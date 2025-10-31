VNG có kết quả kinh doanh quý 3 tăng mạnh

Báo cáo tài chính quý 3/2025 của Công ty CP Tập đoàn VNG cho thấy doanh thu thuần đạt 2.894 tỉ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, doanh thu từ thị trường quốc tế chiếm tỷ trọng 19%. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh sau điều chỉnh đạt 263 tỉ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ 2024, nhờ công ty kiểm soát chi phí hiệu quả.

VNG có kết quả kinh doanh quý 3/2025 tăng mạnh ẢNH: CTV

Với vị thế mũi nhọn trong chiến lược "Go Global" của VNG, mảng game tiếp tục là trụ cột doanh thu với tổng bookings (chỉ số này phản ánh tổng số tiền người dùng đã chi trong kỳ được áp dụng để tính toán) đạt 2.328 tỉ đồng, trong đó 17% đến từ thị trường quốc tế. Đáng chú ý, các tựa game mang tính chiến lược dài hạn của VNGGames ghi nhận mức tăng trưởng lên tới 39% doanh thu so với cùng kỳ 2024. Zalo tiếp tục giữ vững vị thế là nền tảng nhắn tin top 1 tại Việt Nam với 79,2 triệu người dùng hàng tháng và 2,1 tỉ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày. Bên cạnh đó, sản phẩm Zalo OA, với 25.542 tài khoản trả phí hàng tháng, tiếp tục hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp và cơ quan nhà nước trong hoạt động chuyển đổi số. Ở lĩnh vực thanh toán điện tử, ứng dụng thanh toán Zalopay ghi nhận tổng khối lượng giao dịch tiếp tục tăng trưởng mạnh, lên tới 82% so với cùng kỳ. Số người dùng thường xuyên tăng 33%, trong khi doanh thu từ dịch vụ tài chính tăng trưởng 389%.

Zalo đã ra mắt Trợ lý công dân số AI, hỗ trợ hơn 79 triệu người dùng tra cứu thông tin hành chính, pháp lý ngay trên Zalo một cách nhanh chóng và an toàn. Chỉ sau hơn 1 tháng đi vào hoạt động, tính năng này đã thu hút hơn 180.000 người sử dụng. Bên cạnh đó, Trợ lý thông minh tiếng Việt Kiki Auto hiện đã ghi nhận 1,34 triệu lượt cài đặt trên các phương tiện ô tô kể từ khi ra mắt... Cũng trong quý 3/2025, công ty đã đóng góp ngân sách nhà nước 324 tỉ đồng và tài trợ gần 20 tỉ đồng cho các hoạt động xã hội.

Ông Lê Hồng Minh, nhà sáng lập và Chủ tịch VNG, nhấn mạnh: "Ba quý liên tiếp có lợi nhuận AOP dương là tín hiệu tích cực cho thấy hiệu quả của những điều chỉnh chiến lược và kỷ luật đầu tư mà chúng tôi đã tiến hành. Trong quý cuối năm và xuyên suốt 2026, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư có trọng tâm vào AI và tăng tỷ trọng doanh thu từ thị trường quốc tế. Trong bối cảnh thị trường liên tục biến động, đây sẽ là nền tảng để VNG phát triển dài hạn và đạt được chu kỳ tăng trưởng mới".