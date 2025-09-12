'Con đường tương lai' trao sách và học bổng tặng Quỹ Vừ A Dính

Để động viên tinh thần vượt khó, hiếu học và có thêm điều kiện đến với sách của học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số và vùng biển đảo, Viện Khoa học giáo dục và môi trường phối hợp cùng Sàn văn hóa học và đọc Việt Nam trao tặng 50 triệu đồng học bổng và 100 cuốn sách Con đường tương lai đến Quỹ học bổng Vừ A Dính - do nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa làm Chủ tịch.

Buổi lễ trao tặng vừa diễn ra tại TP.HCM với sự tham dự của đại diện lãnh đạo hai đơn vị tài trợ và lãnh đạo Quỹ học bổng Vừ A Dính.

Ông Nguyễn Ngọc Kim Anh - Tổng giám đốc Sàn văn hóa học và đọc Việt Nam trao 100 cuốn sách Con đường tương lai đến nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa Ảnh: BTC

Được thành lập từ năm 1999, Quỹ học bổng Vừ A Dính là điểm tựa cho hàng ngàn học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số vượt khó học tập. Từ những suất học bổng ban đầu, quỹ đã phát triển các dự án chiều sâu như: Ươm mầm tương lai,Chắp cánh ước mơ, Mở đường đến tương lai, Thắp sáng ước mơ, Hỗ trợ sinh viên... Đặc biệt, Quỹ Học bổng Vừ A Dính đã nhận được sự quan tâm của các lãnh đạo động viên, khuyến khích các em học sinh dân tộc nghèo vượt khó học giỏi.

Tác phẩm mới Con đường tương lai – tập 1 của nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn là ấn phẩm chủ lực của dự án sách Con đường tương lai. Cuốn sách vừa ra mắt độc giả phản ánh một bức tranh toàn cảnh, đa chiều về những lĩnh vực phát triển quan trọng của đất nước trong tương lai.

Tác phẩm nhấn mạnh tầm quan trọng của tri thức, khuyến khích học tập suốt đời và đọc sách có định hướng như nền tảng vững chắc cho mọi cải cách, đồng thời tôn vinh các giá trị văn hóa, tín ngưỡng đậm đà bản sắc dân tộc. Vì vậy, Con đường tương lai như một món quà tinh thần ý nghĩa gửi đến thế hệ trẻ đang từng ngày nỗ lực học tập, vượt qua mọi hoàn cảnh.

Đại diện dự án sách Con đường tương lai trao học bổng 50 triệu đồng tặng Quỹ học bổng Vừ A Dính

Ảnh: BTC

Chương trình trao tặng học bổng và sách Con đường tương lai của Viện Khoa học giáo dục và môi trường, Sàn văn hóa học và đọc Việt Nam dành cho Quỹ học bổng Vừ A Dính là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự kết nối giữa tri thức và trách nhiệm xã hội, đồng thời góp phần lan tỏa văn hóa đọc đến cộng đồng, nhất là những người trẻ.