Thể thao Việt Nam và SEA Games 33: Bệ phóng cho ASIAD và Olympic

Những thành tích nổi bật

Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó cục trưởng Cục TDTT VN, Trưởng đoàn thể thao VN tại SEA Games 33, cho biết điểm sáng đáng ghi nhận là thể thao VN thành công ở các môn nằm trong hệ thống thi đấu Olympic.

Cần khai phá tiềm năng của bóng chuyền nữ VN Ảnh: Nhật Thịnh

Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thùy Trang xuất sắc ở môn bắn súng

Các kình ngư Mai Trần Tuấn Anh, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Khả Nhi, Nguyễn Huy Hoàng giành HCV thứ 81 cho Việt Nam ở nội dung bơi tiếp sức đường dài

Cụ thể ở môn bắn súng, xạ thủ Trịnh Thu Vinh đoạt 2 HCV cá nhân, 2 HCV đồng đội và phá 4 kỷ lục SEA Games; Nguyễn Thùy Trang đoạt HCB cá nhân, 2 HCB đồng đội, phá 3 kỷ lục SEA Games. Ở môn điền kinh, đội tiếp sức 4 x 400 m nam nữ với Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Tạ Ngọc Tưởng phá sâu kỷ lục SEA Games. Bên cạnh đó, những tuyển thủ hàng đầu như Nguyễn Huy Hoàng, Phạm Thanh Bảo, Trần Hưng Nguyên (bơi), Nguyễn Thị Oanh (điền kinh), Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện (TDDC)… giữ vững phong độ.

Đáng chú ý các tuyển thủ trẻ cũng tạo thành tích đột phá. Ở môn bơi có Nguyễn Quang Thuấn, Trần Quốc Văn, Mai Trần Tuấn Anh, Dương Văn Hoàng Quy. Môn điền kinh có Lê Thị Cẩm Tú, Bùi Thị Kim Anh, Vũ Ngọc Khánh, Tạ Ngọc Tưởng.

Đẩy mạnh đầu tư trọng điểm

Theo đánh giá của lãnh đạo đoàn thể thao VN, SEA Games 33 cũng đánh dấu sự chuyển giao thế hệ ở rất nhiều môn thể thao, nhất là các môn mũi nhọn. Một số tuyển thủ trẻ tuy chưa đoạt HCV nhưng thành tích tiệm cận là cơ sở để thể thao VN tiếp tục đầu tư trọng điểm.

Ở môn điền kinh, lứa tuyển thủ kế thừa cho Nguyễn Thị Oanh có Lê Thị Tuyết, Bùi Thị Ngân; ở cự ly tốc độ có Lê Thị Cẩm Tú. Điền kinh VN cũng sẽ chú trọng phát triển thế mạnh ở các nội dung tiếp sức nam, tiếp sức nữ, tiếp sức nam nữ 4 x 400 m. Đây là những nội dung điền kinh VN có lứa tuyển thủ đồng đều, thành tích có thể cạnh tranh ở ASIAD, thậm chí có thể săn suất chính thức tham dự Olympic.

Ở môn bơi, cần có chiến lược đầu tư phù hợp cho lứa tài năng Nguyễn Thúy Hiền, Nguyễn Quang Thuấn, Trần Quốc Văn, Mai Trần Tuấn Anh, Dương Văn Hoàng Quy. Việc kết hợp thuê chuyên gia giỏi cùng tập huấn quốc tế từng giai đoạn đang mang lại hiệu quả ở môn bơi, từ đó hứa hẹn đào tạo nên các tài năng tiếp bước Nguyễn Thị Ánh Viên.

Cần khai phá tiềm năng

Bóng chuyền nữ là môn thể thao hấp dẫn, được đông đảo người hâm mộ VN lẫn quốc tế quan tâm. Đội tuyển bóng chuyền nữ VN gây tiếc nuối sau trận thua sít sao đầy cảm xúc trước chủ nhà Thái Lan. Từ trận đấu này, giới chuyên môn nhận định bóng chuyền nữ VN rất có tiềm năng, bởi lẽ Thái Lan đang xếp hạng 14 thế giới nhưng chúng ta đã chơi ngang ngửa.

Bóng chuyền nữ VN sở hữu lứa VĐV tài năng không thua kém các tay đập châu Âu như Trần Thị Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy. Một số CLB bóng chuyền nữ trong nước cũng có sự đầu tư căn cơ. Thành công của đội tuyển bóng chuyền nữ VN trong thời gian qua hứa hẹn là cú hích để bóng chuyền nữ VN được đầu tư mạnh mẽ hơn, qua đó cạnh tranh huy chương châu lục, thậm chí cạnh tranh suất tham dự Olympic.

Cầu lông, bóng bàn, cử tạ là 3 môn Olympic phù hợp với thể trạng người VN và cũng được người hâm mộ quan tâm. Rất đáng tiếc khi niềm hy vọng số 1 cầu lông VN là tay vợt Nguyễn Thùy Linh (hạt giống số 4 đơn nữ SEA Games) dừng chân ở vòng 1. Ở bóng bàn, đội tuyển VN cũng không đoạt được HCV như kỳ vọng. Cử tạ VN thi đấu không thành công ở các hạng cân nhẹ ký sở trường. Đây là những thất bại mà các bộ môn lẫn ngành thể thao VN cần mổ xẻ, rút kinh nghiệm để làm tốt hơn.