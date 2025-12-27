TP.HCM: Xe máy công nghệ va chạm xe khách, cụ bà 75 tuổi tử vong

Sáng 27.12, Công an phường Xóm Chiếu phối hợp Đội CSGT Bến Thành (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một cụ bà tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến cụ bà 75 tuổi tử vong ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ cùng ngày, tài xế xe máy công nghệ chở theo một bà cụ 75 tuổi chạy trên đường Nguyễn Tất Thành, hướng từ cầu Khánh Hội đi Khu chế xuất Tân Thuận.

Khi đến khu vực chân cầu Tân Thuận 2 (phường Xóm Chiếu), xe máy bất ngờ va chạm với xe khách loại 29 chỗ.

Cú va quẹt khiến cả hai người trên xe máy ngã xuống đường, bà cụ tử vong tại chỗ, còn tài xế xe máy công nghệ may mắn không hề hấn gì.

Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm, các phương tiện phải giảm tốc độ khi qua hiện trường khiến giao thông trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành bị ùn ứ nghiêm trọng.

Nhận tin báo, Công an phường Xóm Chiếu phối hợp Đội CSGT Bến Thành (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.