Công nghệ Game

VNGGames ủng hộ 7 tỉ đồng hỗ trợ người dân các tỉnh phía bắc sau bão lũ

Thành Luân
Thành Luân
13/10/2025 14:00 GMT+7

Trước tình hình lũ lụt nghiêm trọng tại các tỉnh phía bắc, hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cộng đồng các sản phẩm thuộc VNGGames đã nhanh chóng quyên góp số tiền 7 tỉ đồng và gửi trực tiếp vào tài khoản của Mặt trận Tổ quốc.

Khoản đóng góp này dự kiến sẽ được hỗ trợ cho các tỉnh thành khu vực phía bắc như: Thái Nguyên, Lào Cai, Yên Bái, Lạng Sơn, Cao Bằng để triển khai các hoạt động cứu trợ khẩn cấp, cung cấp nhu yếu phẩm, đồng thời tái thiết nhà ở, trường học và các công trình thiết yếu tại khu vực bị thiệt hại.

VNGGames ủng hộ 7 tỉ đồng hỗ trợ người dân các tỉnh phía Bắc sau bão lũ - Ảnh 1.

VNGGames không ngừng nỗ lực tạo nên những giá trị tích cực cho cộng đồng

Ảnh: CTV

Ông Lã Xuân Thắng, Giám đốc Phát hành Trò chơi trực tuyến của VNGGames chia sẻ: “Với tinh thần tương thân tương ái, chúng tôi hy vọng có thể góp ngay một phần sức nhằm động viên, giúp người dân các tỉnh phía bắc sớm vượt qua hậu quả nặng nề của cơn bão số 11. Đây không chỉ là sự sẻ chia kịp thời của chúng tôi và cộng đồng game thủ với người dân, mà còn thể hiện cam kết lâu dài của VNGGames trong việc lan tỏa các giá trị cộng đồng và tinh thần trách nhiệm xã hội”.

Hoạt động quyên góp đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ hơn 20 sản phẩm thuộc VNGGames như: PUBG Mobile VN, ROBLOX VN, VALORANT, Liên Minh Huyền Thoại, Liên Minh Huyền Thoại: Tốc chiến, Đấu Trường Chân Lý, IP Võ Lâm Truyền Kỳ, Kiếm Thế, Nghịch Thủy Hàn, Ghost Story: Thiện Nữ, Ngôi sao thời trang, Revelation Thiên Dụ, Gunny, Tây Du VNG, Bomber VNG, MU Lục Địa VNG, ZingSpeed Mobile, Thiên Long VNGGames, OMG3Q - VNG, Play Together, Crossfire Legends, Danh tướng 3Q, Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao, Samkok Fantasy và Lineage2M VN…

Trong những năm qua, với vị thế là nhà phát hành và phát triển lớn nhất Việt Nam và Top 2 khu vực, VNGGames đã luôn đồng hành tích cực cùng sự phát triển của ngành game cũng như thể thao điện tử tại Việt Nam. VNGGames đã và đang phối hợp với các trường Đại học uy tín hàng đầu trong nước liên kết đào tạo chuyên ngành Game chính quy, bước đầu xây dựng nguồn nhân lực game chất lượng cao cho Việt Nam. 

Đồng thời, doanh nghiệp hiện là nhà đồng hành chiến lược của Hiệp hội Giải trí Thể thao điện tử Việt Nam (VIRESA), hỗ trợ các đội tuyển eSport quốc gia tham gia và đạt thành tích cao tại các đấu trường thể thao quốc tế như SEA Games, ASIAD…

Với mức đóng thuế 1.588 tỉ đồng năm 2024, VNG xếp hạng 29/100 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất. Đây là năm thứ ba liên tiếp tập đoàn ghi nhận mức đóng góp trên 1.000 tỉ đồng.

