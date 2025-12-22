Công an TP.HCM hỗ trợ ca sĩ TiTi tìm lại iPhone 17 Promax bị đánh rơi

Ngày 22.12, thông tin từ Công an phường Chợ Quán (quận 5 cũ), TP.HCM, đơn vị vừa hỗ trợ anh Phạm Linh Phương hay còn gọi là ca sĩ TiTi (cựu trưởng nhóm nhạc HKT) tìm lại tài sản bị đánh rơi.

Nam ca sĩ TiTi (áo trắng) và tài xế được công an hướng dẫn thủ tục trao trả tài sản ẢNH: CACC

Theo đó, khoảng 19 giờ ngày 21.12, ca sĩ TiTi đã đến Công an phường Chợ Quán trình báo về việc đánh rơi 1 chiếc điện thoại iPhone 17 Promax màu cam, mới mua với giá 56 triệu đồng khi di chuyển bằng ô tô taxi.

Theo chia sẻ của nam ca sĩ, trước đó, tối 20.12, anh có đi ô tô taxi từ một quán nhậu tại khu dân cư Trung Sơn (huyện Bình Chánh cũ) về quận 7 cũ. Về đến nhà, anh mới phát hiện chiếc điện thoại đã để quên trên xe. Thông tin mà nam ca sĩ cung cấp ban đầu chỉ biết tài xế tên N.M.S.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, bằng biện pháp nghiệp vụ, công an phường đã nhanh chóng truy tìm và liên hệ được với tài xế ô tô.

Tại trụ sở công an phường, nam tài xế được công an hướng dẫn làm thủ tục trao trả tài sản cho ca sĩ TiTi theo quy định.

Thời gian qua, Công an TP.HCM liên tục hỗ trợ tìm, trao trả tài sản đánh rơi cho người dân. Qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của lực lượng công an trong việc kịp thời hỗ trợ người dân, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về văn hóa ứng xử và nghĩa tình trong đời sống xã hội.