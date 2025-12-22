Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công an TP.HCM hỗ trợ ca sĩ TiTi tìm lại iPhone 17 Promax bị đánh rơi

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
22/12/2025 21:47 GMT+7

Cựu trưởng nhóm nhạc đình đám một thời HKT, nam ca sĩ với nghệ danh TiTi, vừa được Công an TP.HCM hỗ trợ tìm lại chiếc điện thoại iPhone 17 Promax bị đánh rơi.

Ngày 22.12, thông tin từ Công an phường Chợ Quán (quận 5 cũ), TP.HCM, đơn vị vừa hỗ trợ anh Phạm Linh Phương hay còn gọi là ca sĩ TiTi (cựu trưởng nhóm nhạc HKT) tìm lại tài sản bị đánh rơi.

Công an TP.HCM hỗ trợ ca sĩ TiTi tìm lại iPhone 17 Promax bị đánh rơi- Ảnh 1.

Nam ca sĩ TiTi (áo trắng) và tài xế được công an hướng dẫn thủ tục trao trả tài sản

ẢNH: CACC

Theo đó, khoảng 19 giờ ngày 21.12, ca sĩ TiTi đã đến Công an phường Chợ Quán trình báo về việc đánh rơi 1 chiếc điện thoại iPhone 17 Promax màu cam, mới mua với giá 56 triệu đồng khi di chuyển bằng ô tô taxi.

Theo chia sẻ của nam ca sĩ, trước đó, tối 20.12, anh có đi ô tô taxi từ một quán nhậu tại khu dân cư Trung Sơn (huyện Bình Chánh cũ) về quận 7 cũ. Về đến nhà, anh mới phát hiện chiếc điện thoại đã để quên trên xe. Thông tin mà nam ca sĩ cung cấp ban đầu chỉ biết tài xế tên N.M.S.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, bằng biện pháp nghiệp vụ, công an phường đã nhanh chóng truy tìm và liên hệ được với tài xế ô tô.

Tại trụ sở công an phường, nam tài xế được công an hướng dẫn làm thủ tục trao trả tài sản cho ca sĩ TiTi theo quy định.

Thời gian qua, Công an TP.HCM liên tục hỗ trợ tìm, trao trả tài sản đánh rơi cho người dân. Qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của lực lượng công an trong việc kịp thời hỗ trợ người dân, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về văn hóa ứng xử và nghĩa tình trong đời sống xã hội.

Tin liên quan

Công an TP.Thủ Đức tìm chủ sở hữu 50 triệu đồng bị đánh rơi trên đường Tăng Nhơn Phú

Công an TP.Thủ Đức tìm chủ sở hữu 50 triệu đồng bị đánh rơi trên đường Tăng Nhơn Phú

Đang đi trên đường, người dân nhặt được 50 triệu đồng nên đến trình báo, bàn giao cho công an tìm chủ sở hữu.

Khám phá thêm chủ đề

Ca sĩ TiTi TP.HCM công an iPhone 17 trao trả tài sản
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận