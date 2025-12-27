TP.HCM: Đòi phí vệ sinh, tài xế taxi bị nhóm khách hành hung, đập phá xe

Ngày 27.12, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông liên tục đập phá gương chiếu hậu một chiếc xe taxi trên đường Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông (quận Gò Vấp cũ).

Xe taxi của anh L. bị người đàn ông đạp gãy gương chiếu hậu ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Qua xác minh, vụ việc xảy ra tối 13.12 trên đường Phan Văn Trị (phường Hạnh Thông, quận Gò Vấp cũ), nạn nhân trong vụ việc là tài xế N.Q.L (39 tuổi, ở phường Tân Thới Hiệp).

Theo lời anh L., khoảng 20 giờ cùng ngày, anh nhận cuốc xe chở 6 hành khách từ đường Lê Văn Khương đến Phan Văn Trị. Trong quá trình di chuyển, một người ngồi hàng ghế sau bất ngờ nôn ói, làm bẩn xe.

Tài xế bị hành hung, kéo rách áo ẢNH: CTV

Khi xe đến nơi, anh L. đề nghị nhóm khách hỗ trợ 400.000 đồng chi phí vệ sinh, bởi đây là chuyến xe đầu tiên trong ngày và anh không thể tiếp tục chạy nếu xe chưa được làm sạch.

Tuy nhiên, nhóm hành khách không đồng ý, cho rằng việc nôn ói là rủi ro trong lúc đi xe. Hai bên xảy ra tranh cãi. Nhóm khách sau đó thanh toán hơn 160.000 đồng tiền cước và yêu cầu tài xế rời đi.

Bất ngờ khi anh L. vừa cho xe chạy, 2 đến 3 người trong nhóm lao tới giật cửa xe, hành hung, kéo rách áo nam tài xế.

Một người khác tiếp tục đập phá làm gãy gương chiếu hậu taxi, gây hư hỏng phương tiện. Sự việc chỉ chấm dứt khi lực lượng dân phòng khu vực xuất hiện can thiệp.

Nhóm hành khách rời khỏi hiện trường ngay sau đó. Anh L. đã đến cơ quan công an trình báo. Theo anh L., sau sự việc, anh thường xuyên đau đầu, tinh thần hoảng loạn, không thể tiếp tục đi làm. Gương chiếu hậu bị hư hỏng có giá từ 8 – 10 triệu đồng.

Liên quan vụ việc, ngày 27.12, Công an phường Hạnh Thông đã nắm thông tin và đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh vụ việc, xử lý nhóm người liên quan.