Đi 'dằn mặt' giúp gia đình bạn, cả 2 cùng bị Công an TP.HCM bắt

Ngày 11.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Văn Tài (30 tuổi) và Nguyễn Thành Chuyến (37 tuổi, cùng ở phường An Phú, Bình Dương cũ, nay thuộc TP.HCM) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Camera ghi lại vụ việc ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo điều tra ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn, thù hằn kéo dài giữa gia đình chị T.T.T.L (33 tuổi) và gia đình ông N.T.L (cha của Chuyến).

Tối 30.11, sau khi đã uống rượu, nhớ lại việc Chuyến kể về mâu thuẫn giữa 2 gia đình nên Tài tìm đến nhà chị L. ở đường An Phú 2 (khu phố 1 A, phường An Phú) để dằn mặt giúp gia đình bạn.

Tại đây, Tài nhặt nhiều viên gạch ném vào cửa nhà, lớn tiếng chửi bới, đe dọa rồi rời đi. Lát sau, Tài quay lại tiếp tục ném gạch và hăm dọa người trong nhà.

Sau đó, Tài đến nhà Chuyến kể lại toàn bộ sự việc. Lúc này, Chuyến ủng hộ rồi cùng Tài chạy xe máy quay lại nhà chị L. Trước khi đi, Tài chuẩn bị một cây cờ lê và một thanh kim loại để tìm đánh người.

Tuy nhiên, gia đình chị L. vẫn không mở cửa nên cả 2 tiếp tục ném gạch vào nhà rồi vứt bỏ hung khí, đi về.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường An Phú đã truy xét, đưa 2 đối tượng về làm việc. Tại đây, cả Tài và Chuyến đều khai nhận toàn bộ hành vi.

2 đối tượng tại cơ quan công an ẢNH: CACC

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, đồng thời mở rộng điều tra đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của Chuyến.