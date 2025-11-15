Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đội tuyển quần vợt nữ Lào bất ngờ đoạt vé thăng hạng Billie Jean King Cup

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
15/11/2025 18:52 GMT+7

Đánh bại đội tuyển quần vợt nữ Việt Nam cùng các đối thủ mạnh, đội tuyển quần vợt nữ Lào bất ngờ đoạt vé thăng hạng giải quần vợt đồng đội nữ quốc tế Billie Jean King Cup.

Đội tuyển quần vợt nữ Việt Nam trẻ hóa đội hình

Hôm nay (15.11) tại cụm sân quần vợt NovaWorld Phan Thiết (Lâm Đồng), giải quần vợt quốc tế Billie Jean King Cup – Nhóm III Khu vực châu Á/châu Đại Dương 2025 kết thúc với danh hiệu vô địch cùng tấm vé thăng hạng nhóm II thuộc về đội tuyển Lào.

Đội tuyển quần vợt nữ Lào bất ngờ đoạt vé thăng hạng Billie Jean King Cup- Ảnh 1.

Đội tuyển quần vợt nữ Lào xuất sắc vô địch giải quần vợt quốc tế Billie Jean King Cup – Nhóm III Khu vực châu Á/châu Đại Dương 2025

ẢNH: VTF

Đội tuyển quần vợt nữ Lào tạo bất ngờ khi đánh bại chủ nhà Việt Nam ở bán kết, trong đó Macdonald Siana vượt qua Đặng Thị Hạnh, Malaylack Delilah thắng Nguyễn Thị Mai Linh. Ở chung kết diễn ra hôm nay, các cô gái Lào lại xuất sắc vượt qua đội tuyển Maldives với tỷ số 2-1 để lên ngôi vô địch. Kết quả này giúp đội tuyển Lào đoạt tấm vé duy nhất lên chơi nhóm II giải quần vợt quốc tế Billie Jean King Cup vào năm sau.

Đội tuyển quần vợt nữ Lào bất ngờ đoạt vé thăng hạng Billie Jean King Cup- Ảnh 2.

Tay vợt Macdonald Siana góp công mang về thành tích ấn tượng cho đội tuyển quần vợt nữ Lào

ẢNH: VTF

Ở trận tranh hạng ba, đội tuyển quần vợt nữ Việt Nam thắng đội tuyển Jordan với tỷ số 2-1. Đội tuyển quần vợt nữ Việt Nam không cử lực lượng mạnh nhất tham dự Billie Jean King Cup lần này mà trao cơ hội cho các tuyển thủ trẻ như Nguyễn Thị Mai Linh (Hà Nội), Ngô Hồng Hạnh (Quân đội), Đặng Thị Hạnh (Hải Phòng), Phan Diễm Quỳnh (Quân Đội) và Vũ Khánh Phương (TP. HCM).

Đội tuyển quần vợt nữ Lào bất ngờ đoạt vé thăng hạng Billie Jean King Cup- Ảnh 3.

Đội tuyển quần vợt nữ Việt Nam xếp hạng 3 chung cuộc ở giải quần vợt quốc tế Billie Jean King Cup – Nhóm III Khu vực châu Á/châu Đại Dương 2025

ẢNH: VTF

Theo thông tin từ Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF), sau giải Billie Jean King Cup, 2 tay vợt Nguyễn Thị Mai Linh (Hà Nội) và Ngô Hồng Hạnh (Quân Đội) tập trung đội tuyển quần vợt Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 33 vào tháng 12.2025.

Xem thêm bình luận