Gần 31 tỉ đồng tiền thưởng cho đoàn Việt Nam tại SEA Games 33: Ai được nhiều nhất?

Các khoản tiền thưởng ngoài ngân sách nhà nước, còn đến từ nguồn nào?

Đoàn thể thao Việt Nam đã khép lại SEA Games 33 với thành tích đứng thứ 3 khu vực, với 87 HCV, 82 HCB, 110 HCĐ. Nếu tính cả môn biểu diễn được 5 HCV, Việt Nam được tổng cộng 91 HCV. Theo Nghị định số 152/2018/NĐ-CP "Quy định một số chế độ đối với HLV, VĐV trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu", mức tiền thưởng cụ thể cho thành tích thi đấu của VĐV ở SEA Games là 45 triệu đồng/HCV, 25 triệu đồng/HCB, 20 triệu đồng/HCĐ. Bên cạnh đó, VĐV còn được nhận thưởng 20 triệu đồng cho mỗi kỷ lục lập được ở SEA Games.

Mỗi cầu thủ của U.22 Việt Nam nhận 45 triệu đồng/người, không phải nộp thuế

4 kình ngư giành HCV môn tiếp sức đường dài được nhận 45 triệu đồng/người

Một nội dung tiếp sức như 4x400 m của điền kinh, HCV được tính cho cả 4 VĐV nên số tiền 45 triệu đồng nhân với 4.

Không phải nộp thuế những khoản nào?

Ngoài ra, nghị định trên cũng được tính cho cả HLV trực tiếp đào tạo cho VĐV, HLV cơ sở đã có công phát hiện, bồi dưỡng VĐV giành HCV, cũng được nhận tiền thưởng theo nội dung của nghị định (có số phần trăm cụ thể).Tổng số tiền thưởng mà đoàn được nhận từ ngân sách nhà nước vào khoảng 31 tỉ đồng. Sẽ được chuyển khoản sớm nhất có thể. Khoản tiền này, HLV, VĐV không phải đóng thuế.

Tại SEA Games 33, Cục TDTT Việt Nam công bố mức thưởng nóng cho VĐV đoạt HCV, HCB, HCĐ lần lượt là 10 triệu đồng, 5 triệu đồng và 3 triệu đồng. Ngoài ra, liên đoàn của các môn thể thao góp mặt ở SEA Games cũng có nguồn thưởng nóng nhờ nguồn kinh phí xã hội hóa. Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam công bố mức thưởng nóng cho VĐV đoạt HCV lên tới 100 triệu đồng. Mức thưởng của Liên đoàn Taekwondo Việt Nam là 700 USD (18 triệu đồng), 500 USD (13 triệu đồng), 300 USD (8 triệu đồng) lần lượt cho HCV, HCB, HCĐ.

Thu Vinh (giữa) nhận mức thưởng cao nhất đoàn

Liên đoàn Điền kinh Việt Nam thưởng nóng lên tới 1 tỉ đồng cho đội tuyển điền kinh Việt Nam vì bảo vệ thành công 12 HCV. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và các nhà tài trợ thưởng cho U.22 Việt Nam, đội tuyển nữ Việt Nam, futsal nữ Việt Nam nhiều tỉ đồng. Liên đoàn Bắn súng Việt Nam cũng thưởng 10 triệu đồng cho mỗi HCV cá nhân và 15 triệu đồng cho mỗi HCV đồng đội.

Các khoản thưởng nóng, thưởng từ các đơn vị tài trợ, của các liên đoàn, hiệp hội, VĐV phải nộp thuế vì đây được xem là khoản thu nhập bất thường, theo quy định của nhà nước.

Nhằm thu hút tài năng thể thao, tạo động lực phấn đấu cho các VĐV ở đấu trường quốc tế, các đơn vị như Hà Nội, TP.HCM còn có chính sách đãi ngộ đầy hấp dẫn. Theo Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 6.12.2023 do HĐND TP.Hà Nội ban hành, VĐV của đơn vị này nếu đoạt HCV SEA Games sẽ được nhận 15 triệu đồng/tháng với chu kỳ 2 năm, HCB là 8,5 triệu đồng và HCĐ là 7 triệu đồng. Trong khi đó, theo Nghị quyết 05 của HĐND TP.HCM về chế độ cho HLV, VĐV, tiền thưởng cho VĐV giành HCV là 58 triệu đồng cho VĐV nữ, 52 triệu đồng cho VĐV nam. Nếu đoạt HCB, VĐV nữ nhận 32 triệu đồng, VĐV nam nhận 29 triệu đồng, còn phần thưởng cho HCĐ là 25,5 triệu đồng đối với VĐV nữ và 23 triệu đồng cho VĐV nam. Bên cạnh đó, các VĐV đoạt HCV, HCB, HCĐ cũng nhận thêm chế độ đãi ngộ lần lượt là 12,5 triệu đồng/tháng, 8,5 triệu đồng/tháng, 7 triệu đồng/tháng và được hưởng 2 năm theo chu kỳ SEA Games.

Xạ thủ bắn súng Trịnh Thu Vinh đoạt 3 HCV, trong đó có 1 HCV cá nhân, 1 HCV đôi nữ, 1 HCV đồng đội; phá 3 kỷ lục SEA Games. Như vậy, Thu Vinh là VĐV nhận nhiều tiền thưởng nhất đoàn Việt Nam, với khoản thưởng từ ngân sách, từ thưởng nóng của ngành và thưởng nóng của liên đoàn. Cô nhận thưởng là 265 triệu đồng.

Thống kê huy chương ở SEA Games 33 của đoàn thể thao Việt Nam

HCV (87): Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương (canoeing đôi nữ 500 m); Nguyễn Xuân Thành - Trầm Đăng Khoa - Trần Hồ Duy - Lê Trần Kim Uyên - Nguyễn Phan Khánh Hân - Nguyễn Thị Y Bình (taekwondo đồng đội sáng tạo); Trần Hưng Nguyên (bơi 200 m hỗn hợp cá nhân); Nguyễn Văn Dũng (bi sắt); Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm, Hoàng Thị Thu Uyên (kata đồng đội nữ); Nguyễn Hồng Trọng (taekwondo hạng cân 54 kg); Xuân Thiện (TDDC, ngựa quay); Đặng Đình Tùng (jujitsu hạng cân 69 kg); Nguyễn Văn Khánh Phong (TDDC, vòng treo); Hồ Trọng Mạnh Hùng (điền kinh, nhảy 3 bước nam); Bùi Thị Ngân (điền kinh, 1.500 m nữ); Trần Quốc Cường - Phan Minh Hạnh (judo, Nage no Kata); Phạm Thanh Bảo (bơi 100 m ếch); Nguyễn Viết Tường, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc, Trần Hưng Nguyên (bơi 4x200 m tự do nam); Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Tâm Quang (bắn súng 10 m súng trường hơi hỗn hợp); Nguyễn Thị Hương và Ma Thị Thùy (canoeing đôi nữ 200 m); Bạc Thị Khiêm (taekwondo, dưới 73 kg nữ); Khuất Hải Nam (karate, hạng cân 67 kg nam); Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ, xà kép); Ngô Ron và Lý Ngọc Tài (bi sắt); Nguyễn Thị Thi và Nguyễn Thị Thúy Kiều (bi sắt); Nguyễn Thị Ngọc (điền kinh, 400 m nữ); Nguyễn Quang Thuấn (bơi, 400 m hỗn hợp nam); Nguyễn Huy Hoàng (bơi, 1.500 m tự do nam); Hoàng Thị Mỹ Tâm (karate, đối kháng hạng cân 61 kg); Nguyễn Thanh Trường (karate, hạng cân 84 kg nam); Đinh Thị Hương (karate, hạng cân 68 kg nữ); Trần Thị Ánh Tuyết (taekwondo, hạng cân 57 kg nữ); Nguyễn Thị Oanh (điền kinh, 5.000 m nữ); Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng, Tạ Ngọc Tưởng và Lê Ngọc Phúc (điền kinh, 4x400 m tiếp sức); Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Triệu Thị Hoa Hồng (bắn súng, 10 m súng ngắn hơi đồng đội nữ); Trịnh Thu Vinh (bắn súng, 10 m súng ngắn hơi nữ); Hoàng Mỹ Tâm, Nguyễn Thị Diệu Ly (karate, đối kháng đồng đội nữ); Trần Hoàng Khôi (bowling); Phạm Thanh Bảo (bơi, 200 m bơi ếch); Trương Văn (wushu, tán thủ hạng cân 80 kg nam); Nguyễn Thị Thu Thủy (wushu, tán thủ nữ 60 kg); Nguyễn Trung Cường (điền kinh, 3.000 m vượt chướng ngại vật); Quách Thị Lan (điền kinh, 400 m rào nữ); Nguyễn Thị Oanh (điền kinh, 10.000 m nữ); Lê Thị Hiền, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Phạm Thị Ngọc Anh (rowing, 4 nữ hạng nặng 1 mái chèo); Hoàng Thị Thùy Giang (kick-boxing); Nguyễn Thị Oanh (điền kinh, 3.000 m vượt chướng ngại vật); thể thao điện tử (esports); Nguyễn Quang Huy (kickboxing, hạng cân 57 kg nam); Bùi Thị Kim Anh (điền kinh, nhảy cao nữ); Trần Thị Loan (điền kinh, nhảy xa nữ); Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Lê Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc (điền kinh, 4x400 m nữ); Hồ Thị Duy (rowing, thuyền đơn nữ hạng nhẹ); Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Giang, Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ (rowing, thuyền bốn nữ); Nguyễn Tấn Sang (pencak silat, đối kháng hạng cân dưới 80 kg); Hoàng Văn Đạt và Nguyễn Phú (rowing, thuyền đôi nam một mái chèo hạng nhẹ); Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Thùy Trang, Trịnh Thu Vinh (bắn súng, 25 m súng ngắn đồng đội nữ); Trịnh Thu Vinh (25 m súng ngắn thể thao nữ); Nguyễn Duy Tuyến (pencak silat, hạng cân dưới 90 kg); bóng ném nữ; Trần Đình Thắng (cử tạ); Nguyễn Công Mạnh (vật, hạng dưới 77 kg); Nghiêm Đình Hiếu (vật, hạng dưới 87 kg); Nguyễn Minh Hiếu (vật, hạng dưới 97kg); Nguyễn Thị Chiều (muay, hạng cân dưới 57 kg); Nguyễn Phước Đến (kiếm 3 cạnh nam); Nguyễn Thị Phương Hậu (muay, hạng cân dưới 60 kg nữ); Nguyễn Xuân Lợi (kiếm chém nam); đội đua thuyền truyền thống nữ 200 m; Nguyễn Lê Hoàng Vũ, Nguyễn Anh Trí, Phạm Tiến Sản (duathlon - tiếp sức đồng đội nam); Nguyễn Thi Mỹ Hạnh (vật, hạng cân 62 kg nữ); Đỗ Ngọc Linh (vật, hạng cân 50 kg nữ); Nguyễn Thị Mỹ Trang (vật, hạng cân 58 kg); Nguyễn Thị Mỹ Linh (vật, hạng cân 53 kg); futsal nữ; cầu mây nam; Phùng Việt Dũng, Nguyễn Thành Nam và Nguyễn Văn Quân (bắn súng, 50 m súng trường 3 tư thế đồng đội nam); Hà Minh Thành, Trần Công Hiếu và Phạm Quang Huy (bắn súng, 25 m súng ngắn bắn nhanh đồng đội nam); đội đua thuyền truyền thống nữ 500 m; Hà Minh Thành (bắn súng, 25 m súng ngắn nhanh nam); cờ vua (đôi nam); Phạm Lê Thảo Nguyên và Võ Thị Kim Phụng (cờ vua nữ); Phạm Như Duy (vật, hạng cân 57); Nguyễn Hữu Định (vật, hạng cân 65 kg); Cấn Tất Dự (vật, hạng cân 74 kg); Hà Thị Linh (quyền anh, hạng cân 60 kg nữ); Hoàng Gia Bảo, Phan Thị Uyên Nhi, Trương Ngọc Diễm Hằng, Nguyễn Chế Thanh, Đặng Chí Bảo (nội dung 3 nam - 2 nữ aerobic); Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Xuân Lợi, Lê Văn Bang, Phan Ánh Dương (đấu kiếm, đồng đội kiếm chém nam); esports (đồng đội nam AOV).

HCB (82): Nguyễn Thị Kim Hà và Nguyễn Trọng Phúc (taekwondo nội dung biểu diễn); Phùng Mùi Nhình (jujitsu đối kháng nữ hạng cân 52 kg); Võ Thị Mỹ Tiên (bơi 200 m bướm); Võ Duy Thành - Đỗ Thị Thanh Thảo (canoeing đôi 500 m); Vũ Duy Thành và Đỗ Thị Thanh Thảo (canoeing, kayak đôi nam nữ 200 m); Mai Thị Bích Trâm - Vũ Hoàng Khánh Ngọc (judo, Ju No); Nguyễn Thị Quỳnh Như (TDDC, nhảy chống); Nguyễn Khánh Linh (điền kinh, 1.500 m nữ); Chu Văn Đức (karate hạng cân 55 kg); Nguyễn Thị Diệu Ly (karate, 55 kg nữ); Đinh Công Khoa (taekwondo, dưới 58 kg nam); Tạ Ngọc Tưởng (điền kinh 400 m nam); Trần Hưng Nguyên (bơi, 400 m hỗn hợp nam); Mai Trần Tuấn Anh (bơi, 1.500 m tự do nam); Phí Thanh Thảo, Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Thị Thảo (bắn súng, 10 m súng trường hơi đồng đội nữ); Võ Văn Hiền (karate, hạng cân 75 kg nam); Nguyễn Thị Loan (taekwondo, hạng cân 53 kg); Bảo Khoa, Đào Thiên Hải, Võ Thành Ninh, Vũ Hoàng Gia Bảo, Trần Quốc Dũng và Phạm Thanh Phương Thảo (cờ tiêu chuẩn maruk); Nguyễn Hoài Hương (cử tạ, hạng cân 53 kg nữ); Trần Văn Nguyễn Quốc (bơi, 200 m tự do nam); Lê Thị Tuyết (điền kinh, 5.000 m nữ); Lê Thị Cẩm Tú (điền kinh, 200 m nữ); Võ Thị Mỹ Tiên (bơi, 400 m cá nhân hỗn hợp); Thu Trang, Tú Trinh, Ngọc Tuyết (cầu mây nữ); Nguyễn Thùy Trang (bắn súng, 10 m súng ngắn hơi nữ); Nguyễn Anh Minh (golf); Hưng Nguyên, Jeremie Lương, Nguyễn Quốc và Việt Tường (bơi, 4x100 m bơi tự do tiếp sức nam); Nguyễn Anh Tú, Đinh Anh Hoàng, Trần Đức Tuân (bóng bàn, đồng đội nam); Đặng Trần Phương Nhi (wushu, nam côn nữ); Phạm Quang Huy, Trịnh Thu Vinh (bắn súng, 10 m súng ngắn đồng đội hỗn hợp); Nguyễn Thị Thủy Tiên (cử tạ, hạng cân 63 kg nữ); Thu Thảo, Ánh Lan, Kim Thanh, Vũ Thị Thu (bi sắt, bộ 3 nữ); Nguyễn Đức Sơn (điền kinh, 400 m rào), Lê Thị Tuyết (điền kinh, 10.000 m nữ); Võ Thị Mỹ Tiên (800 m bơi tự do nữ); Nguyễn Thị Thu Hà (điền kinh, 800 m nữ); Phùng Thị Huệ, Lê Thị Cẩm Tú, Kha Thanh Trúc và Hà Thị Thu (điền kinh, tiếp sức 4x100 m nữ); Dương Văn Hoàng Quy (bơi, 200 m bơi bướm nam); đội tuyển bóng chuyền nữ; Triệu Hoàng Long, Bùi Văn Hoàn, Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Hữu Thành (rowing, 4 nam hạng nhẹ); Nguyễn Quốc Toàn (cử tạ, hạng 88 kg); Đồng đội nữ cờ ASEAN; Đoàn Thu Hằng (điền kinh, 3.000 m vượt chướng ngại vật); Hoàng Thanh Giang (điền kinh, 7 môn phối hợp); Điền kinh Việt Nam nội dung 4x400 m nam; Dương Thị Hải Quyên (pencak silat, hạng cân 50-55kg nữ), bắn cung; Nguyễn Thùy Trang (25 m súng ngắn thể thao nữ); Vũ Đức Hùng (pencak silat, đối kháng hạng cân dưới 75 kg); Si Rô Pha (cử tạ, hạng cân trên 77 kg); Triệu Huyền Điệp (bắn cung, cung 1 dây đơn nữ); bóng ném nam; Nguyễn Văn Quyết (kiếm chém nam); Phạm Ngọc Mẫn (muay, hạng cân dưới 63,5 kg); Nguyễn Thanh Tùng (muay, hạng cân dưới 75 kg); Bàng Quang Thắng (muay, hạng cân dưới 71 kg); Mai Trần Tuấn Anh (bơi đường dài, 10 km nam); Đặng Công Đức và Lê Phạm Vân An (cung 3 dây đôi nam nữ); cầu mây nữ đồng đội nữ 4 người;cờ nhanh maruk đồng đội nam; Ngô Ngọc Linh Chi (quyền anh, hạng cân 45-48 kg); Nguyễn Huyền Trân (quyền anh, hạng cân 57 kg nữ); đội kiếm ba cạnh nam; Hoàng Ngọc Mai (quyền anh, hạng cân 70 kg nữ); Nguyễn Văn Đương (quyền anh, hạng cân 57 kg nam); Bùi Phước Tùng (quyền anh, hạng cân 75 kg nam).

HCĐ (110): Phùng Thị Hồng Ngọc - Nguyễn Ngọc Bích (jujitsu biểu diễn); Tơ Đăng Minh - Trần Hữu Tuấn; Sái Công Nguyên - Nguyễn Anh Tùng (jujitsu biểu diễn); Đặng Đình Tùng (jujitsu hạng cân 77 kg); Đào Hồng Sơn (jujitsu hạng cân 62 kg); Hà Thị Ánh Uyên, Vũ Hà Anh Thư (jujitsu 63 kg); Phạm Hồng Quân (canoeing 500 m); Nguyễn Thị Kim Hà - Lê Trần Kim Uyên - Lê Ngọc Hân (taekwondo đồng đội nữ tiêu chuẩn); Bảo Khoa, Đào Thiên Hải, Võ Thành Ninh, Vũ Hoàng Gia Bảo (cờ chớp maruk); Nguyễn Quang Thuấn (bơi 200 m hỗn hợp); Trần Văn Nguyễn Quốc (bơi 100 m tự do); Thái Thị Hồng Thoa, Nguyễn Thị Hiền, Huỳnh Công Tâm (bi sắt); Võ Thị Mỹ Tiên - Nguyễn Thúy Hiền - Nguyễn Khả Nhi - Phạm Thị Vân (bơi 4x100 m tự do); Nguyễn Thị Mai (taekwondo 48kg); Huỳnh Cao Minh - Nguyễn Minh Tuấn (canoeing); 3 huy chương đồng jujitsu, Lương Đức Phước (điền kinh 1.500 m); Lê Thị Cẩm Dung (điền kinh - ném đĩa nữ); Võ Thị Mỹ Tiên (bơi); Hà Thị Thu (điền kinh); Phạm Lê Hoàng Linh (Jujitsu 85 kg), kata đồng đội nam; Cấn Văn Thắng (jujitsu hạng 62 kg nam); Trương Thị Kim Tuyền (taekwondo, 49 kg nữ đối kháng); Phạm Minh Bảo Kha (taekwondo, đối kháng dưới 80 kg nam); Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ, xà đơn); Kim Thị Huyền (đẩy tạ nữ); Lê Ngọc Phúc (điền kinh 400 m nam); Nguyễn Thúy Hiền (bơi 100 m tự do nữ); Huỳnh Thị Mỹ Tiên (điền kinh, 100 m rào nữ); Võ Thị Mỹ Tiên (bơi, 400 m tự do nữ); Trần Hưng Nguyên – Cao Văn Dũng – Jeremie Lương - Nguyễn Viết Tường (bơi, 4x100 m hỗn hợp nam); Mộng Tuyền (bắn súng, 100 m súng trường hơi nữ); Vũ Thị Trang - Bùi Bích Phương (cầu lông); Nguyễn Thị Thu Trang (cử tạ, hạng cân 48 kg nữ); K'Dương (cử tạ); Vũ Thị Ngọc Hà (điền kinh, nhảy 3 bước nữ); Nguyễn Thúy Hiền (bơi, 100 m ếch nữ); Nguyễn Thị Thật (xe đạp, tốc độ tính điểm); Lê Chúc An (golf); Đồng đội nam golf; Quàng Thị Tâm (cử tạ, hạng cân 58 kg); Nguyễn Đức Toàn (cử tạ, hạng cân 71 kg nam); Khả Nhi, Mỹ Tiên, Phạm Thị Vân, Thúy Hiền (bơi, 4x100 m bơi tự do tiếp sức nữ); Nguyễn Thành Ngưng (điền kinh, đi bộ); Bùi Thị Thu Hà (điền kinh, marathon); Phạm Văn Nghĩa (điền kinh, nhảy xa nam); Bùi Thị Ngân (điền kinh, 800 m nữ); Nguyễn Quang Thuấn (bơi, 200 m bơi bướm nam); Nguyễn Thị Vân Anh, Phạm Thị Bích Ngọc (đua thuyền rowing); Phạm Lê Xuân Lộc (xe đạp, đồng hàng nam); Trần Xuân Dũng (cử tạ, 88 kg nam); Phương Kim (đấu kiếm, kiếm 3 cạnh nữ); Phạm Thị Thu Hoài (kiếm chém nữ); Tuấn Anh - Đức Tuân (bóng bàn đôi nam); Nguyễn Thị Phượng (cử tạ, hạng cân dưới 77 kg); Lộc Thị Đào (cung 1 dây đơn nữ); Nguyễn Minh Đức (bắn cung, cá nhân nam 1 dây); Nguyễn Ngọc Dũng, Nguyễn Trọng Hải, Đặng Công Đức (bắn cung); Võ Thị Mỹ Tiên (bơi đường dài, cự ly 10 km dành cho nữ);Nguyễn Anh Tú (bóng bàn đơn nam); Nguyễn Lâm Tới, Trần Văn Việt, Lê Hoàng Ý và Nguyễn Anh Tuấn (bóng chuyền bãi biển nam); đội kiếm liễu nữ; đội đua thuyền truyền thống nam 500 m; Trần Văn Trường Vũ (vật, hạng cân 86 kg); đua thuyền truyền thống (hỗn hợp nam nữ 500 m); Nguyễn Tất Việt, Nguyễn Phương Anh (đôi nam nữ aerobic); bóng chuyền bãi biển nữ...

Phá kỷ lục SEA Games (6): Tạ Ngọc Tưởng (điền kinh, 400 m nam); Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng (điền kinh, 4X400 m hỗn hợp nam nữ); Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Triệu Thị Hoa Hồng (bắn súng, 10 m súng ngắn hơi đồng đội nữ); Trịnh Thu Vinh (bắn súng, 10 m súng ngắn hơi nữ); Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang (25 m súng ngắn thể thao nữ); Hà Minh Thành (bắn súng, 25 m súng ngắn nhanh nam).