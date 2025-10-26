Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Game

VNGGames và Tasco Auto ký kết hợp tác chiến lược ra mắt game Nghịch Thủy Hàn

Thành Luân
Thành Luân
26/10/2025 07:09 GMT+7

VNGGames và Tasco Auto chính thức ký kết hợp tác chiến lược, đồng thời công bố ra mắt siêu phẩm game nhập vai Nghịch Thủy Hàn.

Thỏa thuận hợp tác giữa VNGGames và Tasco Auto đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược kết nối giữa công nghệ - giải trí - di chuyển thông minh, hướng đến việc kiến tạo những trải nghiệm mới cho thế hệ người dùng trẻ tại Việt Nam.

VNGGames và Tasco Auto ký kết hợp tác chiến lược ra mắt game Nghịch Thủy Hàn - Ảnh 1.

Đại diện VNGGames và Tasco Auto ký kết hợp tác chiến lược

Ảnh: CTV

Trong khuôn khổ lễ ký kết, VNGGames chính thức công bố ngày 7.11 tới sẽ là thời điểm chính thức ra mắt game Nghịch Thủy Hàn, siêu phẩm MMORPG thế giới mở AAA do NetEase Games phát triển và VNGGames phát hành độc quyền tại Việt Nam

Lấy cảm hứng từ tinh thần võ hiệp phương Đông, Nghịch Thủy Hàn mang đến thế giới giang hồ rộng lớn, cốt truyện đa tuyến và hệ thống AI NPC thông minh đầu tiên trên di động, cho phép người chơi tương tác tự nhiên như đời thực. Tựa game gây ấn tượng bởi đồ họa điện ảnh, hệ thống chiến đấu đa tầng, tùy chỉnh nhân vật bằng AI, cùng triết lý vận hành “công bằng - không pay-to-win”, hứa hẹn trở thành điểm nhấn của thị trường game Việt cuối năm 2025.

Cũng trong sự kiện, Geely, thương hiệu xe điện thông minh thuộc hệ thống Tasco Auto, chính thức công bố trở thành nhà tài trợ chính thức của game Nghịch Thủy Hàn. Trong khuôn khổ hợp tác, Geely sẽ tài trợ 1 xe điện GEELY EX5 trị giá 889 triệu đồng làm phần thưởng đặc biệt cho người chơi xuất sắc trong chuỗi sự kiện “Ra mắt Nghịch Thủy Hàn - Hành trình Nghịch Thiên”.

VNGGames và Tasco Auto ký kết hợp tác chiến lược ra mắt game Nghịch Thủy Hàn - Ảnh 2.

Hình ảnh trong game Nghịch Thủy Hàn

Ảnh: chụp màn hình

“Sự hợp tác giữa VNG Games, Tasco Auto và Geely không chỉ là một hoạt động truyền thông, mà còn là bước đi chiến lược trong hành trình mang đến trải nghiệm giải trí toàn diện cho người chơi. Chúng tôi mong muốn game thủ Việt Nam được kết nối với giá trị và phong cách sống hiện đại – nơi công nghệ, cảm xúc và trải nghiệm hòa làm một” - ông Lã Xuân Thắng - Giám đốc phát hành trò chơi trực tuyến Việt Nam, VNGGames chia sẻ.

Sự hợp tác giữa Geely EX5 và Nghịch Thủy Hàn mang đến cho người trẻ Việt trải nghiệm kết nối hai thế giới thực - ảo, nơi di chuyển thông minh và giải trí sáng tạo cùng hòa quyện. Hai thương hiệu sẽ triển khai nhiều hoạt động được thiết kế riêng cho cộng đồng game thủ Nghịch Thủy Hàn, từ các sự kiện trong game, các giải đấu lớn, cho đến những chương trình ưu đãi độc quyền.

Xem thêm bình luận