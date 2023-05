Vận động hiến tặng sách cho Thư viện Nguyễn An Ninh chuyên đề Nam bộ

Sách hiến tặng bao gồm những tài liệu là sách đã được công bố hoặc những sách chưa được công bố ở các lĩnh vực: lịch sử Nam bộ; văn hóa Nam bộ (gồm có: ẩm thực, trang phục, nghệ thuật...); văn học Nam bộ; nhân vật nổi tiếng ở Nam bộ; kiến trúc Nam bộ; kinh tế Nam bộ; sách chủ đề về Gia Định - Sài Gòn - TP.HCM…

TS Quách Thu Nguyệt (trái) thăm bà Nguyễn Thị Minh - con gái cụ Nguyễn An Ninh tại nhà riêng NVCC

Nguyễn An Ninh là nhà văn, nhà báo, nhà yêu nước, nhà cách mạng hoạt động đầu thế kỷ 20. Ông sinh ngày 15.9.1900, quê ở xã Trung Mỹ Tây, H.Hóc Môn, tỉnh Gia Định (nay là TP.HCM) và qua đời ngày 14.8.1943 tại nhà tù Côn Đảo. Sang Pháp du học và hoạt động, Nguyễn An Ninh được xếp vào nhóm 5 "con rồng An Nam" cùng Phan Chu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn Ái Quốc (Chủ tịch Hồ Chí Minh), Nguyễn Thế Truyền. Đương thời, theo bà Quách Thu Nguyệt cung cấp thông tin, Nguyễn An Ninh là cá nhân người Việt có tủ sách lớn nhất Đông Dương thời bấy giờ, với gần 5.000 cuốn sách đủ loại.

Việc xây dựng Thư viện Nguyễn An Ninh, theo TS Quách Thu Nguyệt, là mong muốn lưu giữ những tài liệu quý hiếm, tài liệu đặc trưng về miền đất phương Nam đã trưởng dưỡng biết bao tầng lớp tinh hoa cho đất nước. Không chỉ vậy, không gian đọc còn là nơi gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ các chủ đề về Nam bộ.

Thư viện Nguyễn An Ninh do Quỹ Hoa sen bảo trợ. Quỹ Hoa sen (Hoa Sen Foundation) là quỹ hiến tặng, được thành lập theo Quyết định của UBND TP.HCM ngày 28.12.2016. Quỹ do nhóm thân hữu gồm những nhà hoạt động văn hóa, giáo dục đồng sáng lập như TS Tôn Nữ Thị Ninh - nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, TS Bùi Trân Phượng - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen, nhà báo Vũ Kim Hạnh - nguyên Tổng biên tập Báo Tuổi trẻ… TS Quách Thu Nguyệt, nguyên Giám đốc - Tổng biên tập NXB Trẻ, làm Chủ tịch HĐQT Quỹ Hoa sen. Mong muốn của Quỹ Hoa sen là xây dựng Thư viện Nguyễn An Ninh trở thành một thư viện học thuật tư nhân chuyên đề Nam bộ đầu tiên tại VN trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa, khoa học, lịch sử, nghệ thuật và môi trường.