VNG vào top 29 doanh nghiệp tư nhân đóng thuế lớn nhất Việt Nam

Kết thúc năm 2024, doanh thu hợp nhất của tập đoàn VNG đạt 9.273 tỉ đồng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh sau điều chỉnh đạt 302 tỉ đồng, đánh dấu sự phục hồi rõ nét so với mức lỗ 23 tỉ đồng năm 2023.



VNG hiện tập trung phát triển các công nghệ về AI

Ảnh: CTV



Riêng trong 6 tháng đầu năm 2025, VNG đã đóng góp ngân sách nhà nước 560 tỉ đồng. Các mảng kinh doanh lõi đều ghi nhận sự tăng trưởng ổn định và đóng góp tích cực cho nền kinh tế số Việt Nam. Cụ thể, trong quý 2/2025, mảng game ghi nhận booking 1.926 tỉ đồng, với 17% từ thị trường quốc tế, thúc đẩy tích cực hoạt động xuất khẩu dịch vụ số. Các nền tảng nội địa như Zalo và Zalopay duy trì vai trò hạ tầng công nghệ thiết yếu cho người dùng Việt, hỗ trợ kết nối hành chính công và thúc đẩy thanh toán không tiền mặt trên toàn quốc.

Đặc biệt, với AI (trí tuệ nhân tạo), lĩnh vực đang tạo ra những ảnh hưởng sâu rộng trên toàn thế giới, VNG đang có những kết quả tích cực. VNG hiện là một trong số ít doanh nghiệp công nghệ tại Đông Nam Á đầu tư toàn diện cho trí tuệ nhân tạo theo cả ba lớp: Hạ tầng - Nền tảng - Ứng dụng. Tháng 6.2024, tập đoàn khai trương hạ tầng AI Cloud quy mô lớn đầu tiên trong khu vực tại Bangkok (Thái Lan), thành công thương mại hóa AI chỉ sau 6 tháng triển khai. Ở lớp nền tảng, thông qua đội ngũ kỹ sư của Zalo, VNG đã phát triển thành công mô hình ngôn ngữ lớn KiLM từ đầu (from-scratch), đưa Việt Nam trở thành một trong ba quốc gia Đông Nam Á sở hữu LLM riêng, với năng lực tương đương GPT-4.

Tập đoàn cũng thể hiện khả năng tích hợp AI hiệu quả trong sản phẩm phục vụ người dùng phổ thông ở quy mô lớn. Khoảng 20% người dùng Zalo đã tiếp cận các tính năng như soạn tin nhắn bằng giọng nói, chuyển giọng nói thành văn bản, tạo ảnh đại diện AI... Trợ lý hỏi đáp tổng hợp Kiki Info - vận hành qua Zalo Official Account - thu hút hơn 1 triệu lượt sử dụng chỉ sau chưa đầy 2 tháng. Thiệp AI, một ứng dụng sáng tạo, cũng ghi nhận 15 triệu thiệp được tạo và gửi trong cùng khoảng thời gian.

Tháng 5.2025, tập đoàn ký kết hợp tác với Đại học Quốc gia TP.HCM, cam kết tài trợ 25 tỉ đồng trong 3 năm cho các hoạt động R&D và đồng hành đào tạo ít nhất 1.000 sinh viên chất lượng cao. Tập đoàn cũng vận hành Phòng Thí nghiệm và Nghiên cứu AI tại trụ sở chính, cung cấp GPU cho các nhóm nghiên cứu trẻ tài năng. Trong cuối tháng 6, Zalo tham gia Liên minh AI đầu tiên tại Việt Nam - Âu Lạc, cam kết phát triển công nghệ AI hướng cộng đồng và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.