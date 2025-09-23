Phòng trọ mùa nhập học: Rẻ thì chật, tiện nghi thì đắt đỏ

Phòng giá rẻ lại quá chật hẹp

Đầu tháng 9, khi tân sinh viên (SV) từ các tỉnh thành đổ về TP.HCM nhập học, câu chuyện chỗ ở trở thành nỗi lo lớn. Trên nhiều con đường quanh các trường ĐH, bảng "cho thuê phòng trọ" treo san sát. Khảo sát cho thấy, số phòng trọ có giá dưới 2 triệu đồng/tháng rất ít, phần lớn SV buộc phải chấp nhận điều kiện chật chội, thiếu tiện nghi.

Sinh viên loay hoay tìm phòng trọ giá rẻ ẢNH: THÁI PHÚC

Trong một con hẻm nhỏ thuộc đường Trần Văn Kỷ, P.Bình Thạnh (trước là P.14, Q.Bình Thạnh), TP.HCM, căn phòng chỉ 7 m² từng được Nguyễn Minh Thông, SV Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, thuê với giá 2,5 triệu đồng/tháng. Nơi đây chỉ vừa đủ đặt giường đơn và kệ quần áo. "Mình phải tìm nhiều nơi mới có phòng gần trường. Ban đầu ở không quen vì quá chật, nhưng nghĩ tiện đi học nên đành chịu. Ba mẹ hỏi thì mình chỉ dám nói ổn. Về sau thấy ngột ngạt, lại không an toàn và không được nấu ăn, mình quyết định tìm bạn ở ghép, giá cao hơn nhưng thoải mái và yên tâm hơn", Thông kể.

Tìm được một phòng trọ giá phải chăng là mơ ước của nhiều sinh viên ẢNH: THÁI PHÚC

Những khu nhà trọ giá thấp, cũ kỹ vẫn là lựa chọn của nhiều SV TP.HCM. Ai cũng thừa nhận rằng cảm thấy bất an khi ở trọ không đảm bảo, nhưng với khoản trợ cấp khoảng 4 triệu đồng/tháng từ gia đình, họ khó tìm được chỗ tốt hơn.

Võ Tuấn Anh, SV Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, hiện thuê căn phòng vài mét vuông trên đường Nguyễn Văn Cừ, P.Chợ Quán (trước là P.4, Q.5), TP.HCM với giá 1,5 triệu đồng/tháng. Phòng không cửa sổ, ẩm thấp, cách âm kém, nhà vệ sinh dùng chung nên bất tiện. Điểm thuận lợi duy nhất là gần trường. "Giá rẻ lại gần trường nên mình tạm chấp nhận, có đòi hỏi hơn cũng không được", Tuấn Anh nói và cho biết sẽ chờ qua mùa nhập học mới tính chuyện ra vùng ven để có chỗ thoải mái hơn.

Chỗ ở được thì giá đắt đỏ

Theo trang thông tin điện tử Cục Thống kê (ngày 6.9.2025): "Giá thuê nhà tăng 0,28% do nhu cầu thuê nhà tăng tại một số địa phương trong thời điểm chuẩn bị vào năm học mới, khi SV và học sinh quay trở lại các thành phố lớn để học tập".

Căn phòng mà Minh Thông từng thuê không có cửa sổ, không được nấu ăn, dù ngày hay đêm đều phải bật đèn vì không có ánh sáng ẢNH: THÁI PHÚC

Việc tăng giá thuê trọ ảnh hưởng đến đời sống của SV khiến nhiều bạn phải gói ghém chi tiêu. Nguyễn Thanh Tùng, SV năm 2 Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cho biết đã phải tìm thêm bạn ở ghép, cắt bỏ một số khoản sinh hoạt để tiếp tục thuê căn phòng mà cậu đã ở suốt 2 năm trên đường Lê Văn Sỹ, P.Nhiêu Lộc (trước là P.14, Q.3), TP.HCM.

"Phòng rộng 25 m², có ban công, nhà vệ sinh riêng, thang máy, camera an ninh và dịch vụ vệ sinh định kỳ. Phòng rất an toàn, đầy đủ tiện nghi, nhưng giá thì lại tăng lên, năm rồi mình thuê với giá 7,8 triệu đồng/tháng, năm nay lên 8,5 triệu đồng/tháng, chưa tính điện nước. Mình phải tìm thêm người ở ghép, giờ phòng có 4 người, mỗi tháng tốn hơn 2 triệu đồng tiền phòng, chưa kể chi phí sinh hoạt. Nếu ở một mình thì vượt xa khả năng của gia đình, vì ba mẹ chỉ gửi cho 4,5 triệu đồng/tháng", Tùng chia sẻ.

Một phòng trọ trên đường Trần Văn Kỷ, P.Bình Thạnh (trước là P.14, Q.Bình Thạnh), TP.HCM được chủ cho thuê với giá 4 triệu đồng ẢNH: THÁI PHÚC

Bà Đào Thị Thúy Loan (44 tuổi), phụ huynh có con học Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cho biết gia đình chỉ có thể chu cấp cho con 3 triệu đồng/tháng. Năm trước con bà thuê phòng ở ghép cùng bạn khác tại P.Hạnh Thông (trước là P.3, Q.Gò Vấp), TP.HCM với giá 3 triệu đồng, nay đã tăng lên 3,5 triệu đồng. "Lương của tôi có 7 triệu đồng/tháng, đã cho con gần một nửa, giờ tăng thêm 500.000 đồng là quá khả năng chi trả. Con tôi đang tìm thêm bạn ở ghép để san sẻ, nếu không thì phải ra vùng ven. Không ai muốn con sống khổ sở, nhưng giá cứ lên đều thế này thì chúng tôi không trụ nổi", bà nói.

Chủ một khu trọ tại 61/32 Lưu Nhân Chú, P.Tân Sơn Nhất (trước là P.5, Q.Tân Bình), TP.HCM, cho biết: "Phòng dưới 3 triệu đồng mà đảm bảo an toàn và tương đối tiện nghi bây giờ không còn nhiều. Tiền nào của nấy, các em muốn ở giá rẻ thì phải chấp nhận ở ghép. Tại đây tôi cho thuê phòng với giá 5,5 triệu đồng/tháng, phòng rộng 25 m², đầy đủ tiện nghi, đảm bảo an toàn PCCC".

Những phòng trọ đầy đủ tiện nghi giá thường dao động từ 5 - 8 triệu đồng/tháng ẢNH: THÁI PHÚC

Tại địa chỉ 107 Đào Duy Từ, P.Diên Hồng (trước là P.8, Q.5), TP.HCM, một chủ trọ cho thuê theo đầu người. "Phòng tôi cho thuê 2,5 triệu đồng/người, tối đa 4 người/phòng, tổng cộng hơn 10 triệu. Trước kia tôi làm ký túc xá, thấy các em chen chúc quá nên tôi chuyển sang cho thuê theo đầu người, mỗi em có chỗ ở an toàn, rộng rãi hơn", người này nói. Theo khảo sát, khu trọ này có thang máy, bếp riêng, wifi miễn phí, bãi đỗ xe và dịch vụ giặt sấy, giá điện 4.000 đồng/kWh.

Theo khảo sát của chúng tôi, những phòng trọ đáp ứng đầy đủ an toàn và dịch vụ gần các trường ĐH có giá phổ biến từ 5 - 8 triệu đồng/tháng. Đa số SV ở các khu trọ này đều chọn ở ghép để bớt gánh nặng chi phí, bởi nếu ở một mình mức giá này gần như ngoài tầm với của phần lớn SV.