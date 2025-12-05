Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Billiards: Trần Quyết Chiến thăng hoa, vô địch đầy ấn tượng

Nghi Thạo
Nghi Thạo
05/12/2025 22:17 GMT+7

Trần Quyết Chiến thi đấu với phong độ thăng hoa, qua đó đăng quang đầy thuyết phục tại giải vô địch billiards HBSF MIN Table 2025.

Trần Quyết Chiến vô địch và thắng cả giải best game

Tâm điểm của ngày thi đấu 5.12, ngày tranh tài cuối cùng của giải vô địch billiards HBSF MIN Table 2025 là 4 trận chung kết ở 4 nội dung: carom 3 băng nam, carom 3 băng nữ, pool 9 bi nam và pool 9 bi nữ.

Đáng chú ý nhất là trận chung kết carom 3 băng nam, Trần Quyết Chiến đánh bại Nguyễn Nhất Hoà với điểm số 50-33 sau 15 lượt cơ, qua đó lên ngôi vô địch.

Billiards: Trần Quyết Chiến thăng hoa, vô địch đầy ấn tượng- Ảnh 1.

Trần Quyết Chiến thi đấu với phong độ cao tại giải HBSF Tour Final 2025

ẢNH: BTC

Giải đấu này chứng kiến một phong độ thăng hoa của cơ thủ số 1 Việt Nam. Trước đó ở tứ kết, Quyết Chiến gây ấn tượng với chiến thắng 40-9 chỉ sau 9 lượt cơ trước Nguyễn Như Lê. Thậm chí ở hiệp 1, anh đưa trận đấu vào giờ nghỉ giải lao với cách biệt 20-2, chỉ sau 2 lượt cơ đầu. Tại bán kết, Quyết Chiến vượt qua nhà vô địch World Cup Trần Thanh Lực với điểm số 50-34 sau 21 lượt cơ.

Bên cạnh cúp và tiền thưởng 100 triệu đồng cho chức vô địch, Quyết Chiến giành luôn giải best games trị giá 5 triệu đồng với hiệu suất 4,444 điểm/lượt cơ (trong trận thắng trước Như Lê). Á quân Nguyễn Nhất Hoà nhận 40 triệu đồng. Hai tay cơ đồng hạng ba là Võ Quốc Thắng và Trần Thanh Lực nhận 15 triệu đồng/người.

Billiards: Trần Quyết Chiến thăng hoa, vô địch đầy ấn tượng- Ảnh 2.

Trần Quyết Chiến giành chức vô địch

Ảnh: btc

Hoàng Sao đăng quang pool 9 bi

Ở chung kết pool 9 bi nam, Dương Quốc Hoàng cùng Phạm Phương Nam tạo nên màn giằng co đầy hấp dẫn. Khi tỷ số đang là 8-8, Quốc Hoàng tận dụng tốt sai sót của người đàn em để thắng liền 3 ván, qua đó thắng chung cuộc 11-8.Với kết quả này, Dương Quốc Hoàng nhận cúp vô địch và 70 triệu đồng tiền thưởng. Á quân Phạm Phương Nam nhận 30 triệu đồng. Hai cơ thủ đồng hạng ba là Nguyễn Văn Hưng Phú và Hồ Minh Hánh nhận 10 triệu đồng/người.

Billiards: Trần Quyết Chiến thăng hoa, vô địch đầy ấn tượng- Ảnh 3.

Hoàng Sao vô địch nội dung pool 9 bi

Ảnh: btc

Bùi Xuân Vàng tiếp tục chứng minh sức mạnh tuyệt đối ở nội dung pool 9 bi nữ khi đánh bại Lê Hồng Nhung với tỷ số 8-4 trong trận chung kết, qua đó nhận cúp vô địch, 20 triệu đồng.

Ở nội dung carom 3 băng nữ, chức vô địch thuộc về cơ thủ nước ngoài Choi Bo-me (Hàn Quốc), sau khi thắng đồng hương Park Ji-hyun với điểm số 30-19, 26 lượt cơ. Choi nhận cúp vô địch và 20 triệu đồng tiền thưởng. Á quân Park Ji-hyun nhận 10 triệu đồng.

