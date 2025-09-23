Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Phòng trọ mùa nhập học: Rẻ thì chật, tiện nghi thì đắt đỏ

Thái Phúc
Thái Phúc
23/09/2025 06:00 GMT+7

Thời điểm sinh viên năm nhất nhập học, việc tìm chỗ trọ chưa bao giờ dễ dàng, bởi những phòng trọ giá rẻ thì chật hẹp, phòng tiện nghi lại đắt đỏ.

Phòng giá rẻ lại quá chật hẹp

Đầu tháng 9, khi tân sinh viên (SV) từ các tỉnh thành đổ về TP.HCM nhập học, câu chuyện chỗ ở trở thành nỗi lo lớn. Trên nhiều con đường quanh các trường ĐH, bảng "cho thuê phòng trọ" treo san sát. Khảo sát cho thấy, số phòng trọ có giá dưới 2 triệu đồng/tháng rất ít, phần lớn SV buộc phải chấp nhận điều kiện chật chội, thiếu tiện nghi.

Phòng trọ mùa nhập học: Rẻ thì chật, tiện nghi thì đắt đỏ- Ảnh 1.

Sinh viên loay hoay tìm phòng trọ giá rẻ

ẢNH: THÁI PHÚC

Trong một con hẻm nhỏ thuộc đường Trần Văn Kỷ, P.Bình Thạnh (trước là P.14, Q.Bình Thạnh), TP.HCM, căn phòng chỉ 7 m² từng được Nguyễn Minh Thông, SV Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, thuê với giá 2,5 triệu đồng/tháng. Nơi đây chỉ vừa đủ đặt giường đơn và kệ quần áo. "Mình phải tìm nhiều nơi mới có phòng gần trường. Ban đầu ở không quen vì quá chật, nhưng nghĩ tiện đi học nên đành chịu. Ba mẹ hỏi thì mình chỉ dám nói ổn. Về sau thấy ngột ngạt, lại không an toàn và không được nấu ăn, mình quyết định tìm bạn ở ghép, giá cao hơn nhưng thoải mái và yên tâm hơn", Thông kể.

Phòng trọ mùa nhập học: Rẻ thì chật, tiện nghi thì đắt đỏ- Ảnh 2.

Tìm được một phòng trọ giá phải chăng là mơ ước của nhiều sinh viên

ẢNH: THÁI PHÚC

Những khu nhà trọ giá thấp, cũ kỹ vẫn là lựa chọn của nhiều SV TP.HCM. Ai cũng thừa nhận rằng cảm thấy bất an khi ở trọ không đảm bảo, nhưng với khoản trợ cấp khoảng 4 triệu đồng/tháng từ gia đình, họ khó tìm được chỗ tốt hơn.

Võ Tuấn Anh, SV Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, hiện thuê căn phòng vài mét vuông trên đường Nguyễn Văn Cừ, P.Chợ Quán (trước là P.4, Q.5), TP.HCM với giá 1,5 triệu đồng/tháng. Phòng không cửa sổ, ẩm thấp, cách âm kém, nhà vệ sinh dùng chung nên bất tiện. Điểm thuận lợi duy nhất là gần trường. "Giá rẻ lại gần trường nên mình tạm chấp nhận, có đòi hỏi hơn cũng không được", Tuấn Anh nói và cho biết sẽ chờ qua mùa nhập học mới tính chuyện ra vùng ven để có chỗ thoải mái hơn.

Chỗ ở được thì giá đắt đỏ

Theo trang thông tin điện tử Cục Thống kê (ngày 6.9.2025): "Giá thuê nhà tăng 0,28% do nhu cầu thuê nhà tăng tại một số địa phương trong thời điểm chuẩn bị vào năm học mới, khi SV và học sinh quay trở lại các thành phố lớn để học tập".

Phòng trọ mùa nhập học: Rẻ thì chật, tiện nghi thì đắt đỏ- Ảnh 3.

Căn phòng mà Minh Thông từng thuê không có cửa sổ, không được nấu ăn, dù ngày hay đêm đều phải bật đèn vì không có ánh sáng

ẢNH: THÁI PHÚC

Việc tăng giá thuê trọ ảnh hưởng đến đời sống của SV khiến nhiều bạn phải gói ghém chi tiêu. Nguyễn Thanh Tùng, SV năm 2 Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cho biết đã phải tìm thêm bạn ở ghép, cắt bỏ một số khoản sinh hoạt để tiếp tục thuê căn phòng mà cậu đã ở suốt 2 năm trên đường Lê Văn Sỹ, P.Nhiêu Lộc (trước là P.14, Q.3), TP.HCM.

"Phòng rộng 25 m², có ban công, nhà vệ sinh riêng, thang máy, camera an ninh và dịch vụ vệ sinh định kỳ. Phòng rất an toàn, đầy đủ tiện nghi, nhưng giá thì lại tăng lên, năm rồi mình thuê với giá 7,8 triệu đồng/tháng, năm nay lên 8,5 triệu đồng/tháng, chưa tính điện nước. Mình phải tìm thêm người ở ghép, giờ phòng có 4 người, mỗi tháng tốn hơn 2 triệu đồng tiền phòng, chưa kể chi phí sinh hoạt. Nếu ở một mình thì vượt xa khả năng của gia đình, vì ba mẹ chỉ gửi cho 4,5 triệu đồng/tháng", Tùng chia sẻ.

Phòng trọ mùa nhập học: Rẻ thì chật, tiện nghi thì đắt đỏ- Ảnh 4.

Một phòng trọ trên đường Trần Văn Kỷ, P.Bình Thạnh (trước là P.14, Q.Bình Thạnh), TP.HCM được chủ cho thuê với giá 4 triệu đồng

ẢNH: THÁI PHÚC

Bà Đào Thị Thúy Loan (44 tuổi), phụ huynh có con học Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cho biết gia đình chỉ có thể chu cấp cho con 3 triệu đồng/tháng. Năm trước con bà thuê phòng ở ghép cùng bạn khác tại P.Hạnh Thông (trước là P.3, Q.Gò Vấp), TP.HCM với giá 3 triệu đồng, nay đã tăng lên 3,5 triệu đồng. "Lương của tôi có 7 triệu đồng/tháng, đã cho con gần một nửa, giờ tăng thêm 500.000 đồng là quá khả năng chi trả. Con tôi đang tìm thêm bạn ở ghép để san sẻ, nếu không thì phải ra vùng ven. Không ai muốn con sống khổ sở, nhưng giá cứ lên đều thế này thì chúng tôi không trụ nổi", bà nói.

Chủ một khu trọ tại 61/32 Lưu Nhân Chú, P.Tân Sơn Nhất (trước là P.5, Q.Tân Bình), TP.HCM, cho biết: "Phòng dưới 3 triệu đồng mà đảm bảo an toàn và tương đối tiện nghi bây giờ không còn nhiều. Tiền nào của nấy, các em muốn ở giá rẻ thì phải chấp nhận ở ghép. Tại đây tôi cho thuê phòng với giá 5,5 triệu đồng/tháng, phòng rộng 25 m², đầy đủ tiện nghi, đảm bảo an toàn PCCC".

Phòng trọ mùa nhập học: Rẻ thì chật, tiện nghi thì đắt đỏ- Ảnh 5.

Những phòng trọ đầy đủ tiện nghi giá thường dao động từ 5 - 8 triệu đồng/tháng

ẢNH: THÁI PHÚC

Tại địa chỉ 107 Đào Duy Từ, P.Diên Hồng (trước là P.8, Q.5), TP.HCM, một chủ trọ cho thuê theo đầu người. "Phòng tôi cho thuê 2,5 triệu đồng/người, tối đa 4 người/phòng, tổng cộng hơn 10 triệu. Trước kia tôi làm ký túc xá, thấy các em chen chúc quá nên tôi chuyển sang cho thuê theo đầu người, mỗi em có chỗ ở an toàn, rộng rãi hơn", người này nói. Theo khảo sát, khu trọ này có thang máy, bếp riêng, wifi miễn phí, bãi đỗ xe và dịch vụ giặt sấy, giá điện 4.000 đồng/kWh.

Theo khảo sát của chúng tôi, những phòng trọ đáp ứng đầy đủ an toàn và dịch vụ gần các trường ĐH có giá phổ biến từ 5 - 8 triệu đồng/tháng. Đa số SV ở các khu trọ này đều chọn ở ghép để bớt gánh nặng chi phí, bởi nếu ở một mình mức giá này gần như ngoài tầm với của phần lớn SV. 

Tin liên quan

Ở trọ... chia ca

Ở trọ... chia ca

Có người phải đến công ty lúc sáng, có người bắt đầu vào ca làm lúc tối; có người học ngày, có người làm đêm. Những người trẻ ở chung với nhau nhưng hiếm khi hiện diện cùng lúc trong phòng trọ. Họ ở trọ theo kiểu… chia ca.

Đội hình hỗ trợ tìm chỗ trọ an toàn cho sinh viên

Sinh viên trọ học ở thành phố cần bao nhiêu tiền để chi mỗi tháng?

Khám phá thêm chủ đề

Phòng trọ Ở trọ thuê trọ Nhà trọ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận