VNG hiến kế giải pháp xây dựng các ứng dụng AI cho Việt Nam

Ngày 23.9, sự kiện NVIDIA AI Day Ho Chi Minh City diễn ra với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp ngành công nghệ thông tin nói chung. Đây là chuỗi sự kiện quy mô lớn được NVIDIA tổ chức lần lượt tại nhiều thành phố trên toàn thế giới, cho phép khách tham dự trải nghiệm các công nghệ AI mới nhất, kết nối cũng như chia sẻ chiến lược để đưa AI từ lý thuyết trở thành thực tiễn.

Các doanh nghiệp, chuyên gia chia sẻ tại sự kiện NVIDIA AI Day Ho Chi Minh City ẢNH: CTV

Tại phiên thảo luận với chủ đề "Xây dựng AI có chủ quyền cho Việt Nam: Tầm nhìn, Năng lực và Cơ hội", Ông Võ Xuân Hoài - Phó giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo (NIC), ông Lê Hồng Minh - Chủ tịch VNG và ông Phạm Minh Tuấn, CEO của FPT Software đã chia sẻ, phân tích về những chiến lược có thể giúp Việt Nam củng cố hạ tầng công nghệ, phát triển hệ sinh thái AI mở, tiên phong về đổi mới sáng tạo và xây dựng nền kinh tế số có chủ quyền, bền vững.

Theo ông Lê Hồng Minh, nhà sáng lập và Chủ tịch VNG, AI có chủ quyền là phải xây dựng được các ứng dụng và mô hình kinh doanh AI thực chất, có giá trị riêng biệt, trong bối cảnh vốn đầu tư của Việt Nam còn rất nhỏ so với thế giới. Bên cạnh đó, chúng ta còn thiếu đội ngũ chuyên gia nghiên cứu AI và sự tích lũy các nền tảng công nghệ lõi. Để giải hai bài toán này, các doanh nghiệp công nghệ Việt cần tập trung phát triển, hoàn thiện sản phẩm và các cơ hội kinh doanh cụ thể. Người dùng không thể bị "ép" dùng AI, mà AI phải được tích hợp một cách tự nhiên vào trải nghiệm.

Đối với AI, tốc độ triển khai đóng vai trò then chốt. VNG đã thương mại hóa thành công AI Cloud trong vòng 6 tháng, 20% người dùng Zalo hiện sử dụng các tính năng AI sau 2 năm thử nghiệm. Bên cạnh đó, VNG luôn tìm kiếm cơ hội hợp tác với Chính phủ, các trường đại học, giới nghiên cứu và khởi nghiệp để phát triển những ứng dụng có giá trị thực tiễn cao. Ông Minh nhấn mạnh: AI hiện nay giống như thời điểm Internet những năm 1995 - 1996 khi còn nhiều nghi ngờ, nhiều yếu tố bất định. Các nhà phát triển cần giữ sự hứng khởi với những khả năng mà công nghệ mang lại, không nên coi AI là điều hiển nhiên. Hãy học hỏi, mạnh dạn khám phá, thử - sai, và bám theo động lực doanh thu ngay từ đầu. Khác với Thung lũng Silicon, nơi startup có thể gọi vốn ngay cả khi chưa có sản phẩm, tại Việt Nam, bạn vừa phải khám khá, vừa tìm cách tồn tại.

Trong khuôn khổ sự kiện, đại diện GreenNode - công ty thành viên của VNG Group cũng giới thiệu mô hình suy luận ngôn ngữ lớn LLM tiếng Việt mã nguồn mở đầu tiên trên nền tảng NVIDIA NIM; trong khi đại diện của Zalo AI đem đến những bài học thực tiễn để phát triển LLM "chủ quyền" gắn với đặc thù tiếng Việt.