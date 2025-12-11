Công an TP.HCM bắt tạm giam người phụ nữ cho đổ chất thải lên đất của mình

Ngày 11.12, Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Đỗ Hồng Trinh (57 tuổi) về tội gây ô nhiễm môi trường.

Công an TP.HCM bắt tạm giam Đỗ Hồng Trinh vì gây ô nhiễm môi trường ẢNH: CACC

Theo đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, tổ tuần tra 363 Công an phường An Khánh (thành phố Thủ Đức cũ) phát hiện tài xế T.X.T chạy xe ba gác vận chuyển 420 kg chất thải là cây, cành cây tươi chuẩn bị đổ xuống bãi đất trống trong hẻm đường số 11 (khu phố 1).

Qua theo dõi, công an tiếp tục phát hiện tài xế H.V.Q chạy xe máy chở 120 kg chất thải, rác sinh hoạt đến đổ trái phép tại đây.

Được triệu tập làm việc, cả 2 tài xế khai được một người đàn ông không rõ lai lịch thuê vận chuyển chất thải đến khu vực này để đổ trộm, với chi phí 200.000 - 400.000 đồng/chuyến.

Kết quả điều tra xác định, bãi đất này thuộc sở hữu của bà Đỗ Hồng Trinh, người thu phí trái phép để cho đổ và chôn lấp chất thải.

Từ tháng 10.2025 đến nay, bà Trinh đã lợi dụng phần đất do mình quản lý để cho người khác đổ, thải và chôn lấp trái phép lên đến 2.900 tấn chất thải, thu lợi bất chính khoảng 120 triệu đồng.

Từ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can để bắt tạm giam đối với Đỗ Hồng Trinh về tội gây ô nhiễm môi trường.

Trong thời gian tới, Công an TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, góp phần giữ vững trật tự đô thị và an ninh sinh thái.