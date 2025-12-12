Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đóng giả khách đến làm nail rồi trộm iPhone 17 Promax

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
12/12/2025 20:01 GMT+7

Một phụ nữ' 62 tuổi vào tiệm tóc trên địa bàn phường Gia Định (TP.HCM) rồi trộm cắp chiếc điện thoại iPhone 17 Promax.

Ngày 12.12, Công an phường Gia Định (quận Bình Thạnh cũ, TP.HCM) tạm giữ Trần Thị Kiều Loan (62 tuổi) để điều tra, làm rõ vụ trộm điện thoại iPhone 17 Promax tại tiệm tóc trên địa bàn.

Đóng giả khách đến làm nail rồi trộm iPhone 17 Promax- Ảnh 1.

Công an dựng lại hiện trường vụ trộm cắp điện thoại

ẢNH: CACC

Trước đó, khoảng 10 giờ 35 ngày 9.12, chị H.T.Đ (45 tuổi, ở phường Gia Định) đang làm việc tại tiệm uốn tóc Anh Thi trên đường Võ Trường Toản (phường Gia Định) thì có một phụ nữ đi vào hỏi làm nail.

Tuy nhiên, do có việc bận nên chị Đ. từ chối và người phụ nữ ra về. Sau đó, chị Đ. đi ra ngoài để vứt rác rồi quay lại dọn dẹp nhà thì phát hiện chiếc iPhone 17 Promax cắm sạc trên bàn trang điểm đã biến mất.

Tìm mãi không thấy điện thoại, chị Đ. đến Công an phường Gia Định trình báo.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Gia Định nhanh chóng xác định nghi phạm trộm điện thoại là Loan. Đến 19 giờ 15 ngày 10.12, Loan bị trinh sát bắt giữ, đồng thời thu hồi tài sản trao trả nạn nhân.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Công an TP.HCM bắt tạm giam người phụ nữ cho đổ chất thải lên đất của mình

Công an TP.HCM bắt tạm giam người phụ nữ cho đổ chất thải lên đất của mình

Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Đỗ Hồng Trinh (57 tuổi) về tội gây ô nhiễm môi trường.

