổ chức trong và ngoài nước. Tiêu biểu như nền tảng Zalo với hơn 78 triệu người dùng, 2 tỉ tin nhắn gửi đi mỗi ngày, Zalo hiện đang đóng vai trò cầu nối thông tin tích cực, nhanh chóng và hiệu quả giữa Chính phủ, doanh nghiệp và người dân; nền tảng thanh toán Zalopay có hơn 16 triệu người dùng. VNG cũng là nhà phát triển và phát hành game lớn nhất Việt Nam và số 2 Đông Nam Á với 60 triệu người dùng hàng tháng. Đặc biệt, VNG đang đi tiên phong trong việc đầu tư toàn diện cho AI, hướng đến làm chủ công nghệ AI lõi và xây dựng AI “có chủ quyền” cho Việt Nam.

Bên cạnh đó, VNG luôn thúc đẩy các trách nhiệm xã hội và sáng kiến vì cộng đồng. Tổng nộp ngân sách của tập đoàn giai đoạn 2022-2024 đạt trên 3.200 tỉ đồng. Tính từ năm 2020 đến nay, tổng các khoản tài trợ thiện nguyện của tập đoàn đã cán mốc 92 tỉ đồng...