500 triệu đồng tiền thưởng cho giải quần vợt các tay vợt xuất sắc 2025

Hoàng Quỳnh
23/12/2025 10:49 GMT+7

Giải quần vợt các tay vợt xuất sắc toàn quốc 2025, Cúp FPT - Hoàng Thành Trung diễn ra từ ngày 24 đến 28.12 hứa hẹn hấp dẫn khi thu hút các tay vợt mạnh, giải thưởng hấp dẫn.

Dàn sao quần vợt Việt Nam hội tụ

Là giải đấu cuối năm trong hệ thống thi đấu quốc gia, giải quần vợt các tay vợt xuất sắc toàn quốc 2025 diễn ra tại CLB quần vợt Hoàng Thành Trung (TP.HCM) với 2 nội dung chính là đơn nam, đơn nữ.

Tay vợt số 1 Việt Nam Vũ Hà Minh Đức là ứng viên vô địch giải các tay vợt xuất sắc 2025

Nội dung đơn nam có sự góp mặt của 12 tay vợt có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF) cùng một số tài năng được đặt cách. Dàn tuyển thủ vừa góp mặt ở SEA Games 33 như Vũ Hà Minh Đức (CLB AP Sports), Nguyễn Văn Phương (Quân đội), Từ Lê Khánh Duy (Quân đội) cùng những tay vợt đáng chú ý như Hoàng Thành Trung (CLB Hoàng Thành Trung), Nguyễn Đại Khánh (TP.HCM), Đinh Viết Tuấn Minh (TP.HCM), Phạm La Hoàng Anh (VNtennis) cùng góp mặt tranh tài.

Ở nội dung đơn nữ, tay vợt Trần Thụy Thanh Trúc (TP.HCM) là hạt giống số 1, cùng tranh tài với 7 tay vợt còn lại có Nguyễn Thị Mai Linh (Hà Nội), Ngô Hồng Hạnh (Quân đội), Vũ Khánh Phương (TP.HM), Đào Uyên My (TP.HCM), Nguyễn Thị Mai Hương (Hải Phòng), Trần Natasha (TP.HCM), Đặng Thị Hạnh (Hải Phòng).

Tay vợt kỳ cựu Hoàng Thành Trung đăng cai tổ chức giải quần vợt các tay vợt xuất sắc 2025

Ngoài ra giải quần vợt các tay vợt xuất sắc toàn quốc 2025 còn có nội dung 35+ với đối tượng thi đấu là VĐV chuyên nghiệp thi đấu giao lưu với khách mời, nhà tài trợ. Với đam mê và mong muốn duy trì, phát triển phong trào quần vợt, tạo sân chơi đỉnh cao cho các VĐV hàng đầu Việt Nam, cựu tuyển thủ quần vợt Việt Nam Hoàng Thành Trung phối hợp cùng VTF tổ chức giải các tay vợt xuất sắc toàn quốc 2025.

