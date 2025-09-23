Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Doanh nghiệp

VNG hiến kế giải pháp xây dựng các ứng dụng AI cho Việt Nam

Mai Phương
Mai Phương
23/09/2025 16:58 GMT+7

Người đứng đầu VNG Group đã chia sẻ về việc xây dựng được các ứng dụng và mô hình kinh doanh AI cho Việt Nam.

Ngày 23.9, sự kiện NVIDIA AI Day Ho Chi Minh City diễn ra với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp ngành công nghệ thông tin nói chung. Đây là chuỗi sự kiện quy mô lớn được NVIDIA tổ chức lần lượt tại nhiều thành phố trên toàn thế giới, cho phép khách tham dự trải nghiệm các công nghệ AI mới nhất, kết nối cũng như chia sẻ chiến lược để đưa AI từ lý thuyết trở thành thực tiễn.

VNG hiến kế giải pháp xây dựng AI có chủ quyền cho Việt Nam- Ảnh 1.

Các doanh nghiệp, chuyên gia chia sẻ tại sự kiện NVIDIA AI Day Ho Chi Minh City

ẢNH: CTV

Tại phiên thảo luận với chủ đề "Xây dựng AI có chủ quyền cho Việt Nam: Tầm nhìn, Năng lực và Cơ hội", Ông Võ Xuân Hoài - Phó giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo (NIC), ông Lê Hồng Minh - Chủ tịch VNG và ông Phạm Minh Tuấn, CEO của FPT Software đã chia sẻ, phân tích về những chiến lược có thể giúp Việt Nam củng cố hạ tầng công nghệ, phát triển hệ sinh thái AI mở, tiên phong về đổi mới sáng tạo và xây dựng nền kinh tế số có chủ quyền, bền vững.

Theo ông Lê Hồng Minh, nhà sáng lập và Chủ tịch VNG, AI có chủ quyền là phải xây dựng được các ứng dụng và mô hình kinh doanh AI thực chất, có giá trị riêng biệt, trong bối cảnh vốn đầu tư của Việt Nam còn rất nhỏ so với thế giới. Bên cạnh đó, chúng ta còn thiếu đội ngũ chuyên gia nghiên cứu AI và sự tích lũy các nền tảng công nghệ lõi. Để giải hai bài toán này, các doanh nghiệp công nghệ Việt cần tập trung phát triển, hoàn thiện sản phẩm và các cơ hội kinh doanh cụ thể. Người dùng không thể bị "ép" dùng AI, mà AI phải được tích hợp một cách tự nhiên vào trải nghiệm.

Đối với AI, tốc độ triển khai đóng vai trò then chốt. VNG đã thương mại hóa thành công AI Cloud trong vòng 6 tháng, 20% người dùng Zalo hiện sử dụng các tính năng AI sau 2 năm thử nghiệm. Bên cạnh đó, VNG luôn tìm kiếm cơ hội hợp tác với Chính phủ, các trường đại học, giới nghiên cứu và khởi nghiệp để phát triển những ứng dụng có giá trị thực tiễn cao. Ông Minh nhấn mạnh: AI hiện nay giống như thời điểm Internet những năm 1995 - 1996 khi còn nhiều nghi ngờ, nhiều yếu tố bất định. Các nhà phát triển cần giữ sự hứng khởi với những khả năng mà công nghệ mang lại, không nên coi AI là điều hiển nhiên. Hãy học hỏi, mạnh dạn khám phá, thử - sai, và bám theo động lực doanh thu ngay từ đầu. Khác với Thung lũng Silicon, nơi startup có thể gọi vốn ngay cả khi chưa có sản phẩm, tại Việt Nam, bạn vừa phải khám khá, vừa tìm cách tồn tại.

Trong khuôn khổ sự kiện, đại diện GreenNode - công ty thành viên của VNG Group cũng giới thiệu mô hình suy luận ngôn ngữ lớn LLM tiếng Việt mã nguồn mở đầu tiên trên nền tảng NVIDIA NIM; trong khi đại diện của Zalo AI đem đến những bài học thực tiễn để phát triển LLM "chủ quyền" gắn với đặc thù tiếng Việt.

Tin liên quan

Miền Trung bứt phá trong kỷ nguyên AI

Miền Trung bứt phá trong kỷ nguyên AI

Không dừng lại ở việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quản trị và đời sống, nhiều địa phương ở miền Trung còn nuôi dưỡng khát vọng phát triển trung tâm công nghệ mới.

Khám phá thêm chủ đề

AI VNG Lê Hồng Minh Nvidia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận