Tạm giữ nhóm thanh niên chạy xe đánh võng, ném gạch khoe lên TikTok

Ngày 30.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định tạm giữ hình sự nhóm thanh, thiếu niên thường trú tại H.Nghĩa Hưng về hành vi gây rối trật tự công cộng, đồng thời chuẩn bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Khánh Hưng, Nguyễn Minh Tú (18 tuổi, trú TT.Liễu Đề, H.Nghĩa Hưng) và Đới Hồng Sơn (18 tuổi, trú xã Đồng Thịnh, H.Nghĩa Hưng) về tội gây rối trật tự công cộng.

Nhóm thanh niên bị tạm giữ hình sự ẢNH: CÔNG AN TỈNH NAM ĐỊNH

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ 30 ngày 27.5, Phạm Khánh Hưng, Nguyễn Minh Tú, Đới Hồng Sơn đi xe máy từ H.Nghĩa Hưng lên khu vực bờ hồ Vị Xuyên (TP.Nam Định, tỉnh Nam Định).

Sau đó, nhóm này lạng lách, đánh võng trên một số tuyến phố, ném gạch vào một nhóm thanh niên khác gặp trên đường để dương oai, đồng thời dùng điện thoại quay video và đăng tải lên mạng xã hội TikTok để khoe "chiến tích".

Công an tỉnh Nam Định cảnh báo, tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập chạy xe, lạng lách, đánh võng trên đường để khoe chiến tích là vấn đề nhức nhối, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Nhóm thanh niên quay lại clip để đăng lên mạng xã hội TikTok ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

"Công an sẽ tăng cường các tổ công tác đặc biệt tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm", Công an tỉnh Nam Định thông tin, đồng thời đề nghị người dân khi phát hiện các trường hợp vi phạm, nhất là các hiện tượng lạng lách, đánh võng trên đường, hãy trình báo ngay cơ quan công an gần nhất hoặc gọi cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nam Định, theo số điện thoại 0692741758.