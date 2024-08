Bắt giam 3 người nước ngoài gây rối trật tự công cộng ở TP.HCM

Ngày 1.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.1 (TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 người nước ngoài: Anthony Vu Phi Long Phạm (35 tuổi), Amin Huzaifah (24 tuổi) và Nguyen Michael (29 tuổi, cùng quốc tịch Úc) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Camera an ninh ghi lại vụ nhóm người nước ngoài gây sự, đánh người ở TP.HCM CACC

Công an xác định nhóm người nước ngoài này là nghi phạm trong vụ gây sự, đánh người trên địa bàn Q.1.

Trước đó, 3 người này nhập cảnh vào vào Việt Nam để đi du lịch. Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 29.6, nhóm này cùng khoảng 10 người khác đến quán bar trên đường Tôn Thất Đạm (P.Bến Nghé) để uống rượu.

Trong lúc vui chơi, nhóm Anthony Vu Phi Long Phạm, Amin Huzaifah và Nguyen Michael xảy ra mâu thuẫn với nhóm 3 người Minh Nguyen (37 tuổi), Hai Nguyen (39 tuổi) và Tang Tung Thanh (44 tuổi, cùng quốc tịch Úc). Thấy 2 bên xô xát, bảo vệ đã mời những người này rời khỏi quán bar.

Vừa ra khỏi cửa quán bar, nhóm của Anthony Vu Phi Long đã đuổi đánh nhóm của Minh Nguyen nhưng chưa gây thương tích. Nhóm của Minh Nguyen đã bỏ đi, tìm bắt xe taxi về nhà. Tuy nhiên, lúc nhóm của Minh Nguyen đi đến giao lộ Pasteur - Tôn Thất Thiệp (P.Bến Nghé) thì tiếp tục bị nhóm của Anthony Vu Phi Long truy đuổi, dùng tay đánh, chân đá nhiều cái vào mặt, đầu gây thương tích. Vụ việc được camera an ninh nghi lại và nhiều người dân chứng kiến.

Nhận tin báo, Công an P.Bến Nghé nhanh chóng có mặt đưa tất cả về trụ sở, điều tra vụ việc.

Tại công an phường, nhóm Anthony Vu Phi Long Pham, Amin Huzaifah và Nguyen Michael khai do uống quá nhiều rượu dẫn đến say xỉn, mâu thuẫn rồi đánh các nạn nhân gây thương tích.



Hành vi của nhóm người nước ngoài đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự khu vực và khách du lịch Việt Nam, Công an Q.1 sau đó đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm 3 người nước ngoài để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.