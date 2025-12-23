Chủ phòng trọ gửi thông báo tăng giá đầu năm

Hoàng Lê Thảo Vy, sinh viên Trường CĐ Công thương TP.HCM, cho biết đã quyết định dọn khỏi phòng trọ hiện tại ở P.Long Phước, TP.HCM (trước là P.Long Phước, TP.Thủ Đức, TP.HCM) dù hợp đồng còn 4 tháng.

"Chủ nhà thông báo sau tết sẽ tăng thêm 300.000 đồng/tháng. Với sinh viên tụi em, con số đó không hề nhỏ. Tụi em rủ thêm bạn, chuyển xuống P.Lái Thiêu, TP.HCM (trước là P.Lái Thiêu, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) ở ghép, mỗi người chỉ còn trả hơn 1,2 triệu đồng/tháng", Vy chia sẻ.

Theo Vy, chuyển đi sớm giúp nhóm bạn chủ động hơn, không bị rơi vào thế bị động sau tết 2026, bởi thời điểm đó nhu cầu thuê trọ tăng cao, phòng đẹp giá rẻ khan hiếm.

Nguyễn Văn Hữu (27 tuổi, làm việc tại P.Tân Bình, TP.HCM; trước là P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM) cho biết cuối tháng 12 này sẽ chuyển chỗ ở từ nơi gần công ty xuống thuê phòng trọ tại P.Long Trường, TP.HCM (trước là P.Phú Hữu, TP.Thủ Đức, TP.HCM) sau 5 năm gắn bó.

Tìm phòng trọ vào cuối năm để “né” đợt tăng giá đầu năm ẢNH: THANH NAM

"Tiền thuê phòng đang ở diện tích 30 m² là 6 triệu đồng/tháng cho phòng nhỏ. Chủ nhà báo tăng lên 6,8 triệu đồng từ đầu năm 2026. Tôi quyết định rời đi, thuê phòng 32 m², giá 4 triệu đồng/tháng. Đi làm xa hơn nhưng bù lại đỡ áp lực tài chính", Hữu nói.

Nguyễn Minh Hòa (25 tuổi, ngụ P.Linh Xuân, TP.HCM; trước là P.Linh Tây, TP.Thủ Đức, TP.HCM), sales bất động sản tại Công ty CP đầu tư địa ốc Nova, cho biết từ giữa tháng 11 đến nay, ở các khu vực thuộc Q.12, TP.Thủ Đức, H.Bình Chánh, H.Hóc Môn (cũ)… cũng ghi nhận nhu cầu thuê trọ tăng cao. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt leo thang, ở ghép tiếp tục là lựa chọn phổ biến, dù không phải ai cũng mong muốn. Minh Hòa phân tích: "Nhu cầu tìm người ở ghép cuối năm tăng mạnh, đặc biệt là nhóm người trẻ có thu nhập trung bình, muốn duy trì mức chi tiêu hợp lý để còn dành tiền cho các kế hoạch dài hạn".

Phạm Vũ Thanh Quang (24 tuổi, ngụ P.Cầu Kiệu, TP.HCM; trước là P.2, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) từng thuê phòng riêng suốt 3 năm nay, nhưng hiện Quang chấp nhận ở ghép cùng

2 người bạn tại một căn hộ mini. "Trước đây tôi rất ngại ở chung vì sợ bất tiện, nhưng giờ tiền phòng riêng tăng liên tục, ở ghép giúp tôi tiết kiệm gần 2,1 triệu đồng/tháng", Quang chia sẻ.

Anh Nguyễn Hữu Lợi (32 tuổi, chủ nhiều phòng cho thuê ở P.Đức Nhuận, TP.HCM; trước là P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) cho rằng việc các chủ nhà trọ tăng giá thuê sau tết là xu hướng thường thấy, do chi phí bảo trì, điện, nước, thuế, sinh hoạt… đều tăng. "Tuy nhiên người thuê có quyền chủ động lựa chọn. Việc chuyển trọ sớm để tránh đợt tăng giá là phản ứng dễ hiểu của thị trường", anh Lợi nhận định.

Theo anh Lợi, người thuê cần lưu ý 3 điểm: "Một là xem kỹ hợp đồng, đặc biệt là điều khoản tăng giá và thời gian báo trước. Hai là không nên chạy theo giá rẻ bằng mọi giá, cần cân nhắc an ninh, phòng cháy chữa cháy, môi trường sống. Ba là ưu tiên ký hợp đồng dài hạn, thương lượng giữ giá ít nhất 12 tháng để ổn định cuộc sống".

Sales bất động sản Nguyễn Minh Hòa chia sẻ mẹo: "Nên đề xuất ký hợp đồng dài hạn. Nếu cam kết ở 12 - 24 tháng, khả năng sẽ được giữ giá cũ hoặc chỉ tăng nhẹ so với thuê ngắn hạn. Có thể chấp nhận tăng giá nhưng "chia nhỏ", thay vì tăng một lần 500.000 đồng - 1 triệu đồng, hãy đề xuất tăng theo lộ trình (ví dụ mỗi 3 - 6 tháng tăng 100.000 - 200.000 đồng) để giảm sốc tài chính. Nếu không thể giảm giá thuê, người thuê có thể thương lượng giữ nguyên tiền nhà nhưng giảm tiền gửi xe, tiền rác, tiền vệ sinh…".