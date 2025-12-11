Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công an TP.HCM bắt tạm giam người phụ nữ cho đổ chất thải lên đất của mình

Trần Duy Khánh - Ngọc Lê
11/12/2025 15:52 GMT+7

Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Đỗ Hồng Trinh (57 tuổi) về tội gây ô nhiễm môi trường.

Ngày 11.12, Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Đỗ Hồng Trinh (57 tuổi) về tội gây ô nhiễm môi trường.

Công an TP.HCM bắt tạm giam người phụ nữ cho đổ chất thải lên đất của mình- Ảnh 1.

Công an TP.HCM bắt tạm giam Đỗ Hồng Trinh vì gây ô nhiễm môi trường

ẢNH: CACC

Theo đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, tổ tuần tra 363 Công an phường An Khánh (thành phố Thủ Đức cũ) phát hiện tài xế T.X.T chạy xe ba gác vận chuyển 420 kg chất thải là cây, cành cây tươi chuẩn bị đổ xuống bãi đất trống trong hẻm đường số 11 (khu phố 1).

Qua theo dõi, công an tiếp tục phát hiện tài xế H.V.Q chạy xe máy chở 120 kg chất thải, rác sinh hoạt đến đổ trái phép tại đây.

Được triệu tập làm việc, cả 2 tài xế khai được một người đàn ông không rõ lai lịch thuê vận chuyển chất thải đến khu vực này để đổ trộm, với chi phí 200.000 - 400.000 đồng/chuyến.

Kết quả điều tra xác định, bãi đất này thuộc sở hữu của bà Đỗ Hồng Trinh, người thu phí trái phép để cho đổ và chôn lấp chất thải.

Từ tháng 10.2025 đến nay, bà Trinh đã lợi dụng phần đất do mình quản lý để cho người khác đổ, thải và chôn lấp trái phép lên đến 2.900 tấn chất thải, thu lợi bất chính khoảng 120 triệu đồng.

Từ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can để bắt tạm giam đối với Đỗ Hồng Trinh về tội gây ô nhiễm môi trường.

Trong thời gian tới, Công an TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, góp phần giữ vững trật tự đô thị và an ninh sinh thái.

Tin liên quan

Đi 'dằn mặt' giúp gia đình bạn, cả 2 cùng bị Công an TP.HCM bắt

Nghe được chuyện cha của bạn có mâu thuẫn, thù hằn kéo dài với gia đình người dân ở phường An Phú (TP.HCM), 2 người đàn ông rủ nhau đến nhà ném đá, đe dọa.

Khám phá thêm chủ đề

ô nhiễm môi trường công an TP.HCM bắt tạm giam Đỗ Hồng Trinh Công an phường An Khánh Công An TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận