Công nghệ Game

Nghịch Thủy Hàn 'gây sốt', game thủ lấp đầy phòng máy Viking

Tuấn Anh
28/09/2025 09:09 GMT+7

Sau khi mở cửa bản Closed Beta, VNGGames đã phối hợp cùng phòng máy Viking Nguyễn Thị Thập (TP.HCM) tổ chức sự kiện offline trải nghiệm Nghịch Thủy Hàn. Hoạt động đã thu hút hàng trăm game thủ tham dự

Ngay từ sáng sớm, khu vực trải nghiệm tại Viking đã chật kín người chơi đến để trải nghiệm Nghịch Thủy Hàn. Do số lượng code thử nghiệm giới hạn, nhiều game thủ phải đến từ rất sớm để có cơ hội đăng nhập. Không ít người chia sẻ rằng trải nghiệm tại phòng máy mang lại sự hứng khởi khác biệt so với khi chơi ở nhà, nhờ cấu hình mạnh, màn hình lớn và bầu không khí cộng đồng đông vui.

Nghịch Thủy Hàn 'gây sốt', game thủ lấp đầy phòng máy Viking- Ảnh 1.

Người chơi tham gia trải nghiệm Nghịch Thủy Hàn tại phòng máy Viking

Ảnh: Đoàn Dũng

Điểm nhấn khiến Nghịch Thủy Hàn nhanh chóng gây chú ý chính là cơ chế chiến đấu non-target, đòi hỏi phản xạ nhanh cùng kỹ năng điều khiển mượt mà. Kết hợp với đồ họa sắc nét và hiệu ứng võ công sinh động, mỗi trận PK trong game đều mang đến cảm giác gay cấn, chân thực – trở thành “làn gió mới” so với nhiều MMORPG truyền thống vốn quen thuộc với lối chiến đấu khóa mục tiêu.

Người chơi Nghịch Thủy Hàn lấp đầy phòng net ngày đầu chơi bản Closed Beta

Không chỉ vậy, Nghịch Thủy Hàn còn ghi điểm nhờ khả năng đa nền tảng (cross-platform), cho phép người chơi nhập vai linh hoạt trên mobile mọi lúc mọi nơi, hoặc tận hưởng sức mạnh đồ họa tối đa khi trải nghiệm trên PC – một lợi thế lớn, phù hợp với xu hướng phát triển game hiện nay.

Đặc biệt, Nghịch Thủy Hàn từng “làm mưa làm gió” trên thị trường và cũng là tựa game đầu tiên tại Việt Nam khẳng định mạnh mẽ triết lý No pay to win, mang đến sân chơi công bằng, nơi sức mạnh nhân vật dựa vào kỹ năng, nhân phẩm và thời gian gắn bó. Với chất lượng AAA đỉnh cao, cơ chế gameplay phá vỡ lối mòn, khả năng cá nhân hóa tối đa cùng một thế giới mở rộng lớn để tự do khám phá, Nghịch Thủy Hàn thực sự tạo nên trải nghiệm nhập vai khác biệt cho game thủ.

Nghịch Thủy Hàn 'gây sốt', game thủ lấp đầy phòng máy Viking- Ảnh 2.

Cosplayer khoe sắc tại sự kiện trải nghiệm Nghịch Thủy Hàn

Ảnh: Đoàn Dũng

Theo đại diện Viking, ngay khi biết tin game ra mắt, nhiều khách hàng đã chủ động hỏi trước để chuẩn bị trải nghiệm. Trong khi đó, đội ngũ vận hành VNG cho biết họ đã nhận được nhiều phản hồi tích cực và sẽ tiếp tục hoàn thiện trò chơi trong giai đoạn closed beta.

Với sức nóng ngay từ ngày đầu thử nghiệm, Nghịch Thủy Hàn được kỳ vọng sẽ sớm trở thành điểm hẹn quen thuộc của cộng đồng game thủ yêu thích dòng game võ hiệp nhập vai tại Việt Nam.

VNGGames công bố phát hành Nghịch Thủy Hàn tại Việt Nam

VNGGames vừa công bố sẽ phát hành tựa game nhập vai thế giới mở đình đám Nghịch Thủy Hàn (Sword of Justice) tại thị trường Việt Nam. Đây là kết quả hợp tác chiến lược giữa VNGGames và NetEase Games - nhà phát triển game hàng đầu Trung Quốc.

