Việt Nam lực lượng đông thứ 6 khu vực, đứng tốp 3 SEA Games 33: 87 HCV, phá 6 kỷ lục đại hội

Ít VĐV, hiệu suất huy chương SEA Games vẫn cao

Tính đến sáng 20.12, trên bảng tổng sắp SEA Games 33, đoàn thể thao Việt Nam giành 87 HCV, 82 HCB và 110 HCĐ, xếp thứ 3 toàn đoàn, sau chủ nhà Thái Lan (233 HCV, 154 HCB, 106 HCĐ) và Indonesia (91 HCV, 111 HCB, 129 HCĐ).

Nếu tính thêm 5 HCV ở các môn biểu diễn, tổng số HCV của đoàn thể thao Việt Nam là 92, hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra trước khi dự đại hội là 90 HCV.

Việt Nam đã phá 6 kỷ lục SEA Games: Tạ Ngọc Tưởng (điền kinh, 400 m nam); Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng (điền kinh, 4X400 m hỗn hợp nam nữ); Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Triệu Thị Hoa Hồng (bắn súng, 10 m súng ngắn hơi đồng đội nữ); Trịnh Thu Vinh (bắn súng, 10 m súng ngắn hơi nữ); Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang (25 m súng ngắn thể thao nữ); Hà Minh Thành (bắn súng, 25 m súng ngắn nhanh nam)

HCV đầu tiên đến từ môn canoeing với 2 cô gái tên Hương - Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương ẢNH: Khả Hòa

Đinh Phương Thành (TDDC) lập kỷ lục với việc giành HCV ở 6 kỳ SEA Games liên tiếp ẢNH: Nhật Thịnh

Trần Thị Ánh Tuyết xuất sắc giành HCV đối kháng taekwondo ẢNH: Nhật Thịnh

Nữ võ sĩ karate Hoàng Thị Mỹ tâm xinh đẹp trên bục nhận huy chương, lần thứ hai liên tiếp cô giành tấm HCV tại SEA Games

Khuất Hải Nam xuất sắc giành HCV karate đối kháng sau khi thắng đối thủ nước chủ nhà ở trận chung kết ẢNH: Nhật Thịnh

Nguyễn Duy Tuyến lần thứ 5 liên tiếp giành HCV SEA Games môn pencak silat ẢNH: Nhật Thịnh

Mộng Tuyền là người mở hàng vàng cho bắn súng Việt Nam tại SEA Games năm nay ẢNH: Đồng Nguyên Khang

Xạ thủ Hà Minh Thành cực ngầu trên trường bắn, phá kỷ lục SEA Games ẢNH: Đồng Nguyên Khang

Môn bắn súng hoàn thành mục tiêu, trong đó Trịnh Thu Vinh (đứng giữa) phá kỷ lục SEA Games ẢNH: Đồng Nguyên Khang

Điểm đáng chú ý tại SEA Games 33 là dù chỉ xếp thứ 6 về số lượng VĐV tham dự, thậm chí lực lượng chỉ bằng hơn một nửa so với chủ nhà Thái Lan, đoàn thể thao Việt Nam vẫn thi đấu hiệu quả để đứng thứ 3 toàn đoàn.

Tính cả các VĐV tham dự bằng kinh phí xã hội hóa, đoàn thể thao Việt Nam có 841 VĐV. Trong khi đó, chủ nhà Thái Lan đăng ký 1.530 VĐV; Indonesia 1.020 VĐV; Philippines 1.157 VĐV; Malaysia 1.192 VĐV và Singapore 976 VĐV.

Đô vật Cấn Tất Dự kiên cường giành HCV SEA Games 33 dù bị rách mí mắt, chảy máu ẢNH: Khả Hòa

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam đã rất nỗ lực để mang về HCB đồng đội nam và HCĐ đôi nam

Bóng chuyền nữ Việt Nam lỡ HCV lịch sử nhưng HLV Tuấn Kiệt và các học trò đã có màn trình diễn thuyết phục, ngang ngửa với thế lực đã thống trị làng bóng chuyền Đông Nam Á hàng chục năm qua là Thái Lan ẢNH: Nhật Thịnh

Nguyễn Thị Oanh (phải) lập hattrick HCV, bên cạnh là đàn em Thu Hằng (giành HCB nội dung 3.000 vượt chướng ngại vật) ẢNH: Nhật Thịnh

các cô gái giành HCV trên đường chạy tiếp sức nữ ẢNH: Nhật Thịnh

Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng, Tạ Ngọc Tưởng và Lê Ngọc Phúc phá kỷ lục SEA Games trên đường chạy tiếp sức hỗn hợp 4x400 m ẢNH: Nhật Thịnh

Hình ảnh quá đẹp của Nguyễn Thị Oanh - nữ hoàng điền kinh Đông Nam Á ẢNH: Nhật Thịnh

So sánh lực lượng cho thấy Việt Nam ít hơn Thái Lan 689 VĐV, ít hơn Indonesia 179 VĐV, ít hơn Malaysia - hiện xếp thứ 4 toàn đoàn - 351 VĐV và ít hơn Singapore - xếp thứ 6 - 135 VĐV.

Tín hiệu lạc quan từ các môn thể thao Olympic

Trong bối cảnh lực lượng hạn chế, đồng thời nhiều môn và nội dung thế mạnh không có trong chương trình thi đấu, đoàn thể thao Việt Nam vẫn duy trì vị trí trong tốp 3 toàn đại hội. Những con số này phản ánh nỗ lực, ý chí và hiệu quả thi đấu của các VĐV Việt Nam.

SEA Games 33 cũng cho thấy sự đóng góp nổi bật của các môn thể thao Olympic. Đến thời điểm hiện tại, các môn Olympic đã mang về 59 HCV, chiếm gần 70% tổng số HCV của đoàn thể thao Việt Nam. Nếu tính thêm 7 HCV từ 2 môn thể thao trọng điểm chuẩn bị cho đấu trường Asian Games là karate và cầu mây, các môn hướng tới Olympic và Asian Games đã giành tổng cộng 66 HCV, chiếm 76,7% tổng số HCV toàn đoàn.

Phạm Thanh Bảo về nhất nội dung 200 m bơi ếch nam, anh làm ký hiệu chữ T để ủng hộ bạn gái (Mỹ Tiên) sau khi về đích ẢNH: Đồng Nguyên Khang

Quang Thuấn (bìa phải) tiếp nối vinh quang của chị gái Ánh Viên, bất ngờ vượt qua đàn anh Trần Hưng Nguyên để giành HCV nội dung bơi 400 m hỗn hợp nam ẢNH: Đồng Nguyên Khang

Trước đó, Trần Hưng Nguyên giành HCV ở nội dung 200 m hỗn hợp nam, còn Quang Thuấn giành HCĐ ẢNH: Đồng Nguyên Khang

Huy Hoàng, Hưng Nguyễn, Nguyễn Quốc và Viết Tường giành HCV nội dung 4x200m tự do nam ẢNH: Đồng Nguyên Khang

Nguyễn Huy Hoàng xuất sắc giành HCV nội dung bơi 1.500 m tự do nam ẢNH: Đồng Nguyên Khang

Đội tuyển U.22 Việt Nam ngược dòng đánh bại chủ nhà Thái Lan để giành HCV ẢNH: Nhật Thịnh

Dù chỉ giành HCB nhưng màn thể hiện của đội tuyển nữ Việt Nam xứng đáng với tất cả những lời ngợi khen ẢNH: Khả Hòa

Kết quả tại SEA Games 33 tiếp tục khẳng định bản lĩnh và sức bền của thể thao Việt Nam trong điều kiện lực lượng mỏng hơn rõ rệt so với nhiều đoàn thể thao trong khu vực. Việc xếp thứ 6 về quân số nhưng vẫn đứng thứ 3 toàn đoàn không chỉ là thành tích về huy chương, mà còn phản ánh hiệu quả đầu tư, công tác huấn luyện và định hướng phát triển của ngành thể thao.

Đáng chú ý, sự đóng góp chủ lực đến từ các môn thể thao Olympic và các môn trọng điểm hướng tới Asian Games cho thấy chiến lược tập trung vào chất lượng và chiều sâu đang phát huy hiệu quả. Những huy chương giành được không chỉ thể hiện năng lực chuyên môn của VĐV, huấn luyện viên, mà còn cho thấy khả năng thích ứng trong điều kiện thi đấu không hoàn toàn thuận lợi.

Thành tích quá xuất sắc của futsal Việt Nam với chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Indonesia ở chung kết để giành HCV lần đầu tiên

SEA Games 33 vì thế không chỉ khép lại bằng một vị trí trong nhóm đầu khu vực, mà còn tạo thêm cơ sở để thể thao Việt Nam tiếp tục kiên định với mục tiêu Olympic, hướng tới Asian Games và từng bước khẳng định vị thế trên đấu trường châu lục.