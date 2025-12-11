Lịch thi đấu billiards hôm nay: Chờ Trần Quyết Chiến xuất trận, gặp đối thủ duyên nợ

Sau 4 ngày thi đấu vòng loại, World Cup billiards Sharm el Sheikh hôm nay (11.12) mới bước vào vòng đấu hấp dẫn nhất, quy tụ 32 cơ thủ xuất sắc. Tại vòng đấu này, billiards Việt Nam có 4 VĐV góp mặt là Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực, Bao Phương Vinh và Chiêm Hồng Thái. Quyết Chiến và Thanh Lực được đặc cách vào vòng 32 vì nằm trong tốp 14 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Phương Vinh và Hồng Thái đã vượt qua vòng loại thứ tư.

Trần Quyết Chiến vào bảng đấu khó

Trần Quyết Chiến nằm ở bảng C với Martin Horn (Đức), Riad Nady (Ai Cập) và Kim Haeng-jik (Hàn Quốc). Ở trận ra quân, cơ thủ số 1 Việt Nam chạm trán Kim Haeng-jik, vào lúc 15 giờ. Trần Quyết Chiến tiếp tục ra sân vào lúc 19 giờ và 23 giờ.

Có thể nói, đây là bảng đấu khó khăn cho Trần Quyết Chiến. Kim Haeng-jik là cơ thủ mạnh của Hàn Quốc. Trong khi đó, Martin Horn là đối thủ duyên nợ với tay cơ gốc Hà Tĩnh, khi cả hai nhiều lần gặp nhau ở những giải đấu gần đây. Ở những trận đấu này, phần thắng đều thuộc về cơ thủ người Đức.

Trần Quyết Chiến cần chơi đúng sức để vượt qua vòng bảng ẢNH: UMB

Bao Phương Vinh cùng bảng A với Dick Jaspers (Hà Lan), Pedro Piedrabuena (Mỹ) và Soumagne (Pháp). Phương Vinh đánh trận đầu gặp Piedrabuena lúc 15 giờ. Các trận đấu tiếp theo của cơ thủ sinh năm 1995 diễn ra lần lượt vào 19 giờ và 23 giờ.

Trần Thanh Lực ở bảng F với Tolgahan Kiraz (Thổ Nhĩ Kỳ), Ruben Legazpi (Tây Ban Nha) và Maxime Panaia (Pháp). Ở trận đầu, Thanh Lực đối đầu Panaia, lúc 17 giờ.

Chiêm Hồng Thái nằm ở bảng G cực khó khi có sự xuất hiện của Tasdemir Tayfun (Thổ Nhĩ Kỳ), Jeremy Bury (Pháp), Cha Myeong-jong (Hàn Quốc). Hồng Thái ra quân lúc 17 giờ, gặp Bury.

Ở 2 lượt trận còn lại, Thanh Lực và Hồng Thái đều ra sân vào lúc 21 giờ và 1 giờ (ngày 12.12).

Đáng chú ý tại bảng D, 4 cơ thủ đều là người Bỉ: Eddy Merckx, Frederic Caudron, Peter Ceulemans và Roland Forthomme. Thiên tài Caudron ra quân gặp Ceulemans lúc 15 giờ.

Tất cả các trận đấu của World Cup billiards Sharm el Sheikh trên nền tảng SOOP Live (link: https://billiards.sooplive.co.kr/schedule?sub1=schedule&sub2=2025-12-11)