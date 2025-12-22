Sân Hoa Lư rực rỡ diện mạo mới, mở cửa cho người dân tập giờ nào?

Sân Hoa Lư đã khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ ảnh: Quốc Việt

Sân Hoa Lư khoe sắc mới

Sau 6 tháng thi công, chiều 16.12, Sở Xây dựng TP.HCM đã kiểm định và chính thức nhận bàn giao từ đơn vị thi công công trình nâng cấp sân Hoa Lư với cơ sở vật chất như các phòng chức năng, khu hành chính, khán đài sơn mới và lắp gần 1.000 ghế ngồi.

Đặc biệt đường chạy được làm mới với công nghệ và vật liệu theo tiêu chuẩn hiện đại mới nhất của bộ môn điền kinh được nhập khẩu từ Đức, đủ tiêu chuẩn thi đấu quốc tế với 6 đường chạy.

Sân bóng đá được làm mới hoàn toàn, hệ thống thoát nước và tưới tự động trên mặt cỏ lá gừng đảm bảo cho mật độ thi đấu bóng đá phong trào trong điều kiện thời tiết trong những tháng mưa, hệ thống đèn chiếu sáng phục vụ cho bóng đá thi đấu vào ban đêm.

Sự trở lại của một biểu tượng

Đường chạy điền kinh sân Hoa Lư ảnh: Quốc Việt

Giám đốc Trung tâm TDTT Hoa Lư, ông Trần Duy Khâm cho biết, từ năm 2001 đến nay sân Hoa Lư mới được đầu tư sửa chữa lớn như vậy.

Đây cũng là vinh dự và trách nhiệm của tập thể cán bộ, công nhân viên trung tâm khi được Sở VH-TT TP.HCM giao đào tạo hơn 10 bộ môn cho thể thao thành phố như: cờ, thể dục, bóng bàn, đá cầu… đẩy mạnh phong trào môn teqball với FITEQ trong công tác huấn luyện, đào tạo các VĐV để thi đấu quốc tế.

Về thể thao phong trào, sân Hoa Lư mở cửa cho người dân vào tập TDTT từ 6 giờ đến 8 giờ, chiều từ 17 giờ đến 19 giờ hàng ngày.

Sân Hoa Lư là điểm hẹn thể thao giàu lịch sử của người dân thành phố ảnh: Quốc Việt

Anh Trần Trung Hải - ông bầu của đội bóng Đa Nhim FC - cho biết: "Tôi vào sân vận động Hoa Lư tập TDTT từ những năm 1990 từ sân cát, sáng nào cũng vào chạy bộ và chơi bóng đá cho đến khi sân được trồng cỏ và đường chạy phủ nhựa tổng hợp.

Khi nghe sân Hoa Lư được đầu tư 94 tỉ để nâng cấp đường chạy và sân bóng đá tôi rất háo hức chờ SEA Games 33 kết thúc để sân Hoa Lư chính thức đi vào hoạt động để đội bóng Đa Nhim FC vào thi đấu trải nghiệm mặt sân mới như thế nào".