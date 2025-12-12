Đóng giả khách đến làm nail rồi trộm iPhone 17 Promax

Ngày 12.12, Công an phường Gia Định (quận Bình Thạnh cũ, TP.HCM) tạm giữ Trần Thị Kiều Loan (62 tuổi) để điều tra, làm rõ vụ trộm điện thoại iPhone 17 Promax tại tiệm tóc trên địa bàn.

Công an dựng lại hiện trường vụ trộm cắp điện thoại ẢNH: CACC

Trước đó, khoảng 10 giờ 35 ngày 9.12, chị H.T.Đ (45 tuổi, ở phường Gia Định) đang làm việc tại tiệm uốn tóc Anh Thi trên đường Võ Trường Toản (phường Gia Định) thì có một phụ nữ đi vào hỏi làm nail.

Tuy nhiên, do có việc bận nên chị Đ. từ chối và người phụ nữ ra về. Sau đó, chị Đ. đi ra ngoài để vứt rác rồi quay lại dọn dẹp nhà thì phát hiện chiếc iPhone 17 Promax cắm sạc trên bàn trang điểm đã biến mất.

Tìm mãi không thấy điện thoại, chị Đ. đến Công an phường Gia Định trình báo.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Gia Định nhanh chóng xác định nghi phạm trộm điện thoại là Loan. Đến 19 giờ 15 ngày 10.12, Loan bị trinh sát bắt giữ, đồng thời thu hồi tài sản trao trả nạn nhân.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.