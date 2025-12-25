Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an TP.HCM làm rõ vụ trộm cắp chỉ sau 72 giờ nhờ camera AI

Trần Duy Khánh - Ngọc Lê
25/12/2025 11:52 GMT+7

Chỉ sau chưa đầy 72 giờ, Công an TP.HCM đã bắt được nghi phạm vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại phường Tân Hưng (quận 7 cũ) nhờ dữ liệu từ hệ thống camera AI.

Ngày 25.12, Công an phường Tân Hưng (quận 7 cũ) cho biết đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn chỉ sau chưa đầy 72 giờ, nhờ hệ thống camera AI.

Công an TP.HCM làm rõ vụ trộm cắp chỉ sau 72 giờ nhờ camera AI- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng bắt giữ Phạm Ngọc Huy (23 tuổi) có tiền án về trộm cắp tài sản

ẢNH: CACC

Trước đó, rạng sáng 23.12, anh H.A.T (33 tuổi) trình báo bị kẻ gian đột nhập phòng trọ trên đường 51, phường Tân Hưng, lấy trộm 2 máy tính xách tay, 1 ví tiền cùng giấy tờ cá nhân và thẻ ngân hàng. Sau đó, tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị rút mất 14 triệu đồng trong đêm.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Hưng đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy xét. Thông qua phân tích, đối sánh dữ liệu từ hệ thống camera AI, lực lượng công an nhanh chóng khoanh vùng, xác định nghi phạm.

Công an TP.HCM làm rõ vụ trộm cắp chỉ sau 72 giờ nhờ camera AI- Ảnh 2.

Hình ảnh nghi phạm được phát hiện từ hệ thống camera AI

ẢNH: CTV

Đến 23 giờ ngày 25.12, lực lượng chức năng kiểm tra tiệm net “VeNom Gaming” trên đường Tô Ký, mời Phạm Ngọc Huy (23 tuổi, có tiền án về trộm cắp tài sản) về trụ sở công an làm việc.

Tại cơ quan công an, Huy thừa nhận hành vi đột nhập phòng trọ trộm cắp tài sản, sử dụng thẻ ngân hàng của bị hại rút tiền và bán tài sản để tiêu xài cá nhân.

Đáng chú ý, trong quá trình truy xét, hệ thống camera AI trên địa bàn đã phát huy hiệu quả vượt trội khi phân tích, đối sánh đặc điểm khuôn mặt nghi phạm ngay cả trong trường hợp đeo khẩu trang, che chắn một phần khuôn mặt.

Thông qua việc phân tích dáng đi, đặc điểm hình thể, trang phục, hành vi di chuyển và dữ liệu khuôn mặt, hệ thống đã hỗ trợ lực lượng công an nhanh chóng khoanh vùng, xác định chính xác đối tượng, rút ngắn đáng kể thời gian điều tra, truy xét.

Khám phá thêm chủ đề

